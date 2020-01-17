"Нелох" Зеленский и "профан" Гончарук. Будет ли правительственный кризис?

17 января, 2020, 14:26

После четырех с половиной месяцев пребывания в должности премьера Алексей Гончарук написал заявление на увольнение, потому что имеет слишком длинный язык, обманывает президента и является профаном в экономике

Однако даже после слива "прослушки" встречи молодого премьера с людьми ответственными за экономику - вряд ли его отправят на биржу труда. Хотя бы потому, что рядовому электорату уже год как одинаково - понимают ли новые чиновники экономику или приносили батоны на подносе в гримерку Юзика.

Общественная легитимность Зеленского пока еще огромная, и команде Гончарука требуется подтверждение доверия именно президента. А не какого-то там народа.

Именно с этой целью было написано заявление на увольнение, а за день до того премьер в кустах записал спешное обращение о массированных информационных атаках и анонимных грабителях, которым "Нелох", "Профан" и "Дебил" не дают обдирать страну, как липку .

Ход с заявлением на увольнение - классика пиар-технологий, так как страна будет переживать останется ли Гончарук или нет, и получит ли наконец Зеленский огромную пощечину от своих же протеже после медового 2019 года. Или же покажет на самого себя аллюзию крепкого лидера, у которого все под контролем.

Заявление на стол - и уже никто не говорит о пирамиде обогащения на облигациях внутреннего государственного займа. О дыре в бюджете в 50 млрд и о том, что вместо стратегии выхода из кризиса уважаемые люди с голосами, похожими на сопрано Маркаровой, Милованова, Рожковой рассуждают русским языком не о стратегии выхода из экономического кризиса. А о том, как навешать лапши президенту, чтобы не ставил лишних вопросов.

Согласие Зеленского на сохранение Гончарука означает, что он соглашается на такие способы ведения экономики - здесь врем, там обогащаемся, там рассуждаем, как заморочить избирателей и кредиторов. С другой стороны - даже Зеленский, у которого вроде "пустое место в голове" понимает, что лучше эти все медленные люди, которые все же действуют по рамкой США, ЕС и МВФ, чем миньоны Коломойского - Дубинский и Бужанский.

Автор этих строк искала образ в кино, который бы точно попал в состояния нынешнего Зеленского и Гончарука. Это - Ллойд Крисмас и Гарри Ллойд с американской комедии "Тупой и еще тупее". А украинская экономика - это дохлый попугай, которого они впаривают соседскому слепому мальчику за несколько долларов.

Ллойд Зеленский и Гарри Гончарук попадают в курьезы и бродят по пустыне в автомобиле под плюшевую собаку, искренне надеясь, что когда-то им улыбнется удача. Хотя и сама фортуна упала им в руки дважды в выборах и именно Зеленский решил ставить на экономический блок удобного Гончарука, а не прогрессивного Владислава Рашкована. Так же никто не мешал еще осенью вносить непопулярные, но важные законы по детенизации и деолигархизации.

Так же никто не мешает сейчас - ведь скандальная запись была сделана 16 декабря - привлекать компетентных специалистов и нарабатывать антикризисные решения.

На скандальных пленках премьер и те, кто отвечает за экономику, признают, что доходов в бюджет поступает заметно меньше, чем необходимо, экономический рост в два раза меньше, чем планировалось, а бюджетная дыра имеет тенденцию к росту в 100 млрд. То есть в будущем - это невыплаты пенсий, зарплат, сбои банковской системы и социальные бунты. Участники разговора не понимают, что в случившемся есть и их вина - но они не спрашивают друг друга: а есть ли телефон специалистов, которые могли бы это разрулить? Вместо этого стороны выдумывают "отмазку", как наврать президенту - и в какое-то утро под новый год выписывают себе заоблачные премии за "успехи в экономике".

Настоящая беда именно здесь, а не в том, что президента обманывают, премьер профан в экономике, так как юрист. А Гончарук может продолжить то, чем занимался до назначения в правительство - проситься на эфиры в качестве эксперта второго эшелона.

Если Зеленский в ближайшее время не изменит экономические подходы правительства Гончарука и его товарищей из "отмазок" - то сам станет соучастником экономической катастрофы, которая может ждать страну в ближайшее время. Варианты - привлечь иностранных специалистов, поменять нескольких министров экономического блока, принять несколько экономических законов пока "Слуга народа" еще в адеквате, а не разбежалась по бутикам вслед за своими женами.

Еще один момент, который показывает, что из Гончарука не только экономист профан, а и есть проблемы с юридическим образованием. Заявление на увольнение от подал Зеленскому, а по закону должен принести его в Верховную Раду на имя Дмитрия Разумкова.

По ходу - нас разводят как котят. Но это - не игра, это - реальная политика.

Более того - оппоненты команды Зеленского уже почувствовали первую кровь.

Недаром опытная политик Юлия Тимошенко на разговоры об отставке Гончарука сказала: "Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украине".

Только вот отправить Зеленского и Гончарука на сцену будет тоже непросто, они почувствовали вкус власти. А власть опьяняет, пока однажды не проведешь ночь в вытрезвителе. За счет всей страны.