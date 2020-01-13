Представитель НБУ Владимир Лепушинский: "Следует ожидать снижения процентных ставок по кредитам и депозитам"

13 января, 2020, 14:59

Директор департамента монетарной политики и экономического прогнозирования Национального банка Украины - о причинах и последствиях укрепления гривны

Разговор в программе "Еспресо: капитал" ведет Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики.

Владимир, чем занимается ваш департамент? Не очень понятно с такого умного названия. Простыми словами можно объяснить?

Наша задача - предоставить рекомендации правлению, которые принимать решения монетарной политики, например, из того, какой должна быть учетная ставка, исходя из того, какой мы видим экономику в будущем. Решения, которые принимаются сейчас, влияют на экономику с определенным временным лагом. Соответсвенно нам надо понимать, где будет экономика, каким будет ее развитие, и также предоставить информацию обо всех рисках возможны, которые могут постигнуть экономику Украины.

Но решение по учетной ставке принимаются вами? То есть не вы лично определяете, какая должна быть учетная ставка?

Конечно. Моя работа это - работа аналитика, а решение по учетной ставке принимается правлением Национального банка, это орган, ответственный за проведение монетарной политики, в соответствии с определением учетной ставки и других монетарных инструментов.

То есть укрепление гривны, которое мы наблюдали всю вторую половину 2019 года, это не ваших рук дело? Скажите, чем объясняется это укрепление?

В Украине действует плавающий обменный курс. Это значит, если есть определенные рыночные силы, которые толкают курс в сторону укрепления, значит он должен укрепляться. Было несколько факторов, которые определяли это усиление гривны. Наиболее важный - это то, что экономика Украины становится более продуктивной. Наиболее отчетливо это было видно по агропромышленному сектору. У нас каждый год это очередной рекорд урожаев. И это не совпадение каких-то определенных погодных условиях, а результат того, что были значительные инвестиции в этот сектор, соответственно урожайность у нас постепенно догоняет ведущие страны.

То есть аграрии это - первая причина?

Да. Одна из главных причин. Потому что другие секторы экономики, также теневые, становились более продуктивными. Вторая причина это то, что Украина в прошлом была достаточно недоинвестированна. Она и сейчас еще недоинвестированна. Что это значит? Что по сравнению с инвестициями на душу населения мы отстаем, скажем так. Но этот процесс открытия внешнему миру начался, как во многих странах это происходит из государственного сектора. То есть иностранные инвесторы начали интересоваться нашим локальным рынком облигаций, и начался приток капитала. Соответственно Украина с участием иностранных инвесторов и Украина без участия иностранных инвесторов это две разные ситуации. Соответственно и курс для этих различных ситуаций должно быть разным.

А почему гривна укрепляется, и казалось бы, импортные товары должны дешеветь, а они не дешевеют. Ну по крайней мере если говорить о топливе, то я не вижу существенного снижения стоимости топлива на АЗС.

Дело в том, что действительно начали дешеветь, по статистике, товары с высокой долей импорта, прежде всего одежда и обувь, бытовая техника, определенным образом топливо - поскольку если сравнивать с ситуацией год назад, то сейчас топливо все же дешевле. И это была комбинация двух факторов: усиление гривни и низкая стоимость энергоносителей на мировых рынках. И сейчас этот процесс уже ускорился.

Но цены меняются не так быстро, как меняется курс.

Да, действительно, есть определенный временной лаг. И надо помнить, что инфляция это не цены, это скорость изменения цен. И пока мы видим, что инфляция замедлилась до 5%. Это цель Национального банка, то есть мы к этой цели пришли и привели инфляцию; на протяжении почти 3 лет она превышала наш целевой диапазон и сейчас она наконец, благодаря политике торгов, которые проводил Национальный банк, достигла цели. Почему важно, чтобы инфляция была низкой и стабильной? Во-первых, чтобы доверяли гривне, и граждане и предприятия могли планировать свою деятельность и сбережения на долгосрочный период. От этого все выигрывают и выигрывают прежде всего потому, что процентные ставки по кредитам будут для экономики гораздо дешевле, гораздо ниже. И это основной вклад, который монетарная политика Национального банка может осуществить в экономический рост. Конечно, если брать какое-то краткосрочный измерение, будут те, кто несколько проиграл от ревальвации гривни. Впрочем, это также и стимул для того, чтобы в будущем они свои валютные риски - предохранялись от них.

А есть такие инструменты? Как предохраняться?

Да конечно. Предприятия, экспортеры могут заключить форвардный контракт и продать гривну дороже, обезопасить свои валютные поступления от ревальвации и продать, например, через 6 месяцев свою валютную выручку.

Если проще говорить: это как приобрести страховой полис на случай дальнейшего усиления гривни. Не только экспортеры недовольны. Вы знаете, что и Министерство финансов было вынуждено в декабре 19 года ограничить свои расходы, для того, чтобы достичь цели по дефициту бюджета. И я так понимаю, что здесь есть какое-то естественное противостояние между правительством и Нацбанком Украины. Или мне это просто кажется?

