Андрей Пионтковский: В марте-апреле в Украине начнутся драматические события

8 января, 2020, 17:35

Антин Борковский

Политолог, деятель российской оппозиции Андрей Пионтковский (Вашингтон) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о парижском ультиматуме, тактике "салями" и коллективном Зеленском

Мы в Украине, послушав новогоднее поздравление президента Зеленского, в конце определили для себя, какой будет так называемая новая внутренне украинская стратегия и тактика, где неважно, как названа улица.

Конечно, это приветствие украинского народа - перепевы основных тезисов российской пропаганды: "давайте прекратим этот бессмысленный внутренний конфликт, который у нас разворачивается". Но мне более эмоциональное, более тяжелое впечатление произвело другое поздравление со стороны вашего президента - это поздравление Путина с Новым годом. Я понимаю, что идет обмен, нет, "обмен" здесь - неправильное слово, речь идет об освобождении захваченных российскими властями заложников, за которых приходится выдавать преступников террористов. Но превращать это в форму приветствия военного преступника, который развязал войну против страны, - это уже совсем не укладывается ни в какие рамки. Конечно, это с триумфом было воспринято российской пропагандой. Запущен счетчик к следующей назначенной бандитской встречи, уже не в Париже, а в Берлине - Зеленский должен привезти изменения в Конституцию. Вот это - две абсолютные фундаментальные измены новой украинской власти. Первое - объявление предыдущей власти партией войны, то есть фактически заявление международному сообществу, что Украина - виновница войны и всех событий, происходивших на ее территории, что привело к катастрофическому падению международного престижа Украины. Мы видели, что, если раньше нормандский формат - это было трое против одного Путина, то сейчас - это трое против одного Зеленского. И второе - Украина канонизировала путинскую интерпретацию Минских договоренностей, от которых до последнего времени категорически отказывалась. Фактически, это - капитуляция.

Имею впечатление, что идет негласная швартовка Украины не только к ОРДЛО, а в Москву.

Ну, ОРДЛО - это и есть в Москву. ОРДЛО - это выпущенный щупалец Москвы для захвата Украины. Нам всем пора прекращать дискуссии о Зеленском. Кто такой Зеленский, наивный человек, желающий добра Украине, или что-то другое? Следует говорить о коллективном Зеленском - вот этот аппарат, который сейчас реализует власть в Украине и ее внешнюю политику. Вот по таким людям как Коломойский, Богдан, Ермак, Портнов, - да, и Портнов - все эти люди сегодня является реальной властью в Украине. Коллективный Зеленский - это неоднородная организация. Там есть люди, которые пытаются проводить патриотическую линию и сам Зеленский, кажется, уже понемногу начинает понимать, чем для него это все закончится. Потому что эти люди, которых я перечислил, это - герои России, которые выполняют свой долг. С ними все будет хорошо. А вот отвечать за измену перед украинским народом, конечно, будет сам Зеленский. Мне кажется, понимание того, что он делает, растет. И то обязательство, которое он на себя взял, на которое его поставили на счетчик, - изменения в Конституцию Украины в следующей "стрелки" в Берлине - он не сможет выполнить, потому что это вызовет большое сопротивление гражданского общества в Украине. Москва это понимает, но тем не менее сознательно толкает Зеленского на этот путь, рассчитывая, что возникнут ситуации хаоса и гражданского противостояния в Украине, которыми она снова сможет воспользоваться для защиты законно избранного президента от "очередного бандеровского переворота". Нас ждут очень драматические события, как раз по расписанию этого счетчика. На апрель назначена эта встреча. Вот, я думаю, март-апрель будут ключевыми событиями в современной украинской истории.

Путинская фраза о том, что "польская власть потеряла контроль над своими вооруженными силами и была вынуждена уехать" и т.д. самом деле является циничной ложью. Уже есть ответ от Польши. Но Путин проговорился, то есть его гэбэшные навыки с возрастом притупились. На самом деле, насколько я понимаю, он раскрыл карты, говоря, "смотрите как мы поступим с Украиной".

