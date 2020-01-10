Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ

10 января, 2020, 13:05

8 часов понадобилось президенту Владимиру Зеленскому и его гуру коммуникаций, чтобы хоть как-то отреагировать на заявления США и Канады, что самолет МАУ был сбит российской ракетой на вооружении Ирана

Причем отреагировать так, чтобы ни вашим, ни нашим. Если вспомнить, что посольство Украины в Иране вообще, не разобравшись в ситуации, публично списывало трагедии на техническую неисправность новенького "Боинга", а затем спешно подтирало официальный Twitter, то имеем неутешительную ситуацию. Украинская компания-перевозчик целые сутки сама защищала себя и граждан Украины, которые обслуживали трагический рейс.

По сути в условиях экстремальной ситуации государство соглашается на навязанный Россией концепт "Украина - failed state".

В момент, когда страна плакала вместе с родственниками экипажа тегеранского рейса, президент очень долго возвращался с получастного турне в Оман, а его главный спецслужбист разведывал разве что модные лыжные трассы в Куршавеле.

В момент, когда против Украины неожиданно открылся еще один информационный фронт, высшие должностные лица показали, насколько они неуклюжи и непрофессиональны, чтобы защищать нашу страну.

Неуклюжи даже к тому, чтобы повесить траурную ленту в Facebook или без ошибок написать "Канада", если выражаешь соболезнования семьям погибших канадцев.

Власть оказалась настолько напуганной сказать или спросить что-либо у Ирана, что на руку нам сыграло разве только то, что мировые лидеры дали решительный отпор агрессивному иранскому правительству и подтвердили свои слова видео, где самолет МАУ сбивает ракета ВВС Ирана.

Впрочем, утро 10 января показало, что даже такой благоприятный информационный и политический фон украинское правительство не в состоянии использовать, чтобы защитить себя, компанию-перевозчика и украинских граждан, которые регулярно пользуются самолетами и пересекают территории, где есть российский интерес. Наверное, потому, что сценаристы 95 Квартала умеют смеяться над сладострастной тещей и сгоревшим домом Гонтаревой, а когда уже жареный петух в задницу клюнет, юмористические сценарии не помогают. Не срабатывают тельняшки безродных десантников и мемы о сватах.

В новогоднем ролике Зеленский театрально убеждал, как для него важны человеческие жизни и нет различия между айтишниками и строителями Запада и Востока. Так вот, долгое молчание и отмазки в стиле "ни вашим, ни нашим" лучше всего демонстрируют приоритет человеческих жизней в понимании президентских пиарщиков.

Погибший экипаж представлял всю Украину в миниатюре: Луганск и Волынь, Херсонщину и Черниговщину, Боярку и Киев. Это были успешные, красивые, образованные люди.

Однако сознательное бегство Владимира Зеленского и его пресс-секретаря Юлии Мендель от комментирования международного скандала, трагедии, в которой, не желая того, оказалась и Украина, свидетельствуют о настоящей коммуникации между ОПГ и обществом. Они хотят, чтобы им не ставили неудобных вопросов. Они хотят селфи с бургерами и новых рекордов вместо конкретных ответов.

Однако эта история не о Зеленском и не о Мендель, которую еще после нападения на журналиста "Радио Свобода" следовало уволить и заменить на кого-то более сознательного. Это приговор всей системе, где никто ничего не умеет, но хочет управлять, влиять и быть большой шишкой.

Когда самолет оказывается в зоне турбулентности - его спасут слаженные действия командира воздушного судна, экипажа и пассажиров. Мы же переживаем турбулентность, когда в кабине пилотов находится неизвестно кто и дело выживания зависит разве что от настроения Господа Бога.

Интересно, что даже ежедневные скандалы в коммуникации не учат ни Зеленского, ни его близких соратников разобраться в трудностях коммуникации. Вот, на сайте поиска работы в ОПУ ищут эксперта по коммуникациям - можно только догадаться, кого еще понабирают с улицы и что эти люди будут помогать в Фейсбуке и твиттерах в усиленном составе.

Подытоживая историю о молчании ягнят на высших государственных должностях можно сказать лишь одно. Хорошо, что в мире есть такие государства, как США, Канада и Великобритания. Благодаря им имеем право на существование и мы - государство третьего мира, где чиновники занимаются только рождественскими каникулами, а коммуникациями занимаются люди, которые способны навести порядок даже в частном Instagram, где даже платья и коты уже вызывали скандалы и подозрения в профнепригодности.