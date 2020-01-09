Где искать правду? - 5 книг о мифах и фейках

9 января, 2020, 14:05

Игорь Бондарь-Терещенко

Выдумок, фейков и мистификаций в различных областях общественной, социальной и даже частной жизни сегодня существует огромное количество, поэтому не удивительно, что большинство книг этого обзора посвящено их развенчанию

Вполне возможно, что они мотивируют к фильтрованному восприятию информации, а то и подтолкнут к кардинально иному взгляду на некоторые вещи.

Энди Миллиган, Саймон Бейли. Мифы о брендинге. - Х .: Фабула, 2020

Авторы этой книги развенчивают устоявшиеся мифы о брендах, а также объясняют, как влияют на них технологии, действительно ли снижается лояльность к бренду, всегда ли клиент прав и что происходит, когда исчезает доверие. Действительно ли бренды - лишь способ взыскать с нас больше за тот же продукт, и являются ли брендами лишь потребительские товары, а брендинг - это только о логотипе и рекламе? Вот как разобраться, где тут правда, а где - вымысел? Авторы, как никто другой, знают, что такое бренды и в чем их ценность, в чем кроется успех бренда и как удачно подобрать ему название. Они бросят вызов распространенным ошибочным утверждениям, расскажут о том, что такое хорошие бренды, как они завоевывают нашу лояльность и всегда ли клиент прав. Также можно узнать в чем особенность Coca-Cola, почему нам так нравится IKEA и как Бекхэму удалось создать свой собственный бренд. При этом книга - не только для владельцев брендов или специалистов по брендингу, она для всех, ведь все мы - потребители брендов.

Георгий Почепцов. Виртуальные войны. Фейки. - Х: Фолио, 2019

Автор этой книги, рассказывая, казалось бы, о вполне мирных вещах, кстати, напоминает о том, как они призывают к войне. С одной стороны, это вполне виртуальные вещи вроде того же «Гарри Поттера», которого мы читаем вполне добровольно, а с другой - религия и идеология, которые еще недавно были обязательны для каждого. «Сегодня потребление в виртуальном пространстве формируется в основном на добровольной основе, однако те или иные виртуальные продукты, приходящие извне, могут конфликтовать с национальной виртуальной системой», - предостерегают нас. Но делается ли что-либо для того, чтобы предостеречь от опасности виртуальной «ловушки»? Автор приводит примеры такой борьбы.

"При трансляции футбольного матча "размазали" сосцы волчицы на эмблему футбольного клуба "Рома". При посещении иранским президентом римского музея обнаженные античные статуи прикрыли коробками. Трансляция вручения Оскара заставила прикрыть обнаженные плечи актрисы Ш. Терон. Такое столкновение двух виртуальностей можно увидеть и в российском примере, когда архимандрит спел в храме "Мурку", за что был отправлен из Московской епархии в Тирасполь".

Гарет Джонс. Цена правды. - К .: Жнец, 2019

Эта книга - как раз о развенчании любых мифов, фейков или инсинуаций по поводу Голодомора, который только недавно был признан миром геноцидом украинского народа. Поэтому эта история - о Правде и цене Правды о Голодоморе. Также в ней много о чести и профессии журналиста. В целом в эту книгу, изданную на английском и украинском языках, вошли избранные статьи британского журналиста валлийского происхождения Гарета Джонса, который первым под своей фамилией поведал миру о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932-1933 годов и преступлениях сталинского режима. Интересными для читателей будут статьи, в частности, о тогдашней политической ситуации в Европе, Америке и на Дальнем Востоке. Стоит напомнить, что во всеукраинском прокате демонстрировался исторический триллер «Цена правды», основанный на истории Гарета Джонса.

Оксана Балазанова. Загадки истории. Знаменитые мистификации. - Х .: Фолио, 2019

В этой книге речь о том, что мистификации всегда привлекали и будут привлекать к себе интерес ученых, историков и простых обывателей. Иногда тайное становится явным, и тогда загадка или то, что казалось большим открытием, становится просто обманом, так, как это было, например, с "пилтдаунским человеком", который считался какое-то время промежуточным звеном в эволюционной цепочке, или же с многочисленными и нередко очень талантливыми литературными мистификациями. Но чаще всего все попытки дать однозначный ответ так и остаются безуспешными. Существовала ли, например, библиотека Ивана Грозного из тысяч бесценных фолиантов? Кто на самом деле был автором бессмертных пьес Уильяма Шекспира - собственно, человек по имени Уильям Шекспир или кто-то другой? Какая судьба российского императора Александра I? Действительно ли он умер, как гласит официальная версия, в 1825 году в Таганроге или же он, инсценировав собственную смерть, попытался скрыться от мирской суеты? Об этих и других известных мистификациях, о версиях, предположениях и реальных фактах читатель узнает из этой книги.

Фликс Киссель. Мюнхгаузен. Правда о неправде. - Л .: Видавництво Старого Лева, 2018

По сюжету этого гротескного и мудрого повествования о новых приключениях барона Мюнхгаузена в виде комикса, действие происходит в Лондоне 1939 года. Среди ночи на крышу Букингемского дворца приземляется пожилой мужчина на собственноручно построенном летательном аппарате. Он растерян, но говорит по-немецки и утверждает, что был на Луне. Кто он? Сумасшедший? Шпион? Или то, что он рассказывает, правда? Если так, то его знания смогут стать ключевым преимуществом для английской армии в будущей воздушной войне. К счастью, тот, кто сможет узнать истину: доктор Зигмунд Фрейд, который живет в лондонской эмиграции. Дело в том, что легендарный барон неправды - последний пациент великого психоаналитика.