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Espreso.tvОбществоВласть некомпетентности, хаоса и алчности

Власть некомпетентности, хаоса и алчности

Все скрытое становится явным, а жизнь побеждает виртуальную реальность, которой новая власть обманула украинцев на выборах 2019 года

С первых дней Нового года мы являемся свидетелями впечатляющих скандалов, которые генерирует Президент В. Зеленский и его команда. Офис Президента заврался в версиях о его поездке в Оман, которая привела в удивление госсекретаря США. Политики, эксперты и политически активные граждане не получили никакого ответа на вопрос, Зеленский встречался там с посланцами Путина, чтобы тайно о чем-то договариваться.

Украинцев шокировало сбивание нашего самолета над Тегераном, а еще больше отсутствие профессионализма, очковтирательство и отсутствие своевременной реакции, которые продемонстрировала новая власть. По непонятным причинам Зеленский, наша дипломатия и спецслужбы больше доверяли иранцам, чем нашим западным союзникам. Хотя Тегеран несколько дней врал о причинах катастрофы.

Как следствие, украинцы не могут быть уверены в безопасности собственной и в безопасности всей страны, против которой воюет Россия - союзник Ирана, поставляющий иранцам вооружение, из которого и сбит наш самолет.

Зеленский как "президент Голобородько" должен был ездить на велосипеде и жить как простой украинец. На самом деле кортеж Зеленского уже больше кортежа Януковича, он отдыхает в дорогих отелях и все еще зарабатывает на "95 Квартале".

Вершиной цинизма и алчности партии, назвавшей себя "слугами народа", стало дело заоблачных зарплат и премий, которые себе выплатили министры, их заместители, генпрокурор и его заместители, а также члены наблюдательных советов государственных предприятий.

Почему они взяли десятки, а то и сотни тысяч гривен? "Потому что реформаторы, честные и некоррумпированные" - услышали мы в ответ.

Новых реформ не видно, взамен широким валом идет свертывание реформ, которые мы ввели в течение прошлых 5 лет, например реформы здравоохранения.

Честность и некоррумпированность "слуг народа" измеряется десятками тысячами долларов в месяц, хотя абсолютное большинство чиновников, учителей, врачей, работников культуры и пенсионеров - несколькими тысячами гривен.

Ослепленные жадностью захвата больших денег бенефициары западных грантов не понимают, что огромный разрыв между зарплатами топ-чиновников и сотен тысяч работников бюджетной сферы и есть признаком коррумпированности и отсталости стран. Этот разрыв уничтожает любые перспективы настоящих реформ.

Фирменным признаком работы "слуг народа" должен был быть законодательный "турборежим". Все должно быть быстро и без внимания к таким "мелочам" как верховенство права, Конституция и законы.

В результате в системе управления государством разливается хаос, уничтожая наши шансы на интеграцию с Европейским союзом и НАТО. Оппозиция и наши западные партнеры жестко раскритиковали так называемую реформу судебной системы от Зеленского.

"Европейская солидарность" указывала на угрозу, которую несут предложения изменений в Конституцию в части децентрализации, которые предложил Зеленский. Послы наших западных партнеров подтвердили, что президент хочет ввести не децентрализацию, а усиленную централизацию, что противоречит законодательству ЕС.

И этот список можно продолжать до бесконечности.

Выводы. Украинский корабль с капитаном Зеленским прямо плывет на скалы, на которых он точно разобьется.

Зеленский и "Слуга народа" - это власть некомпетентности, хаоса и жадности. И чем скорее она закончится, тем лучше для Украины.

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