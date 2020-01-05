Как казаки Рождество праздновали и как нам завещали

5 января, 2020, 20:19

Татьяна Зинченко

Почему казацкое Рождество - самое лучшее? Как праздновали, какими были подарки, чем смаковали казаки на Рождество. Рецепты казачьих блюд

Если коротко, то Рождество казаки праздновали на славу! И было отчего: Рождество во времена Запорожской Сечи считалось одним из самых больших праздников. Новый год, 31 января, воспринимался значительно проще: казаки собирались в узком кругу, красиво и вкусно ужинали, без особых напитков или изысканных блюд, и играли в карты. Правда, на следующий день они отправлялись поздравлять своих начальников и праздник приобретало широкий размах - со вкусными блюдами, напитками и подарками. Но выходных дней, как это ни странно, на Новый год казаки не имели.

А вот Рождество было настоящим началом нового года. Рождение Спасителя считалось началом мира, а поэтому и началом нового года, что вполне логично. Поэтому казацкие летописи свидетельствуют о том, что Рождество для казаков было из главных праздников.

Мы будем опираться на "Дневник" Якова Марковича - одного из самых богатых и самых образованных украинцев середины XVIII века. Сын казначея при гетмане, он со временем тоже занял эту должность. С 1717-го по 1767 годы подробно описывал жизнь Гетманщины. "Дневник" он вел на протяжении полувека, заполнив всего 10 книг.

Один из самых богатых и самых образованных украинцев середины 18 века Яков Маркович. Фото: history.org.ua

К слову, в летописях мы можем вычитать, что летоисчисление от Рождества Христова и соответственно празднования нового Божьего года известны на украинской территории уже с XIV века. Есть много упоминаний о том, что на самом деле празднования Рождества христианами западного и восточного обрядов приходится на фиксированную дату - 25 декабря, но у католиков - по современному григорианскому, а в большинстве православных церквей, согласно традиции, по старому юлианскому календарю.

Гуменюк Ф. Коляда

Рождество в Гетманате

Главной площадкой казацкого Рождества был, конечно, Гетманат. В XVIII веке это - сначала Батурин, а затем Глухов. Еще утром 6 января в столице съезжался весь тогдашний бомонд: духовенство, генеральная старшина, полковники, чиновники крупнейших центральных учреждений, старосветское господа. Прибывали с изысканными подарками - еще бы: весь год готовились! Это была черная икра (икра), заморские вкусности вроде цитрусовых - свежих и засахаренных, сладости, вина, трости, часы, шелковые пояса и платки и многое другое.

Местным казацким старшинам дарили простые подарки: маковые пирожки, золотые дукаты, сахарные головы.

Яков Маркович пишет, что к вечерней звезде почти не ели, имели разве что легкий обед. Затем отбывали на Богослужение. А вот когда загоралась первая звезда, начинался пышный банкет, который продолжался до тех пор, пока гости могли стоять на ногах.

Каждый курень казаков (казацкая сотня) стоял под своей хоругвой. Пишется, что флаги по такому случаю специально подкрашивали. Каким бы ни был мороз, до конца церковной службы казаки стояли без шапок.

По окончании Богослужения священники выходили из церкви и направлялись к Днепру - проводить и там службу Божью. За ними шли и казаки. Каждый раз, когда священник погружал крест в воду, запорожцы стреляли в воздух.

Казацкий шоу-бизнес

Говорят, что были настоящими мастерами фейерверков. Организовывала шоу Генеральная артиллерия. Это были ракетно-бомбовые симфонии, а с пороховых свечей и фитилей излагались фигуры-вензеля с инициалами гетмана и приглашенных VIP-персон. Фейерверочное дело приобретало очень широкий размах. Пишется, что за неделю праздников на фейерверки тратили половину годового запаса пороха.

На площади выходили певцы и музыканты. Литавры и трубы, трубы и рожки, хоры спудеев и канцеляристов - это все было модно, красиво, торжественно и очень празднично!

Вкусное казацкое Рождество

Обычно казаки любили вкусно поесть, но еда для них не была в приоритете. Поэтому смаковали тем, что было. А были пиво и мед, тетеря (пшенная каша), щерба (уха), рыба, иногда дичь и галушки, иногда вареники.

Однако в Сочельник и Рождество столы ломились от яств. На Сочельник была традиционная кутья. Правда, ели ее, в основном, простые мещане и казаки, казацкая старшина предпочитала калач и булкам с маком и изюмом.

