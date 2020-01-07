Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: Потребители выиграют от подорожания гривны

8 января, 2020, 11:45

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине рассказал о новой кредитной программе для Украины, монетарной политике НБУ, так называемой пирамиде долговых бумаг Минфина и, конечно, о Приватбанке

В программе "Еспресо: капитал" с ним пообщался ведущий - Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики

Директор-распорядительница МВФ объявила о достижении договоренности по новой кредитной программы для Украины. Что это значит и когда деньги будут перечислены?

С тех пор как в сентябре 2019 года мы начали наши переговоры о возможной новой программе, мы достигли существенного прогресса. Определены основные элементы, которые будут положены в основу программы, которая будет поддерживаться фондом, а именно:

- обеспечение макроэкономической стабильности;

- подача проведения структурных реформ в экономике;

- продолжение борьбы с коррупцией;

- реформы в банковской и финансовой системах;

- а также усилия, направленные на возмещение убытков, причиненных владельцами ликвидированных банков.

Во время переговоров мы согласились о проведении так называемых предварительных мер. Некоторые из них уже выполнены, некоторые из них еще должны быть выполнены.

В чем заключается суть предыдущих мероприятий? В том, что в случае их внедрения программа начнет с очень хорошего, высокого старта и уменьшит те или иные риски. Когда выполнены все предварительные мероприятия, - Совет исполнительных директоров МВФ утверждает программу. Мы рассчитываем на начало 2020 года.

Но вы не можете точно сказать, что это за приоритетные мероприятия, предварительные меры?

Да, я не в силах об этом говорить, поскольку до тех пор, пока программа не утверждена Советом исполнительных директоров МВФ, ее содержание не является публичным.

Недавно министр финансов Оксана Маркарова сказала, что следующая программа будет последней для Украины. Действительно ли это возможно и насколько вообще Украинское государство нуждается в помощи МВФ сегодня?

Перед ответом на этот вопрос, я ставлю перед собой другой вопрос: а что собственно является программами МВФ, программами, которые поддерживаются МВФ?

Их цель состоит в том, чтобы предоставить странам, членам фонда, подвергшихся временному экономическому кризису, возможность пройти через этот кризис с как можно меньшей болью.

Собственно, когда мы говорим об Украине, то мы имеем в виду жесткий кризис 2014-2015 годов. Когда стало понятно, что Украинскому государству необходима помощь, на помощь пришел среди других Международный валютный фонд, который помог переориентировать экономику. А для этого переориентации нужно было время. И финансирование со стороны фонда помогло Украине найти это время.

И теперь, оглядываясь назад, мы видим, что эта программа была успешной. Экономика растет и Украина находится в гораздо лучшем состоянии, чем это было в 2014 году.

Есть убедительные аргументы в пользу новой программы, которая позволит Украине пройти через эти реформы и одновременно получить финансирование, которое сегодня оценивается примерно в 5,5 млрд долларов США.

И, если запланированная программа будет успешно завершена, то следует ожидать, что украинская экономика будет находиться в гораздо более прочном и лучшем состоянии, чем сейчас.

Значит ли это, что Украина больше не будет нуждаться в помощи Фонда или МВФ все же останется в Украине, возможно помогать своими советами или иным образом?

У меня есть встречное предложение. Давайте встретимся через три года и посмотрим, в то время потребуются дополнительные аргументы в пользу еще одной программы. Но сегодня об этом рано говорить.

Надеюсь встретимся и посмотрим, что украинская экономика не потребует уже помощи. Поговорим о Национальном банке Украины. В одной из последних заявлений фонд отметил необходимость независимости НБУ. Почему это важно?

Одним из успехов предыдущей программы было усиление Национального банка Украины, его реорганизации как институты и улучшения процесса принятия решений. Этот вопрос находился в центре программ, которые поддерживались МВФ.

Сейчас процесс принятия решений в Национальном банке и уровень его независимости сопоставим с лучшими мировыми практиками, в том числе с практиками европейских центробанков.

Ваш вопрос о независимости лучше проиллюстрировать примером. Большинство экономических решений - сложные. В результате принятия те или иные группы могут проиграть. В то же время, принятие этих решений играет в пользу интересов всей страны в целом, в долгосрочной перспективе.

Так и компании, и правительство выигрывают от более низких процентных ставок. Но, если процентные ставки слишком низкие, это может привести к усилению инфляции. Если высокая инфляция будет длительной, это делает страну беднее и больше страдают менее защищенные слои населения по сравнению с более состоятельными. И для этого, тем должностным лицам, которые принимают такие сложные решения в противовес оппортунистическим интересам тех или иных кланов, необходима защита и их деятельность должна быть независимой.

В контексте этого вопроса, вопрос о валютно-курсовой политике Национального банка. Она сейчас очень часто критикуется, многие недовольны тем, что гривна усиливается (экспортеры, различные чиновничьи группы). Оправдана такая политика, на ваш взгляд? Не вредит она экономике?

