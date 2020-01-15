Стабилизация. Как команда Зеленского с "новых лиц" превращается в типичные

15 января, 2020, 14:19

Вот и подкрался незаметно тот момент, когда новая властная команда может не списывать все подряд на опыт плохих предшественников. И ее успехи или неудачи уже напрямую будут связаны с ней самой

На десятом месяце пребывания в высоких кабинетах команда Зеленского не справилась с самым большим искушением, которое преследовало чиновников прошлого - и повысила зарплату депутатам, а отдельные министры еще и получили многомиллионные премии.

Все бы было ничего, если бы министры и депутаты запомнились хотя бы продолжением частичных реформ, заложенных еще командами двух постмайданных министров, но нет. Разве обувью на столе и полным неумением вести эротические переписки в публичных местах.

Новый сезон несет новые вызовы для команды ЗЕ и конструкции власти в целом.

Трагедия со сбитым над Тегераном украинским "Боингом" несколько отвела президента от скандала с отдыхом в Омане, однако кризис коммуникации с народом каждый раз становится глубже и грозит перерасти в Марианскую впадину. И объяснения, которые сыплют эксперты, касаются власти, относительно того же увеличения заработных плат - как-то не коррелируются с избирательными обещаниями о зарплате в 4000 тысячи долларов для тех же педагогов. Потому что учителя снова будут сидеть на гречке, а молодые депутаты без особого резюме до получения мандата будут поражать сумками от модных брендов.

Второй вызов для самого монолита в близком команде Зеленского. Заметили ли вы, что глава ОПГ почти два месяца не дает никаких резонансных интервью и прекратил спорить с журналистами в соцсетях? И в селфи президента почетное место лучшего друга президента занял представитель другого крыла влияния на принятие решений - Андрей Ермак. Тот самый, который "эффективно" проявил себя, поставив подпись под новым договоренностям о газе с РФ. И то, что считает тайную дипломатию эффективнее качественную работу дипломатических служб и делегации ПАСЕ. Говорят, что изменения коснулись не только Андрея Богдана, но и Дмитрия Разумкова, спикера Верховной Рады. С начала осени от отошел от собственно политических игр и сосредоточился на работе головы Верховной Рады. Однако другое крыло влияния на Зеленского хочет показывать "турборежим" сентябрьского типа - и промедление с принятием решений по земле, децентрализации и других чувствительных вопросов возлагает именно на Разумкова. Мол, это он буксует. Если междоусобицы продолжатся - не исключено, что Разумков станет первым обиженным на команду, которую он по сути и создал, когда был едва ли не единственным узнаваемым спикером с политическим опытом.

Владимир Зеленский сам породил способы для вызовов и борьбы с ним тех сил, которые в начале каденции очень осторожно наблюдали за новыми политиками: ОПЗЖ, "Батькивщиной" и даже "Голос", которые все больше становятся враждебными монобольшинству. Тройной коммуникационных провал в начале года: это и новогоднее поздравление, и Оман, и ситуация с "Боингом" МАУ показала президента слабым и неспособным на решительный отпор. Именно на слабость и непрофессионализм уже регулярно указывает "Европейская солидарность". Именно слабость использовать понемногу Юлия Тимошенко , чтобы укрепить свои позиции на темах земельной реформы и трудового кодекса. Точит зуб на Зеленского и ОПЗЖ - ведь несмотря на "мирные инициативы Зеленского" именно бывшие регионалы и Виктор Медведчук считают себя хозяевами Востока и Юга, а зеленая команда - в их понимание это - временное недоразумение. Кстати, когда тот же Медведчук комментировал "Радио Свобода" эпизод с частным бортом в Омане, то не скрывал усталости от лишних вопросов о Зеленского и желание связать их вместе.

Очевидной оппозиции к Владимиру Зеленскому пока нет, однако паутиной уже наметились первые паутины предстоящих в моноопозиции.

Заоблачные рейтинги новых руководителей, тотальный запрос на "новые лица" и карт-бланш от общества для похода в политику любого, кто к выборам был "вне политики" мешали любом оппозиционеру критиковать действия и решения новой власти. Не работали ни стратегии, ни антикризисные коммуникации, ни услуги дорогих политтехнологов, для которых эти 10 месяцев были едва ли не самыми сложными, если вы получили контракт со "слугой народа".

Однако наглое поведение команды Зеленского в первые дни 2020 года, позорные объяснения от главы правительства Гончарука, что мы зарплату депутатам и министрам увеличили, чтобы коррупцию преодолеть - указывают, что каждая власть похожа и имеет те же хронические обострения, и предшественники.

От того возмущение народное будет нарастать ежедневно как снежный ком, а малочисленные представители пестрая оппозиции получили шансы урвать вовсю долю электорального пирога на предстоящих местных выборах - ни ОПЗЖ, ни "Батькивщина", ни даже "Голос", который определяется до сих пор с кем им быть - оставаться в шоубизе или полностью превращаться в политиков.

Владимир Зеленский и его политический круг выходцев из "Квартала 95" могут до сих пор считать, что это просто гастроль - поработаем политиками и вернемся обратно на сцену. Однако сейчас, именно в этот момент эти актеры-самоучки переходят тонкую грань для самих себя и ее же в глазах общества. Так сотни "новых людей" превращаются в надоедливых политиков. Команда Шестого сторонилась этого на выборах, но становится на все грабли, которые помнят ДНК всех предшественников.