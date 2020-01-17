9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего

18 января, 2020, 09:14

Дарья Тарасова

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию "Оскар-2020". Рассказываем, какие фильмы будут бороться за звание лучшей картины

9 февраля в театре "Долби" в Голливуде состоится девяносто вторая церемония "Оскар". Одну из самых престижных наград в кинематографе получать актеры и актрисы, режиссеры, сценаристы, композиторы и, конечно, сами ленты. Именно оглашение победителя в номинации "Лучший фильм" обычно больше всего привлекает внимание ценителей кино во всем мире.

В этом году больше всего номинаций - 11 - получила драма Тодда Филлипса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. На награды в стольких же номинациях лента претендует и в премии BAFTA. 10 номинаций на "Оскар" у "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, "Ирландца" Мартина Скорсезе и "1917" Сэма Мендеса.

Еспресо.TV рассказывает о лентах, попавших в этом году в номинации "Лучший фильм".

"Джокер"/Joker

Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: Драма, триллер

Лента произвела настоящий фурор, собрав более $1 млрд в мировом прокате. "Джокер" стал первым фильмом из категории 17+ с таким бокс-офисом, что разместило его на 7-й строчке в списке самых кассовых лент 2019 года.

Психологический триллер Тодда Филлипса, снятый по его же сценарию в сотрудничестве со Скоттом Сильвером, рассказывает режиссерскую версию истории злодея Джокера - главного антагониста Бэтмена в комиксах DC. События разворачиваются в 80-х годах ХХ века в Готэм-Сити. Главный герой - комик-неудачник Артур Флек (Хоакин Феникс). Мать учила его доброте, но мир оказался жестоким и несправедливым. Поэтому Артур решил изменить его по-своему, превратившись в сумасшедшего клоуна Джокера и став на преступный путь.

"Однажды в Голливуде"/Once Upon A Time In Hollywood

Режиссер: Квентин Тарантино

Жанр: драма, комедия

"Однажды в Голливуде" стал самым успешным фильмом Квентина Тарантино. Девятую ленту выдающегося режиссера называют его самой знаковой работой. Она стала самым дорогим фильмом, обойдясь ему в $90 млн.

События разворачиваются в 1969 году. Не слишком успешный актер Год Далтон (Леонардо Ди Каприо) пытается пробиться в киноиндустрию после съемок в телевизионном шоу, его друг и дублер Клифф Бут (Брэд Питт) постоянно без работы. Атмосфера 60-х, искусно передана Тарантино с помощью мелких нюансов, музыки, интересных диалогов, и все это - на фоне серии убийств, связанных с Чарльзом Мэнсоном и его "семьей".

За простыми сценами фильма скрываются двойные смыслы, параллели и пародии. Фактически весь фильм Тарантино соткан из аллюзий. Одна из главных - история Шарон Тейт - актрисы и жена режиссера Романа Полански. Красивая 26-летняя женщина была убита сектой Мэнсона на 9-м месяце беременности 16-ю ножевыми ранениями в живот. Эта трагедия не просто заставила ужаснуться Голливуд, а переосмыслить знаменитостями свою жизнь и статус небожителей, которым ничего не угрожает.

В актерский состав также вошли Робби, Аль Пачино и Люк Перри.

"Аутсайдеры"/Ford v. Ferrari

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Жанр: драма, спортивный

В центре биографического фильма Джеймса Мэнголда - настоящая история противостояния команд Форда и Феррари. В 1966 году на престижных гонках "Ле-Мана" во Франции внимание мира привлек новый спорткар, который мог конкурировать с самим Ferrari.

Фильм рассказывает об американском автомобильном конструкторе Кэролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе. Они решились бросить вызов корпорациям и собственным демонам и с нуля создать совершенно новый автомобиль, который смог бы превзойти постоянного чемпиона - команду Энцо Феррари.

Главные роли в картине сыграли Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон. Также в фильме снялись Катрина Балф, Бернтал и Ноа Джюп.

"Ирландец"/The Irishman

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанр: драма, криминал

В номинации на "Оскар-2020" - еще один фильм, основанный на реальных событиях. Мартин Скорсезе взялся за экранизацию мемуаров "Я слышал, ты красишь дома" бывшего прокурора США Чарльза Брандта. Это девятая совместная работа режиссера с Робертом де Ниро.

