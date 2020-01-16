Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут

17 января, 2020, 07:06

Игорь Бондарь-Терещенко

Бежать авторы этих книг обычно предлагают от серых будней и бесснежной зимы. При этом бегство может происходить как в направлении ближайшего музея, так и в далекие края. Выбирать читателю - что кому по карману, по настроению или ввиду личных обстоятельств

Ален де Боттон. Искусство путешествия. - Л .: Издательство Старого Лева, 2019

В этой книге нам предлагают почувствовать вкус странствий, не выходя из дома, путешествуя вместе с автором. В книге философских эссе о путешествиях британский писатель рефлексирует над понятием путешествия, сравнивая свой опыт с опытом других выдающихся путешественников. Вместе с французским поэтом Шарлем Бодлером и американским художником Эдвард Хоппер автор размышляет над романтикой придорожных кафе, заправок и аэропортов. А Гюстав Флобер становится проводником в экзотические страны, где часто ищем то, чего нам так не хватает дома ... Эта книга - об искусстве, литературе и философии, особый взгляд на путешествия и тех, кто путешествует.

Йохан Идема. Как ходить в музей. - М .: Фабула, 2019

В этой книге - тридцать два совета для действительно результативного похода в музей, которые дает нидерландский писатель и арт-консультант. Здесь есть простенькие советы вроде «дыши», которыми обменивались Джон Леннон с Йоко Оно (или объяснения того, почему болят ноги после экскурсий) и «сложные» философские сентенции вроде «а это точно искусство?». Цель каждого совета - вдохновить или побудить вас оценить, как вы вели себя в музее еще, и выяснить, какие вы имеете возможности вести иначе. Некоторые из этих подсказок касаются устройства музея, другие сосредоточены на том, как смотреть на произведения искусства и как взаимодействовать с другими посетителями ». Кроме этого, можно узнать ответы на вопросы о том, как лучше воспользоваться знаниями музейных смотрителей, почему ваш ребенок - идеальный гид, и и действительно портреты старых мастеров - это прообраз современных селфи. Таким образом, книга становится инструкции по превращению скучного блуждания музейными залами на увлекательное путешествие, полное ярких эмоций ».

Андрей Любка. В поисках варваров. Путешествие в места, где начинаются и не заканчиваются Балканы. - Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019

Эта книга - частный дневник путешествия от Одессы до Триеста: до популярных мест, столиц, но также в погибшие во времени и пространстве провинции и непризнанные республики. Почему сербы не любят хорватов, а словенцы не считают себя балканцами, как Дунай не только делит, но и соединяет Европу, где и когда македонские гаишники выманивают взятки, в которую девушку из Бухареста автор мог бы влюбиться, сколько можно выпить ракии в Сараево и узо в греческой таверне - об этом и другом рассказывается иногда с юмором, а иногда и подробно. «Тем, кто видел« Жизнь как чудо », здесь интересно прогуляться среди знакомых декораций, а при желании даже можно проехаться на известном из кинокадров туристическом поезде. После съемок режиссер добавил еще несколько изюминок: например, назвал улице именами Брюса Ли и Марадоны, а в тюрме - «Городской тюрьмы гуманизма и ренессанса» - посадил Джорджа Буша и Хавьера Солана. Словом, здесь созданы все для того, чтобы вы улыбались и фоткались ».

Сергей Мельниченко. From Dusk Till Dawn. - М .: Родовид, 2019



В этом альбоме - образцы «живой» жизни, остановленной в ее безумном полете Слушайте наблюдателем (и фотографом-специалистом), поскольку только мастер может схватить то, что «живет» только миг - улыбка, взгляд, движение. И даже пейзажи, которых здесь немало, и они в основном городские - тоже необычные, потому что до недавнего времени эта страна была закрыта для всего мира. «Жизнь здесь отличается от других мест, и это действительно интересно, особенно для иностранцев, таких как я, кто здесь работает, - замечает автор. - «From Dusk Till Dawn» показывает жизнь в наиболее густонаселенной стране на Земле с интимной точки зрения стороннего обзора. От военных маршей и париков в витринах салона к бездомным мужчин, спящим на парковых скамейках. Серия фиксирует мимолетные моменты повседневной жизни. »

Бьянка боскер. Помешанные на вине. Путешествие в изысканный мир сомелье. - М .: Наш Формат, 2019

Автор этой книги, журналистка по профессии, совсем не разбиралась в вине, считая сомелье только пафосными официантами, а единственной реакцией его мозга на бокал красного или белого было банальное «Ура! Я пью вино! ». Но однажды она совершенно случайно заинтересовалась мировыми соревнованиями сомелье. С тех пор началась ее путешествие среди поклонников вкусов, искателей чрезвычайных бутылок, создателей запахов, помешанных гедонистов и амбициозных сомелье мира. Зачем вся эта шумиха вокруг вина? Действительно ли есть разница между бутылкой за 20 и за 200 долларов? Поэтому перед нами увлекательная история, научит получать удовольствие от вкуса вина, избегая таких воздействий, как цена или марка. «Посмотрите на него, - советует автор по напитка. - Еще до погружения туда носа или языка можно составить представление о его структуре и аромат. Возьмите ножку бокала пальцами и сделайте запястьем несколько быстрых оборотов, чтобы вино покрыло стенки бокала. Посмотрите на скорость и размер капель, или «слез», что стекать после того, как вы прекратите движения. Тяжелые, четко очерченные, медленные слезы свидетельствуют о более высоком уровне алкоголя, а маленькие и быстрые или вино, которое спадает завесами, намекают на низкое содержание алкоголя.