Прежде всего вспомним, что Украина полностью переориентировала свою курсовую валютную политику, начиная с 2015 года. И сегодня Национальный банк прежде всего заботится о том, чтобы инфляция была перманентно низкой. Так называемое инфляционное таргетирование. И когда мы видим, что инфляция находится чуть выше пятипроцентных пунктов, мы видим, что Национальный банк был достаточно успешным в своем инфляционного таргетирования. И когда мы возвращаемся к вопросу курса, мы видим что Нацбанк переориентировался и Украина перешла от фиксированного валютного курса к плавающему курсу. А это - на пользу макроэкономическим долгосрочным интересам украинского государства, поскольку гибкий обменный курс позволяет предупредить накопление негативных внешнеэкономических дисбалансов Украины и помогает инфляционному таргетированию.

Переложим доступным языком: сегодня валютный курс определяется соотношением спроса и предложения. Зато Нацбанк фокусируется на инфляции и позволяет валютному курсу двигаться в соответствии со спросом и предложения. Как подорожание, так и удешевления национальной валюты является результатом движения плавающего курса.

Но вы сейчас справедливо заострили внимание на подорожании национальной валюты. Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие одновременно как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились. Два года подряд невиданного урожая - это также приводит к удорожанию национальной валюты. И так, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги. А теперь поставим вопрос чисто с экономической точки зрения: подорожание гривны представляет собой проблему?

Для потребителей, которые имеют целью приобрести импортные товары - это выигрыш. Поскольку эти товары для них будут дешевле. Это именно для компаний, которые хотели бы обновить свои производственные фонды и, если они импортные, то приобретение этих импортных производственных фондов будет дешевле. Украинские домохозяйства, включают тепло или газовую конфорку на кухне, также чувствуют, что газ - подешевел. Но по поводу, вы упомянули, экспортеров, когда они конвертируют свою валютную выручку, они получают меньше в гривнах.

Проблема не в валютном курсе, по моему мнению, и проблема не в подорожании национальной валюты, как таковом. Проблема в том, что в Украине еще недостаточно развиты страховые механизмы, которые могли бы обеспечивать украинские экономические агенты. Иными словами, им могли бы воспользоваться украинские экономические агенты для того, чтобы зафиксировать на приемлемом для серверов тот или иной курс. Этот механизм, пока что в украинской экономике не распространен, и стоило бы обратить внимание на его введение.

Совершенно с вами согласен. Хотел бы спросить о немного необычную в контексте Международного валютного фонда вещь. Такую как борьба с коррупцией. Ранее, насколько я помню, фонд обычно стремился только росту экономики. А сегодня все чаще говорит о борьбе с коррупцией. Неужели коррупция у мандате Фонда сегодня?

В случае Украины - коррупция это не просто вопрос демократии или справедливости, она макроэкономический проявление. В Украине ежегодно направляются не туда - миллиарды гривен ли долларов. Этим средствам можно было бы найти куда лучшее применение: на школы, на восстановление дорог, на пенсии, на больницы. Но коррупция, она отпугивает инвестиции. Если иностранец хотел бы построить в Украине завод или начать другой бизнес, для него крайне важно иметь уверенность в том, что к нему будут относиться справедливо и правила игры будут одинаковыми. И риск того, и ожидания того, что таможенник потребует взятки, за лицензию нужно будет доплатить, а на судью - можно монетарно повлиять - это может оказаться тем, что иностранец не захочет сюда инвестировать. И именно поэтому с 2014 года мы фокусируемся на вопросах борьбы с коррупцией, прежде всего - на построении ИНСТИТУТОВ, которые помогли бы Украине бороться с коррупцией. Здесь я упомяну из сделанного три элемента: во-первых, это - введение, обязательное декларирование активов для должностных лиц; во-вторых - создание Национального антикоррупционного бюро Украины; последнее актуально - создание антикоррупционного суда.

Кроме этого, МВФ очень большое внимание уделяет кейсу Приватбанка. По крайней мере об этом пишут мои коллеги. Почему именно этот кейс? Почему именно этот банк? Неужели этот кейс чем так важен?

Для ответа на этот вопрос, нужно вернуться опять же в кризис 2014-2015 годов, за которую украинские налогоплательщики заплатили очень высокую цену, а именно: 15 млрд долларов, что составляет около 15% тогдашнего ВВП, которые оказались убытками, нанесенными ликвидированными банками . Было закрыто 100 банков. Доверие к банковской системе колапсувала. Банки, оставшиеся были слишком слабыми. Они приостановили кредитование, а это, в свою очередь усилило экономический кризис тех лет. И теперь перед государством стоит просто обязательства - вернуть хотя бы часть тех средств обратно. И те, кто к этому привел, до сих убытков, имеется в виду бывшие владельцы ликвидированных банков, они должны понести за это ответственность и вернуть часть средств, потраченных налогоплательщиками на ликвидацию банковского кризиса.

Но в отличие от меньших банков, в 2016 году Приватбанк невозможно было просто ликвидировать. Более половины населения Украины имели счет в этом банке и на это финучреждение приходилось более половины всех розничных транзакций в украинской экономике. И Украинское государство с целью защиты населения и финансовой стабильности, была вынуждена вложить в банк 5,5 млрд долларов. И теперь пришло время для Украинского государства - вернуть эти средства. Им можно найти значительно лучшее применение: или на здравоохранение, или на дорожное хозяйство или на школы. Но важно заложить предпосылки того, чтобы в банковской системе не возникало подобных сложностей. А именно усилить, и в дальнейшем усиливать - банковский надзор и соблюдать требовательной регуляторной политики.