Я могу отметить, что Национальный банк и правительство сейчас координируют свою политику. И у нас недаром был подписан между Нацбанком и Кабинетом министров меморандум, определяющий целями содействие именно устойчивому экономическому росту Украины. А по потерям бюджета от ревальвации, то действительно есть как плюсы, так и минусы. Минусы, как и для всей экономики, краткосрочные. Это то, что по тем налогам, которые идут с импортных товаров, действительно в гривне правительство определенные поступления теряет. В то же время он экономит на обслуживании долга, большая часть которого все еще выражена в иностранной валюте. И, кроме того, в долгосрочной перспективе в Украине гораздо лучшие шансы получить другие рейтинги. Поскольку инвесторы смотрят обычно на соотношение долга к ВВП, на долговую нагрузку на экономику. И у нас это нагрузка, если брать периоды в 15 году, когда долговая нагрузка достигало 90% долг к ВВП государства, то сейчас по итогам года мы ожидаем, что будет ниже 59%. Это достаточно серьезное снижение долговой нагрузки, в том числе за счет ревальвации, поскольку долги в валюте переоцинилися и сейчас меньше.

Ну и среди плюсов, насколько я понимаю, это меньше стимулов украинцам ехать за границу зарабатывать, потому что зарплаты в долларовом, евровом выражении в Украине уже выросли достаточно высоко и составляют только в 2 раза меньше, чем в Польше. Тогда как еще год или два назад было в 4 раза меньше. Ну и заинтересованы в этом с точки зрения демографии. А если говорить о страховании обычными гражданами, не компании, своих валютных рисков, как бы вы посоветовали вести себя? Покупать доллары, продавать доллары, открывать валютные депозиты, возможно какие-то другие, экзотические, валюты выбирать?

В любом случае к собственным сбережениям надо относиться взвешенно и продуманно. То есть не делать резких движений, потому что если вы делаете эти резкие движения, скорее всего вы проиграете. Есть новая реальность, скажем так. Ранее никто не ожидал, что гривна может в длительной перспективе ревальвировать. А в данном случае уже видно, что она может ревальвировать. То есть у нас плавающий курс исходит из того, что вероятность как ревальвации, так и девальвации симметричная, могут движения происходить в обе стороны. Это уже не та ситуация, когда все ожидали, что курс фиксированный и он может только когда-то, когда будет кризис, девальвировать.

Раньше всегда инвестиционная стратегия была купить доллар, она беспроигрышной была.

Да. А в нынешнем случае уже четко видно, что гривна за счет того, что инфляция уже ряд, а не обесценивается резко. Инфляция должна быть рядом и стабильной, соответственно гривна определенным образом защищена от инфляционного обесценивания. Во-вторых, если не знаешь, куда пойдет курс, то лучший выход это не рисковать и не покупать валюту, если ты не имеешь информации какой-то достоверной, куда он будет двигаться, а это уже имеют такую информацию или определенные предположения профессиональные игроки валютного рынка. Для гражданина это определить достаточно сложно, поэтому той определенности "покупай доллар и будешь обеспечен", ее уже нет. Я могу судить только по себе, поскольку я не могу давать инвестиционных советов как представитель Центрального банка. Я имею определенный портфель, в котором большая часть это гривна, ценные бумаги, депозиты. Поскольку если взять к примеру за 2 последних года, даже этот период после кризиса, когда гривна девальвировала, то проценты по депозитам или ценными бумагами в гривне перекрывали эту девальвацию. И в принципе это нормальная ситуация. Поэтому гривна продемонстрировала себя как очень привлекательный инвестиционный актив. И я бы его недооценивал.

Если говорить о главных экономических событиях 2019 года, возможно вы выделили какие-то три главные?

Во-первых, это то, что Национальный банк достиг своей цели с инфляцией - в ноябре она составила 5,1 пункта в годовом измерении, а наша цель это 5%, то есть инфляция пришла к цели несмотря на скептицизм, несмотря на то, что год назад мало кто верил вообще, что такое возможно. Сейчас это продемонстрировано и сейчас Нацбанк доказал, что он способен инфляцию сделать низкой и стабильной. Это очень важно для экономики, для того, чтобы она устойчиво росла. Во-вторых, это ревальвация гривны в этом году. Если раньше не было прецедентов, когда гривна могла усиливаться достаточно длительный период времени, то сейчас такой прецедент есть. И это очень важно для осознания того, что гривне можно доверять. То действительно могут быть по плавающему курсу колебания в одну или другую сторону, одновременно они отражают экономическую реальность. И из-за устойчивого роста экономики Украины гривна может и должен усиливаться. И третье это экономический рост несмотря на то, что Национальный банк критикуют за жесткую денежно-кредитную политику, в этом году экономический рост будет выше, чем ожидал сам Национальный банк. Он по нашим оценкам составит 3,5% роста реального ВВП. А год назад в начале года мы ожидали, что оно будет 2,5%, и прогнозы большинства аналитиков также были скромнее.

А если о 2020 годе говорить, то какие главные события или тенденции, развертывания тенденций, вы ожидаете в этом году?

Учитывая то, что инфляционное давление в экономике приходит, скорее всего следует ожидать, что будут снижаться процентные ставки, то есть Национальный банк достаточно сильно уже снизил в этом году свою ключевую ставку, однако еще дело за банками. Они, я ожидаю, в новом году будут снижать ставки по кредитам, и кредиты будут более доступными.

Ну и по депозитам также?

Конечно, но это естественно, поскольку инфляция уже низка. И в принципе в любом случае они будут прикрывать эту ожидаемую инфляцию и будут выше. И те, кто экономит в гривне, иметь в реальном измерении доходы. Учитывая это стоит ожидать также в следующем году оживление кредитования, а это даст определенный толчок для роста экономики. И учитывая то, что гривна демонстрировала укрепление, то, что инфляция низкая, стоит также ожидать, что будет снижаться долларизация, больше расти депозиты в гривне, больше будет доверия к ней. И постепенно экономика Украины будет становиться менее долларизированной.