Да. Именно с такой формулировкой, когда он поймет и увидит, и он и сейчас это знает, что Зеленскому не удастся реализовать этот план и будет очевидно сопротивление общества, вот с такой формулировкой, "доведены до очередного отчаяния трактористы, комбайнеры ОРДЛО" отправятся на Мариуполь на Харьков, на Киев. Обратите внимание, последние три-четыре года этот термин "Новороссия" не употреблялся. Они поняли, что проект провалился. Армия стоит на линии соприкосновения и готова оказать сопротивление следующей попытке агрессии. Но они видят слабость новой власти. И все эти формулировки о Черноморье, о западных областях России, они снова вылезли на поверхность, как в 2014-м году. Лавров и Путин, и "официальная" так называемая ОРДЛО - ведь Пушилин заявил об изменении внесения поправок в "конституции" ОРДЛО, которые предусматривают, что, если действующие "границы" совпадают с границами Донецкой, Луганской областей Украинской советской социалистической республики, - значит " завтра мы берем Мариуполь, и далее - везде ". Планы совершенно очевидны. Еще, конечно, они видят окно возможностей в 2020-м году, пока еще их дорогой Трампушка находится в Белом Доме. Они видят полную трансформацию Макрона. Это совершенно невероятный казус вербовки Макрона, который начинал свое президентство с резкой критики Путина, и казалось, что это единственный лидер Запада, который показывает, как с ним, с диктатором, надо разговаривать. Но нашли к нему какие-то подходы.

Насколько я понимаю, это - один сценарий. Но есть и другой сценарий - так называемый "сценарий салями", когда по указанию Кремля будут осуществляться те или иные действия от имени новой власти, или в пределах ее компетенции, сужать как шагреневая кожа, достижения Украины, постмайданной Украины. Это стратегия маленьких шагов, которыми будут вести к неформальной капитуляции, потому что слово «капитуляция», слово "сдача национальных интересов" всегда вызывает подъем и защиту со стороны народа. А если подобные вещи делать незаметно ...

Это один и тот же сценарий. Первая фаза - та, которую Вы сейчас обозначили, происходит на наших глазах. Каждое появление Зеленского на экране - это кусочек этого "салями". Мол, как пройдет это до конца - замечательно. Но они, в Москве, - реалисты, и, я думаю, как и мы с Вами, понимают, что изменений Конституции в пользу Кремля Зеленскому достичь не удастся, и на каком-то этапе этого "салями" все же произойдет взрыв сопротивления. И тогда с той же формулировкой о "недееспособном правительстве Польской республики" начнется заключительная стадия этого проекта. Ведь освобождение заложников - это же в издевательство превращается. Замечательно, что вернулись 60 человек. Но мы знаем, что сотни людей еще мучаются в подвалах Донбасса и в тюрьмах Крыма. И Москва цинично их рассматривает как инструмент шантажа и торговли с Киевом. Поэтому следует сказать: "Москва, мы знаем ваши планы". И, если международное сообщество стоит чего-то, мы должны требовать реального прекращения огня на линии соприкосновения и возвращения всех заложников. И все эти разговоры о присоединении к ОРДЛО необходимо просто закончить. Это оккупированные территории - и Крым, и часть Донбасса. Украина никогда не признает этой оккупации. Рано или поздно они вернутся. А сегодня Украина предлагает перемирие. Но, если эти планы будут реализовываться, - о присоединении Донбасса, о присоединении Черноморья - украинские вооруженные силы будут стоять на этой линии, готовые дать отпор. Вот эту позицию надо услышать от верховного главнокомандующего, пока не будет поздно.

Кремль выставил четкий и жесткий ультиматум, говоря, не знаю, Зеленскому или коллективном Зеленскому: "если не пойдете на наши условия, тогда, соответственно, мы решим очередную масштабную агрессию, и уже после Иловайская -2 или Дебальцево-2 вы будете вынуждены согласиться с нами и начать сотрудничать ". И это - очередное военное преступление, но мы понимаем, что у Кремля по-другому не получается.

Ну, пока коллективный Зеленский ведет такую убийственную политику, это коллективное преступление принимается международным сообществом. Принимается той же Францией и Германией. Запад никогда не будет более проукраинским, чем само украинское руководство. И вот, если украинская власть - Зеленский или кто-то другой - озвучит вот эту позицию, то ему будет обеспечена поддержка международного сообщества. Но, если Зеленский сам идет на присоединение к ОРДЛО, на братство под одинаковыми или разными памятниками, то с какой стати международное сообщество выразит ему поддержку? Каждый день, проведенный в этой парадигме, определенной в коммюнике нормандской встречи, приближает Украину уже к необратимой капитуляции.