Перед смертью Фрэнк (де Ниро) решается раскрыть свою тайну: после Второй мировой войны он стал профессиональным киллером. Среди его жертв, общее количество которых 25 человек - известный лидер профсоюза Джимми Гоффа. В фильме использовалась новейшая технология, которая "омолодила" де Ниро в эпизодах о юности Фрэнка. Де Ниро - не единственная звезда в фильме Скорсезе. В картине также снялись Аль Пачино, Джо Пеши, Каннавале, Харви Кейтель и Рэй Романо.

"Кролик Джоджо"/Jojo Rabbit

Режиссер: ТАИК Вайтити

Жанр: сатирическая драма, комедия

Лента новозеландского режиссера Таики Вайтити, снятая по книге "Решетки на небеса" Кристины Люненс, является сатирой о Второй мировой. В центре сюжета - 10-летний мальчик, который отчаянно пытается стать членом нацистского режима. Но не все так легко для Джоджо в гитлерюгенде: ровесники издеваются над ним, мать - не воспринимает всерьез.

Поэтому мальчик после смерти отца придумывает воображаемого друга, который объединяет черты папы и Адольфа Гитлера (роль которого исполнил сам режиссер). Мир одинокого Джоджо переворачивается вверх дном, когда он узнает, что его родная мать прячет на чердаке дома молодую еврейскую девушку.

"Маленькие женщины"/Little Women

Режиссер: Грета Гервиг

Жанр: драма, исторический

В центре драмы Греты Гервиг - история четырех сестер Марч, взросление которых пришлось на 1860-е годы в Новой Англии, во времена Гражданской войны в США. Четыре совершенно разные женщины сталкиваются с классическими проблемами: первая любовь, разочарование, разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Фильм является экранизацией одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, написанного в конце XIX в. Главные роли в картине сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шала и Мерил Стрип.

"История о браке"/пыMarriage Story

Режиссер: Ной Баумбах

Жанр: драма, комедия

Фильм Ноя Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях рассказывает, как ни странно, брачную историю, которая катится к разводу.

Чарли - режиссер авангардного театра в Нью-Йорке, его жена Николь - актриса из его труппы. Как и все пары, супруги сталкиваются с проблемами и пытается их преодолеть. Сеансы у психотерапевта не слишком помогают, поэтому если Николь предлагают главную роль в телепроекта в Лос-Анджелесе, она решает покинуть театр и временно переехать с сыном в Западный Голливуд.

Спокойный развод постепенно превращается в сложный бракоразводный процесс и затрагивает старые обиды.

"1917"

Сэм Менденс

Жанр: драма, исторический

События ленты британского режиссера разворачиваются во время Первой мировой войны. Весь фильм - это одни сутки. Главные герои - молодые британские солдаты Шофилд (Джордж МакКей) и Блейк (Дин Чарльз Чепмен) должны выполнить чрезвычайно важная задача. Юношам поручено пересечь территорию противника и донести сообщение, чтобы остановить смертельную атаку против сотен солдат, среди которых находится и собственный брат Блейка. Приказ об отмене наступления должен предупредить трагедию - чтобы батальон не попал в засаду.

Фильм снимали длительными урывками и монтировали таким образом, чтобы создавалось впечатление съемок одним кадром. В фильме также снялись Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт.

"Паразиты"/Parasite

Режиссер: Пон Чжун Хо

Жанр: драма, детектив

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" в этом году поборется картина южнокорейского режиссера. Лента "Паразиты" уже имеет одну из самых престижных наград - Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета - бедная семья - безработный водитель Ким Ги Тхэк с женой Чон Сук и двумя взрослыми детьми Ки Ву и Ки Джон, едва сводит концы с концами. Их жизнь меняется, когда друг Ки Ву предлагает ему обмануть богатую семью - подделать документы о высшем образовании (которой в Ки Ву нема) и, притворившись репетитором, устроиться к ним на высокооплачиваемую работу. В богатом доме в голову парня постепенно приходят идеи, как мошенничеством пристроить и остальных членов своей семьи на работу к семейству Пак и гарантировать себе безбедное существование. Впрочем ход событий неожиданно приводит к фатальным последствиям, меняя жизнь как владельцев дома, так и их работников.

При бюджете $11,8 млн фильм собрал в прокате $130 млн.