Но больше всего любили казаки мясные блюда - все-таки закончился Великий пост! Колбасы, копченая и вяленая ветчина, а для старшин - дичь, запеченные поросятами и индюки, паштеты, гусиная печень, осетрина. Десерты - до марципана! Были кофе, пирожные, щебрет, пудинги.

Самыми престижными напитками считались импортные вина рейнвейные и мальвазия, валашское. Почетное второе место занимали аирная водка и различные настойки - апельсиновые, тминные, вишневые, персиковые и грушевые.

Яков Маркович пишет о развлечении казаков - дуэли, которые бывали среди казацкой старшины после хорошего праздничного застолья с выпивкой.

Однако он отмечает, что в перерывах между светскими развлечениями улаживались и вполне серьезные государственные дела: в начале января в столице традиционно собирались сеймы генеральной и полковой старшины, на которых обсуждали кадровые назначения, налоговая политика или подготовка военных учений.

Готовим казацкие рождественские блюда

Татьяна Мельничук из Збаража расскажет, как приготовить плетенку "Праздничную" - такую, которую любила казацкая старшина.

Тесто:

1 стакан молока

25 г дрожжей

50 г масла (маргарина)

25 г масла

1 яйцо

80 г сахара

0.5 ст. л. спирта

0.5 кг муки (приблизительно)

щепотка соли

1 ст. л. цедры лимона

1 ст. л. какао

1 ч. л. молока

100-150 г цукатов

100 г изюма (или клюквы, шоколадных капель)

4-6 ст. л. маковой массы

1 яйцо (для смазывания)

Рассчитано на 2 плетенки.

В теплом молоке развести дрожжи и 1 ст. л. сахара, несколько ложек муки, оставить на полчаса под полотенцем.

Остальной сахар взбить с яйцом, добавить растопленное масло, масло, спирт, соль. Добавить к опаре муку, цедру, замесить тесто.

Тесто условно делим на 3 части.

К третьей части добавить 1 ч. л. молока, 1 ст. л. какао, хорошо вымесить.

Тесто в отдельных сосудах оставляем под полотенцем примерно на 1.5 ч.

Тесто с какао делим на 2 части - белое тесто на 4 части.

Тесто с какао раскатываем прямоугольной формы, посыпаем изюмом, скручиваем рулеты.

Тесто белое раскатываем. 2 рулета делаем с цукатами, еще 2 - с маком.

Выходит 6 рулетов, из которых формируем 2 плетенки (заплетаем косичкой по три).

2 формы на хлеб застилаем пергаментом, плетенки оставляем, чтобы поднялись, смазываем взбитым яйцом, выпекаем при температуре 180 градусов.

Пампушки с вишнями

Это - рецепт известной нам кулинарной мастерицы из Дрогобыча Лилии Цвит. Кто еще не готовил - смело беритесь за работу, потому что читатели очень одобрительно отзываются об этом рецепте: готовили уже знают! "Тесто для пончиков удается рыхлое, мягкое и нежное, все в пузырьках. Хорошо подрастает и пончики получаются очень вкусные. Благодаря тому, что тесто мягкое, пончики можно выжимать стаканом и не нужно их залеплять. Это значительно упрощает процесс приготовления. Начинку можно добавлять любую вашу любимую. Я обычно на Рождество готовлю пампушки с вишнями в собственном соку, халвой или маком ".

Ингредиенты:

молоко - 750 мл

сахар - 1 ст

соль - 1/4 ч.л.

масло - 3 ст.л.

яйца - 2 шт.

ванильный сахар - 12 г

дрожжи - 100 г

куркума - 0,5 ч.л.

мука - 1,2 кг

вишни консервированные - 1 л.

масло для смажпення - 0,7 л

Как приготовить:

Молоко подогреть до 30-40 градусов. Добавить сахар, соль и перемешать. Растворить дрожжи в молоке. Добавить 3 стакана муки и перемешать до однородности. Оставить в теплом месте на 20 мин, чтобы дрожжи "проснулись". Затем добавить яйца, масло, ванильный сахар, еще 3 стакана муки, 0,5 ч.л. куркумы для аппетитного цвета и замесить тесто. Долго месить не надо, только до однородности. Оставить еще на 1:00 в тепле, чтобы отошло.

Раскатать тесто толщиной примерно 1 см. Выложить начинку, прикрыть вторым слоем теста и вырезать стаканом пончики. Дать "подрасти" еще 15- 30 минут.

Обжарить пончики в разогретом масле на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир. По желанию пончики с вишнями посыпать сахарной пудрой.

