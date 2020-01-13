Виталий Портников: Память - это тоже оружие

13 января, 2020, 11:39

Портников Виталий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская власть будет отстаивать правду и историческую память

Моравецкий - один из польских руководителей, политиков, общественных деятелей, журналистов, которые отреагировали на резонансные заявления президента России Владимира Путина. Российский президент, как известно, в очередной раз попытался переложить на Польшу ответственность за развязывание Второй Мировой войны - той самой войны, которую начали совместно Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Той самой войны, в которой Кремль до сих пор не хочет признать сталинский режим соучастником гитлеровского - по крайней мере, в вопросе об уничтожении Польши. Той самой Польши, которую после ее оккупации глава советского правительства Вячеслав Молотов назвал "уродливым дитям Версальского договора". Согласитесь, это не то же самое, что «воссоединение украинского и белорусского народов».

Премьер-министр Польши уверен, что без исторической правды нет будущего. И в этом он совершенно прав, Государства, которые не отдают себе отчёта в том, зачем они вообще существуют, рано или поздно исчезают с политических карт и становятся территориями других стран. Это понимает Моравецкий и другие польские политики. И это отлично понимает Путин. А в Украине это многие не понимают - и в политическом истеблишменте, и в обществе. Иначе мы не находились бы в той ситуации, в которой оказались сегодня.

Иначе не слышали бы постоянных разговоров о том, что не нужно "навязывать" своим соотечественникам их собственный язык, что у каждого региона могут быть свои герои, что нет ничего страшного в том, что в одной части страны уважают тех, кто боролся за то, чтобы Украинское государство возникло, а в другой - тех, кто служил его врагам и делал все возможное, чтобы его никогда не было.

Давайте не будем жить иллюзиями. Регионы, которые будут оставаться в контексте советской, постсоветской - а это означает российской исторической памяти - рано или поздно станут частью Российского государства. Более того - и об этом прекрасно свидетельствуют результаты президентских и парламентских выборов прошлого года - эти регионы и другим не дадут развиваться как частям суверенного государства. В страну-инвалид государство превращает отнюдь не только чужая оккупация. В страну-инвалид государство превращает чужая политическая, историческая, культурная традиция - в чем бы она не выражалась.

Для российской власти историческая память - такое же оружие, как танки и газ. Вот почему для Кремля так важны свои и пророссийские телеканалы, вот почему так важен контроль над образованием и умами молодых людей. Вот почему еще ничего не решено с точки зрения самого существования Украины.

Потому что люди, которые говорят «какая разница» - это и есть ее самые главные враги и самые главные союзники Путина.