Виталий Портников: Путин объявил Украине войну

15 января, 2020, 16:03

Портников Виталий

В сегодняшнем послании Федеральному собранию России президент Владимир Путин предложил провести масштабную конституционную реформу, которая должна существенно изменить саму архитектуру государства

Сам Путин намерен отказаться от участия в президентских выборах когда бы то ни было, однако в России будет значительно усилен вес парламента, правительства и региональных лидеров. Это, разумеется, ослабит любого преемника Путина и даст возможность самому действующему президенту оказывать значительное влияние на власть уже в новом качестве. Возможно, Путин собирается стать главой Госсовета - примерно так, как бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал после отставки главой Совета национальной безопасности с усиленными в Основном законе страны функциями. Но об этом мы узнаём после того, как предложения Путина будут конкретизированы и вынесены на референдум.

Главное в предложениях Путина, впрочем, не это - а отказ российского руководства от примата международного права и международных соглашений. Когда в российскую Конституцию будут внесены изменения, российское внутреннее законодательство окончательно получит приоритет перед любыми международными обязательствами России. И это означает, что сами эти обязательства не будут иметь ровно никакого значения.

Предложения Путина демонстрируют, что он сделал вывод из критики периода захвата Крыма, когда политики и наблюдатели напоминали ему, что Россия не только признаёт территориальную целостность Украины, но и обязалась защищать эту целостность в Будапештском меморандуме. Теперь все это для Кремля будет не очень важно даже с правовой, не только с политической точки зрения - и договор с Украиной, и Будапештский меморандум, и решения международных судов. Более того, конституционные изменения закроют правовой путь к возвращению Крыма любому преемнику Владимира Путина. Закроют по одной простой причине. Конституция России, в которой Крым и Севастополь обозначены в качестве субъектов Российской Федерации, будет иметь очевидный правовой приоритет перед любым международным соглашением, которое подпишет любой глава государства. Конституционный суд просто не будет иметь возможности одобрить такое соглашение и согласиться с изменениями в Конституцию относительно Крыма.

Мне могут возразить, что в 2014 году российский Конституционный суд спокойно пошёл и на нарушение российской Конституции, и на непризнание международных обязательств России - и ничего. Но это был Конституционный суд авторитарного путинского режима. Я же исхожу из того, что согласиться с незаконностью присоединения Крыма может только руководство демократической России - и оно сразу же попадёт в правовую ловушку, которую сейчас мастерски конструирует Путин. Проще говоря, для того, чтобы хотя бы начать диалог о незаконности присоединения Крыма к России новому руководству страны придётся опять менять Основной закон и восстанавливать примат международного права. Что, разумеется, будет не так просто, потому что в России - как бы не выглядела ее власть - еще очень долго будет сохраняться "патриотическое большинство", убеждённое, что "Крым наш" и что нельзя создавать правовой базы для отказа от аннексированного полуострова.

Сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному собранию России означает, что президент соседней страны запрограммировал конфликт России и Украины на годы, на десятилетия, даже на период после своего отказа от власти. Этот конфликт теперь будет подкреплён не только военными, экономическими и политическими возможностями российского режима, но и зафиксирован в правовом поле России, в ее Конституции. Эти изменения позволяют Кремлю готовиться к новым конфликтам и захватам и не опасаться больше ни международного осуждения, ни украинских исков.

Сегодня Путин, по сути, обьявил Украине войну - войну практически в открытую. И если украинцы, вместо того чтобы готовиться к этой войне, будут убаюкивать себя иллюзиями о возможности достижения мирных договоренностей с агрессором и поддерживать наивные ожидания своей некомпетентной власти, Украинское государство просто погибнет.