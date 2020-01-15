10 фактов из жизни нового главы НАПК Александра Новикова

15 января, 2020, 14:04

Сергей Руденко

15 января Кабинет министров утвердил бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры Александра Новикова

Правительство Украины назначило Александра Новикова новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Он был избран конкурсной комиссией по результатам открытого конкурса среди ряда других кандидатов.

Еспресо.TV предлагает вашему вниманию десять фактов из жизни Александра Новикова.

1. 37 лет. Родился в Сумах. Отец - Федор Новиков работал на заводе "Сумыхимпром". Получил высшее юридическое образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Специализация - "правоведение".

2. Еще будучи студентом в Институте стратегических исследований участвовал в обсуждении проекта изменений в Конституцию - вместе с Петром Порошенко, Леонидом Кравчуком и Петром Порошенко. Как признался сам Новиков , иногда "почитывает сборник стихов Александра Мороза, подаренный автором при обсуждении Конституции".

3. Начинал свою прокурорскую карьеру на Сумщине. С 2004 по 2007 год был следователем помощником прокурора города Сумы. После - прокурор по надзору за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия. Прокурор отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Сумской области.

4. В Сумах Александра Новиков помнят как главного публичного оппонента горсовета при выделении депутатам и чиновникам земли (по 10 соток) возле берега Псла. Бывший городской голова Сум Геннадий Минаев характеризует Александра Новикова как "грамотного и разумного парня", с которым ему приходилось сталкиваться во своей работы.

5. В 2012-2014 годах - прокурор отдела защиты финансово-экономических интересов государства Генеральной прокуратуры Украины. После - прокурором департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

6. 2019 был претендентом на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Успешно прошел оценивания.

7. Кандидатуру Новикова на должность главы НАПК поддержали все шесть членов конкурсной комиссии. Он получил высший балл из всех кандидатов.

8. В активе Александра Новикова - досудебное расследование совместно с правоохранителями США, Германии, Болгарии, Грузии и Молдовы по фактам транснационального отмывания денег киберпреступниками; следствие по делам преступной организации, которая в 2008-2015 годах сфальсифицировала 2000 результатов ВНО в интересах Администрации президента, Верховной Рады и правительства и производства, по которому в суд было направлено обвинительное заключение против министра юстиции Александра Лавриновича, который растратил $ 1,1 млн, купив услуги фирмы Skadden, Arps Slate Meagher & Flom LLP and Affiliates.

9. Женат. Жена - Юлия Гончар, занимается предпринимательской деятельностью. Супруги воспитывают двух сыновей - Эдуарда (пасынок Александра) и Тимура.

10. Александр Новиков арендует квартиру в Киеве (59,3 кв.м) в "Спецжитлофонде". Имеет в собственности ВАЗ, семья - автомобиль Subaru Forester (как отмечается в официальной декларации - его похищен), а жена - КИА Sorento. В течение 2019 Александр Новиков заработал в Генеральной прокуратуре 563 тыс. 185 грн., доход его жены от предпринимательской деятельности составил 226 тыс. 800 грн. В наличности Новиков держит 160 тыс. грн.