Кутья

Также рецепт Лилии Цвит и также многократно проверен. "Рецепт кутьи достался мне от бабушки, которая научила меня готовить с любовью. И признаюсь без лишней скромности, что кутья у меня получается очень хорошо. В меру сладкая, в меру густая, не сухая, а не разваренная, с ярким вкусом мака, орехов и изюма. к углу я также добавляю халву. Именно халва предоставляет нужной консистенции, она как бы смазывает эту постное блюдо. А еще аппетитный запах семечек подчеркивает вкус натуральных ингредиентов, которые входят в рецепт настоящей кутьи. Моя бабушка всегда готовила кутью "на глаз ". И получалось безупречно. Я вывела для ебе пропорцию, с которой хочу поделиться с вами. По этому рецепту кутья всегда получается удачно, именно такая, как надо! Делюсь с вами рецептом ", - говорит Лилия Цвит.

Ингредиенты:

На 1,5 л.

пшеница - 1,5 ст.

мак - 1 ст.

орехи - 1 ст.

изюм - 1 ст.

мед - 100 г

халва - 200 г

Как приготовить кутью:

На самом деле рецепт Рождественской кутьи очень прост. Но здесь очень важно, чтобы все продукты были качественными.

1.Пшениця. Покупаем специальную пшеницу для кутьи в проверенных производителей. Она должна быть свежая, не старой, герметично упакованной. Итак, 1 стакан кутьи замачиваем в холодной воде на ночь. Так пшеница отдаст лишнюю горечь и быстрее потом сварится. Утром воду сливаем, промываем зерна еще несколько раз, добавляем щепотку соли и ставим варить на умеренном огне. Точно не скажу вам сколько времени нужно для приготовления пшеницы на кутью. Ни то, сколько надо воды. Это все индивидуально, в зависимости от того, какая у вас пшеница. Но здесь все просто. Когда пшеница немного разварится, станет мягкой - готово. Только не пересушите! Мало воды - доливаем, много - пусть выкипает еще. В результате каша должна быть с жидкостью, но однородна.

2. Мак. Кстати, мак также играет важную роль в приготовлении кутьи Его также следует тщательно выбирать, особое внимание обращать на дату изготовления и условия хранения мака. По маку, то рецепт приготовления маковой массы следующий. Сначала запариваем мак. Чтобы быстрее это сделать, сначала его нужно перемолоть в кофемолке. Также, можно воспользоваться блендером. Я всегда перемалываю только сухой мак, до того как его варить. Это намного ускоряет процесс приготовления. Ведь маковые зернышки измельченные, поэтому не нужно много времени, чтобы они зготувались. Должен заметить, что не нужно слишком тщательно мак молоты. Нам не нужен маковый порошок. Надо только немного измельчить. Это несколько секунд в кофемолке - и готово. Теперь заливаем наш молотый мак водой, чтобы она сравнялась с маком. Если воды слишком много, то придется долго ждать, пока она выкипит. Тогда мак переварится. Кастрюлю для заваривания мака берем антипригарную. Ставим мак на маленький огонь. Варим, постоянно помешивая несколько минут. У меня это занимает примерно 5 минут. Вода выкипает, мак немного подсушивается. Не надо пересушивать! Запаренный мак должен быть чуть влажным. Когда он остынет, то впитает лишнюю влажность. Итак, снимаем с огня, накрываем крышкой и охлаждаем. Все, маковая начинка готова. Мак запарили, остудили - добавляем к готовой пшенице.

3. Мед. Для кутьи используем только натуральный свежий мед. Без компромиссов! Если Ваш мед твердый, растапливаем его до жидкого состояния на водяной бане. Добавляем мед в углу.

4. Изюм. Используем изюм небольшого размера. Сначала сухофрукты промываем, заливаем кипятком на 5-10 минут. Воду сливаем, обсушиваем бумажным полотенцем или салфеткой. Добавляем изюм в углу.

5. Орехи. Грецкие орехи поджариваем на сковороде и режем ножом на средние кусочки. Именно режем. Тогда кусочки орехов будут цельными и нужного размера. Ну по крайней мере у меня по-другому не получается. Добавляем орехи в кутью.

6. Халва. Берем халву без примесей, крошим ее вилкой. Добавляем к углу халву и тщательно перемешиваем все. Сохраняем в керамическом или стеклянной посуде в холодильнике. По этой пропорции у меня получается 1,5-л банка кутьи.

Вкусных вам праздников и веселой Коляды! Христос рождается! Славимо Его!