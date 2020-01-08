Глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко: Государственные компании - крупнейший источник коррупции

9 января, 2020, 07:07

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко рассказывает о малой и большой приватизации в 2020 году

Разговор состоялся на в программе "Еспресо: капитал". Ведущий - Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики при Киевской школе экономики.

Глава Фонда госимущества - должность ответственная. Она в прямом смысле опасна для жизни. Вы знаете о судьбе некоторых предыдущих глав Фонда госимущества - господина Чечетова, госпожи Семенюк-Самсоненко. Есть ли у вас опасения относительно собственной жизни?

Конечно, каждое изменение наступает на чьи-то интересы. Особенно, когда говорим о приватизации государственных предприятий, которые в основном хоть и принадлежат государству, но часто управляются не государством. То есть это крупнейший источник коррупции в украинской экономике.

В Украине более 3700 государственных предприятий, из которых 1200 - умирают. Примерно 600 осталось в АТО. Поэтому Верховная Рада, правительство и президент Украины приняли такую политику, чтобы продать на конкурсных условиях инвесторам то, что не обязательно иметь государству как собственность.

Зная это, как ваша семья отнеслась к назначению? Колебались ли вы сами, были ли опасения?

С семьей мы этот вопрос не обсуждаем, смотрим вперед. Никакого сомнения. Чего нам остерегаться, бояться ...

Вы - смелый человек, я понял. Кроме этого, вы очень амбициозный человек. Один из гостей нашей передачи - Виктор Мазярчук, советник главы Счетной палаты, говорил, что при рассмотрении проекта бюджета на следующий год вы защищали цифру 12 млрд поступлений от приватизации. Это рискованное заявление, поскольку предыдущие годы заявленные цифры не выполнялись. И вы как говорили, что если не будет собрана эта сумма, то вы готовы уйти в отставку. Подтверждаете ли вы такое? Как собираетесь 12 млрд привлечь в бюджет?

Один только Фонд госимущества не может сделать приватизацию. Нужна политическая воля - президента, парламента, правительства и Фонда госимущества, который реализует все это. Поэтому перед назначением я встречался с президентом, с фракцией СН в Верховной Раде, с Кабинетом министров. Мы согласовали, что делаем это вместе. Поэтому у меня есть уверенность: пока мы едины, пока мы делаем это вместе, результат будет.

Не встречалась приватизация в основном из-за коррупционных рисков. Когда идея была, а как доходило до дела, ничего не происходило. Поэтому на комитете Верховной Рады я защищал эту цифру, потому что для того, чтобы сделать приватизацию, надо инвестировать в ресурсы.

Мы будем делать приватизацию по-новому. Приватизация может быть "для своих", но мы хотим обеспечить максимальное количество участников. Что такое большая и малая приватизация? Это от гидроэлектростанций и до домов отдыха, или институтов, которые не выжили в условиях конкуренции, чьи здания остались.

Где граница между большой и малой приватизацией?

Законодательно есть разделение на большую и малую приватизацию. 250 млн гривен - балансовая стоимость предприятия - это большая приватизация. И там есть процедура, которая длиннее, это 9-11 месяцев. Сначала конкурс по выбору советника. Это несколько серьезных компаний, которые делают финансовый, технический, налоговый аудит, описывают, из чего состоит это предприятие, какие в нем есть риски.

Затем маркетирование - распространение информации в Украине и на международных площадках. Затем уже аукцион. То есть этот процесс, от решения о приватизации и выбора советника и до аукциона, занимает около года.

Малая приватизация - это то, что меньше 250 млн гривен. Но здесь надо быть очень внимательным, чтобы не допускать ошибок, чтобы не продавать, не выставлять на аукцион объекты в таком состоянии, когда непонятно, что это за кот в мешке. Именно поэтому мы меняем полностью процесс приватизации.

Какой-то маркетинг должен быть и по малой приватизации тоже.

Да. Мы сейчас повесили впервые на сайте полный перечень объектов, которые уже переданы в Фонд.

Насколько понимаю, в Фонде более 1000 предприятий сейчас?

Сейчас правительство передает с министерств и ведомств (более 60 органов власти управляют государственными предприятиями). То, что не важно для выработки политики министерств, передается на приватизацию. И мы делаем новый процесс, когда берется эта папка документов, из нее делаем тизеры-раскрытие: что там есть, это объект недвижимости или это работающее производство. Затем сканируем все документы, чтобы можно было онлайн их посмотреть. Обеспечиваем физический доступ к этому объекту, и уже потом происходит аукцион.

