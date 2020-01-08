Операция "Активизация". О российских "гастролерах" как тактике гибридной войны

8 января, 2020, 12:55

Праздники выдались богатыми на незваных гостей

Российская блогера Митрошина и Doctor Alban незаконно посещали аннексированный Крым. Певец по личному вмешательству президента посетил материковую Украину, так как был очень нужен в новогоднем выпуске "Вечернего квартала".

Лишь под давлением общественности отменили выступление Ирины Хакамады на форуме киевского застройщика Артура Мхитаряна, только под давлением не так давно, в декабре СБУ запретила гастроли группы "Воровайки" с их хитом о "хохлах, которые зазнались".

Впрочем, даже на минуту расслабиться активистам нельзя. Ведь в январе в Украине с гастролями движется российский алкоголик и любитель отправить собственную женщину в реанимацию Марат Башаров. И харьковские активисты пока безуспешно пишут письма украинской СБУ.

Тренинги, лекции, встречи с блогерами - вся российская рать активизировалась где-то как в начале 2010-х, когда судьями, гостями во всех шоу талантов были какие-то российские звезды.

На днях автор этого материала зашла очередную "смакотку" - к нам едут с лекциями аж из самой Москвы специалисты по PR и журналистики с Meduza и телеканала "Дождь" - тех самых, которые так же участвуют в гибридной войне как "60 минут" и " Звезда ". Казалось бы, к чему такая активизация российской поп-культуры и культурного десанта РФ на территории государства, где по сути и так проиграна информационная война?

Превратить войну с Россией во внутриукраинский конфликт

Постановки Чехова, концерты шансон-групп и лекции для украинских берегинь по противодействию домашнему насилию - в ФСБ есть немало лиц для того, как продвинуть официальный интерес с помощью «мягкой силы». Не так давно автор этого материала читала интервью россиянина Олега Бондаренко, который совместно с Дмитрием Рогозиным в 2006-2014 годах вели Российско-украинский центр. Так вот, он признал: культурная политика - это сила по экспансии в Украине. Однако добавил, что российская культура и спорт сейчас в упадке, поэтому действовать надо быстро.

Именно поэтому в Украине потянулись Инстаграм-Гурин по противодействию домашнему насилию, а не так давно появилась информация на спортивных сайтах, ФК Карпаты хочет купить российский миллиардер Михаил Фридман.

Если посмотреть видео со встречи Митрошина, можно выяснить на кого действует методы по насилия. Это - молодые девушки, которые активно пользуются соцсетями. Потенциальные будущие хранительницы почти готовый носитель идеи для своих детей и будущих мужей, с Россией все ок и надо дружить.

А вот покупка футбольного клуба российским миллиардером со львовским корнями объясняется очень просто. Так Фридман видит на своем уровне начало восстановления отношений между Украиной и Россией. И просто первым из российских олигархов начинает строить каналы коммуникаций для РФ. Теперь он сможет встречаться и обсуждать дела с украинскими олигархами и чиновниками прямо на матчах - потому что для этого и надо клубы.

Эти два кейсы будоражат внутреннее противостояние - проукраинская часть общества не готова идти на компромиссы с РФ, с четко помнит потери и цену договоренностей не стоящих даже использованной салфетки. Ситуация усугубляется, потому что Путин ставит Зеленского на все большую "растяжку", обещая "прекращение конфликта" - зато в Шестого будут гореть пожары там, где не должно было быть ничего.

Путину очень нужна дестабилизация в Украине до тех пор, пока она не станет с его точки зрения управляемой и покорной. Поэтому в ход провокации будут идти приезды "кримнашистив", власть, СБУ, пограничники не хотят противостоять с обзоры курса на "примирение". Сейчас "зеленские" плотно закрывают глаза на российскую экспансию, подогревая этим протестные настроения против самих себя. Общество услышало об одних шпротах для всех, но роль такая подходит далеко не всем.

РФ не нужен мир, просто там понимают, что оружием нас не взять

Россияне очень четко понимают, что дальнейшая агрессивная вооруженная агрессия против Украины закончилась там, где могла. Единственное, что остается - это вооружать российскими паспортами жителей оккупированного Донбасса, менять этнический состав Крыма и пользоваться лицами вроде Сергея Сивохо, которые наивно хотят всем добра, а на самом деле некомпетентностью копают братскую могилу для всех.

Путин гастролями своих культурных аватаров сознательно вбивает клин между Зеленским и активной патриотической частью общества, в том числе выдвигая неадекватные условия, которые украинский президент принимает, так как или не видит их неадекватности, или готов закрыть глаза на все.

Собственно, поэтому на рождественские праздники появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украину. В качестве претендентов на этот пост называлась кандидатура Дмитрия Козака - тот самый, с которым так любит тайные чаепития помощник президента Украины Андрей Ермак. Еще раньше беглянка-прокурорка, а ныне депутат "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что готова, если поступит такое предложение, стать послом РФ в Украине.

"Я не могу знать, имеет ли уже эта возня политическую подоплеку в виде принципиального согласия Банковой на снятие ограничений в дипотношений", - комментирует оживление россиян бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин - "Но уверен в том, что день согласия (агремана) Украины на кандидатуру посла РФ, так же как и день формального предложения Украины россиянам кандидатуры нашего посла в Москву будут днем официального отказа нашего государства от оккупированного Крыма. Боюсь, что вопросы могут относиться только в том, какой из этих двух дней наступит раньше ".

Путин мечтает не о мире, а об отношениях "колония-метрополия". Россия последнее столетие только и делает то, что где-то воюет и кого ставит в зависимость, не гнушаясь ничем. Мы еще увидим вскоре историю, когда российская пропаганда использует против Украины, ее власти и прямого бенефициара Зеленского - Игоря Коломойского трагедию рейса PS752 МАУ, который разбился в Иране. Утром я уже увидела первые вброс на пророссийских помойках, что это Украина виновата, потому что у нее плохие самолеты и не сняли рейс из-за обстрелов.

Пока российских гастролеров вылавливать по одному голыми руками активисты и журналисты - дело не пойдет далеко. Активисты потерпят, им не впервой бороться с "упоротимы" режимами - а вот Зеленскому и Игорю Валерьевичу надо приготовиться. Их ждет нешуточная турбулентность.