Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти

10 января, 2020, 12:59

Портников Виталий

Трагедия, которая произошла с украинским пассажирским самолётом в Иране, продемонстрировала, что наша страна оказалась в центре одного из самых серьезных политических кризисов - уже второго за последние месяцы

Первым был кризис в Соединенных Штатах, когда телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского привёл к объявлению импичмента президенту США. Сейчас - новая беспрецедентная ситуация. Да, можно предположить, что западные лидеры правы и гибель украинского самолета - ошибка иранских военных. Однако мы уже видим, как Иран и его союзники отрицают саму возможность такой ошибки, а руководители западных стран настаивают на правдоподобности своей версии. И это - только начало развития сюжета. От поведения украинского руководства, в конечном счете, будет зависеть авторитет нашей страны, отношение к ней союзников, понимание, на чьей стороне реально - не с точки зрения деклараций, а на самом деле - находится Украина.

Выход из этой ситуации - филигранная, ювелирная работа, которая требует большого политического опыта и мастерства. Работа, которая требует любви не просто к своим согражданам, а к политической деятельности. Потому что политическая деятельность - это великое искусство, намного более сложное, чем работа телевизионного комика. И ей нельзя научиться, если нет таланта.

Но даже если бы было можно, то такая учеба требовала бы времени и политического штиля, а не политического шторма, в котором находится наша страна. Мы попадаем в кризис за кризисом, а наша власть просто не понимает, как на эти вызовы реагировать. Она "учится" на нас, "учится" на стране, будто и не замечает - это не пошлый телевизионный сериал про незадачливого учителя на велосипеде, а реальная жизнь! И цена ошибки - судьба страны, судьбы людей. Управлению государством нельзя научиться в кризис, как нельзя научиться управлению самолётом в момент отказа двигателя.

Именно поэтому Украина и напоминает самолёт, в кабине управления которого оказались случайные пассажиры, летевшие на гастроли. И ужас ситуации состоит в том, что безответственные избиратели Владимира Зеленского приобрели билеты на этот рискованный рейс для всех нас - и тех, кто не понимал, что самолётом нужно уметь управлять, и тех, кто не сомневался в необходимости наличия летной лицензии у экипажа.

Остается надеяться - как обычно в случае с Украиной - что мы все же где-нибудь сядем. Хотя бы в пустыне, откуда придётся еще несколько десятилетий ковылять до места назначения.