Опасность такой огульной приватизации в том, что могут покупать только те, кто хорошо знает, что внутри компании. А наша задача - это инвестиции. Открыть Украину для инвестиций, для создания дополнительных рабочих мест.

Каждый поляк сегодня примерно в семь раз богаче среднего украинца. Украинцы едут на работу в Польшу. Но Польша осуществила в свое время приватизации, открылась для инвестиций. Пришли инвесторы из разных стран, вложили, модернизировали, создали дополнительные места и не создали там добавленную стоимость.

У нас был период приватизации ваучерной, который оттолкнул украинцев от самой идеи. Тогда тоже как были аукционы, приватизационные сертификаты обменивались на акции предприятий. Теперь на каких площадках будет эта продажа проходить?

Действительно, существует достаточно высокое недоверие и к приватизации, и к государственным институтам вообще. Потому что людей уже столько раз обманывали, что для того, чтобы было доверие, нужно говорить не словом, а делом.

Поэтому что мы делаем? Мы делаем открытость, все объекты теперь не в папках скрытые где-то в Фонде госимущества, а на сайте. Это огромная работа, которую нам надо сделать с новой командой - сделать онлайн доступ, чтобы можно было посмотреть, какие объекты приватизируются, какой график их приватизации.

А приехать и вживую посмотреть на это, попасть в само помещение? Такая возможность будет?

Конечно. Смотрите, документы, информация, маркетирование - это виртуальная комната данных, где можно онлайн смотреть. А дальше физический доступ к объекту. И потом аукцион.

У нас есть конкретные цели в 2020 году. И такой KPI, показатель эффективности есть - качественно сделать приватизацию не менее 300 объектов средней приватизации.

Есть большая приватизация, где у нас тоже амбициозные цели - до 5 объектов вывести на продажу. Мы уже назначили советников, они работают над этими объектами. Это, конечно, известны некоторые объекты. Например, Одесский припортовый завод, Электротяжмаш, Объединенная горно-химическая компания.

Но если говорить о малой и средней приватизации, это как раз то место для осуществления инвестиций, в том числе украинцами. Потому что мы не делаем никаких преференций, не ожидаем только иностранных инвесторов. По данным Национального банка, 88 млрд гривен находится вне банков в украинцев. Это потенциал для инвестиций внутри Украины самыми украинском.

Когда мы говорим о таких крупных объектах, как ОПЗ, там есть сложности с судами, долгами. Как вы очищаете предприятия от этих плохих судебных дел?

Во-первых, важно описать, какие именно есть проблемы, очень четко. И это мы делаем сейчас с назначенными советниками. Там есть аудиторская компания из "большой четверки" компаний, создается тоже комната данных. Во-вторых, мы смотрим, стоит ли нам проводить два-три года в судах, или, возможно, следующий владелец возьмет на этот риски и будет сам продолжать судебные дела.

То есть наш подход таков, что мы будем обеспечивать прозрачность, открытость с привлечением максимального количества участников. Будем делать дополнительно только социальные условия, сохранения рабочих мест, и экологические. Все остальные должен решать новый владелец.

То есть три основных условия: деньги, социальные условия - не увольнять людей, какое-то время по крайней мере, и экологические - не усугублять качество жизни населения вокруг этих предприятий.

И вокруг, и в Украине, и в мире в целом.

Когда мы говорим о крупных предприятиях, нельзя не спросить о Центрэнерго, поскольку в прессе очень много муссируется информация, что люди одного известного олигарха по фамилии Коломойский вроде руководят этим предприятием. Будет ли это предприятие выставлено на продажу в следующем году или нет? Если - нет, то в чем причина?

Мы будем сильно стараться. Сейчас вы увидите это на самом деле. Во-первых, мы закажем аудит, потому что сменили наблюдательный совет. Сейчас таких энергетических предприятий у меня в Фонде госимущества шесть. Там и облэнерго, и Центрэнерго. Аудит будет проведен международной аудиторской компанией. Во-вторых, в начале года мы запустим конкурс на нового советника, так как предыдущая попытка приватизации завершилась тем, что правительство его отменило, в связи с тем, что были, возможно, не те покупатели, но было принято решение отменить приватизацию, которая уже была подготовлена.

То есть нам это надо начинать сначала. И как я уже сказал, это процесс, который мы не можем перескочить, но будем по нему быстро двигаться. Выбор советника, аудит предприятия, формирование стратегии продаж - это предприятие покупает уголь и продает электроэнергию. И здесь это зависит от макроумов, от тарифов, стоимости угля. Но точно мы будем двигаться вперед, никаких ограничений нет, ни политических, ни других.

В интервью LB. ua вы говорили, что вряд ли в следующем году будет продано Центрэнерго.

Если смотреть по времени, то в январе мы начнем формировать условия для советника, может, в феврале его объявим. Он выйдет, два-три месяца будет работать, потом процесс маркетированию. Или конец следующего года, или начало нового. У нас точно нет желания держать этот процесс.

То есть процесс будет идти, по крайней мере на это можно надеяться. Хорошо. Ранее, вы знаете, что приватизационные конкурсы выигрывали приближенные к власти олигархи. Во времена Кучмы это был Пинчук, во времена Януковича Ахметов много выиграл облэнерго. Я не говорю, законно это было или незаконно. Но звучат мнения, что надо пересмотреть - это одна идея. И вторая мысль, которая меня беспокоит, как не допустить этого сейчас, чтобы опять какой-то другой олигарх, неважна фамилия, приватизировал важные государственные предприятия. Как этому поставить преграду?

Я не слышал мнений в правительстве относительно реприватизации.

Тот самый олигарх Коломойский высказывался о том, что надо пересмотреть приватизацию 90-х годов, приватизации во времена Кучмы.

Коломойский - один из крупных предпринимателей-бизнесменов, но у нас есть правительство официальное, Верховная Рада, президент, и Фонд госимущества, реализующие определенную политику. То есть я не слышал ни на каких встречах, что планируется какая-то идея о национализации или реприватизации. Не слышал.

Относительно второй части вашего вопроса - каким образом, чтобы это не купили олигархи? Никаких секретов здесь нет: раскрытие информации, равные условия для всех, отсутствие специфических или специальных требований, под которые может подойти только определенная финансовая промышленная группа. То есть условия должны быть прописаны просто и быть одинаковыми для всех. Это единственный предохранитель.

Ну и хорошее раскрытие информации, потому что для того, чтобы привлечь в том числе и иностранных инвесторов, им надо дать качественно подготовленные документы, чтобы они могли познакомиться, что именно там на предприятии есть, потому что принятие решения об инвестиции происходит на основе периода окупаемости, состоянием материальных средств, финансового положения и так далее. То есть надо раскрывать информацию и не перегружать дополнительными условиями.

Бывший министр финансов Украины Виктор Пинзеник говорил, что деньги, которые страна получила после приватизации Криворожстали, были фактически проедены. То есть их потратили на текущие расходы государства, их направили на проекты развития. С точки зрения менеджера, неправильно доходы, поступающие раз в десятилетие, не являющиеся регулярными, направили на текущие расходы. Их бы стоило инвестировать в какое-то развитие страны. Как будет на этот раз?

Очень правильный вопрос. И здесь надо понимать, что деньги, которые поступают от приватизации не идут на пополнение бюджета напрямую, а идут как компенсатор заимствований, которые Украина делает.

Если мы реализуем приватизации на 12 млрд, Министерство финансов не возьмет в долг на внешних или внутренних рынках эти +12 млрд. То есть наши следующие поколения не будут должны эти деньги.

Но главное, что эта приватизация не для того, чтобы заработать деньги, потому что, как вы верно сказали, это одноразовая продажа. Приватизация - это инвестиции. Чтобы новый владелец вкладывал деньги в развитие компании. Эти 88 млрд, которые на руках у населения. Или иностранные инвестиции, чтобы они заработали.

То есть приватизация делается для достижения этого кумулятивного эффекта привлечения инвестиций в Украину. Это основная цель, основная философия развития государства, создание конкуренции, инновационности.

Государство должно заниматься своими государственными функциями - внешняя политика, оборона, налоги и обеспечение важных стратегических функций. А остальные может делать рынок.

Ко мне приходит множество предпринимателей и говорит: мы хотим выйти из домов государственной собственности, где арендуем помещение на год-два, хотим купить их на открытом аукционе.

Аукционы будут проводиться электронной площадкой "Прозорро", где можно будет прийти и посмотреть сначала на сайте Фонда госимущества, что это за предприятие, из чего оно состоит, возможно, посетить его физически, а потом уже сами аукционы.

Когда можно ближайший интересный электронный конкурс ожидать?

В начале года. Это различного типа объекты - недвижимость, неработающие институты, бывшие элеваторы, здания по всей стране. Январь, февраль, март. Мы все будем отдельно объявлять.