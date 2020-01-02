Наука и секс - 5 книг о том, чего вам не говорили

2 января, 2020, 15:01

Игорь Бондарь-Терещенко

Авторы этих книг разными способами высказываются о том, что всегда волновало человечество, и в то время, когда секс был "революционным" средством развития культуры, и в ту эпоху, когда в одной из несуществующих ныне стран его "не было"

Научные исследования и дружеский разговор, энциклопедический формат и литературные размышления - вот лишь некоторые из способов совместить современную науку с "живой" жизнью каждого человека.

Мери Роуч. Слюб. Как парувалися наука и секс. - Х.: Фабула, 2019

Первая книга этого автора была ответвлением колонки, которую она написала для одного сайта. Вот так случайно Мэри Роуч попала на литературную дорожку, став популярной американской писательницей-сатириком, известной журналисткой и колумнисткой, которая имеет степень бакалавра по психологии.

Метод у нее простой - поскольку ее любимая тема - популярная наука и она сама участвует в исследованиях, то потом с "профессиональным" авторским юмором рассказывает об их ходе в своих колонках и книгах. На этот раз предмет разговора - секс, ведь именно он вызывает страх и страсть, любопытство и неловкость, его хотят почти все, но мало кто в этом признается. Его запрещали, за него наказывали, а в некоторых странах даже заявляли, что его вообще не существует. Но он был, есть и будет - везде и всегда. Таким образом, очень познавательная и остроумная книга Мэри Роуч об исследовании секса сделает каждого читателя немного сексологом и подарит массу положительных эмоций.





Павел Денищук. Женская грудь: страсть и боль. - М .: Саммит-Книга, 2019

Это одна из немногих уникальных и небанальных книг о деликатном предмете разговора, которая на самом деле имеет для украинского и международного рынка огромное значение. В "жанровом" смысле это не только труд известного пластического хирурга, который посвятил свою книгу женщинам, но и подробная история вопроса.

Медицина и эзотерика, мода и культура, психология и семейная жизнь - именно в этом контексте рассмотрена тема женской груди, которая во все времена возбуждала страсть, зато для женщин была уязвимым органом, и не только в сексуальном смысле. Итак, как сохранить молодость, красоту, упругость и здоровье груди, как ухаживать за грудью в домашних условиях, существуют ли витамины для красоты и молодости груди - эти и другие советы (а также ответы на вопросы, как характер женщины связан с формой груди, или как только прикосновениями к соскам человек может довести женщину до высшей точки наслаждения) можно найти в этой первой в Украине энциклопедии о женской груди. Ее автор, который потерял свою мать из-за рака груди, также призывает всех женщин заботиться о себе, а средства, полученные от продажи его книги, перечисляются благотворительному фонду борьбы с раком молочной железы "Квитна" для закупки медицинского оборудования в Национальный институт рака.

Эмили Нагоски. Как желает женщина. Правда о сексуальном здоровье. - Х .: Клуб Семейного Досуга, 2019

В этой книге в дружеской и легкой манере автор - доктор наук и эксперт с двадцатилетним стажем в области полового воспитания - преподает научные факты о возбуждении и желании. С одной стороны, казалось бы, все просто: каждая женщина желает быть желанной и желать. С другой стороны, почему тогда у многих в интимной жизни не хватает фейерверков страсти? Почему так трудно понять собственные желания, свое тело и получить максимальное удовольствие? Что не так? Автор знает ответы на эти и другие вопросы. Обо всех "секретиках" и "точках" женского тела, о сексуальном желании, механизме его действия и идеальных условиях для его пробуждения. На страницах этой книги - практики раскрытия собственного сексуального потенциала, информация о тех же "идеальных условиях", а также о связи мозга и либидо. Истории реальных женщин, их вопросы и ответы на них наряду с результатами исследований квалифицированных специалистов...

Даг Эйстейн Эндшьо. Секс и религия: от бала девственности до благословенной гомосексуальности - Л .: Издательство Анетты Антоненко; К .: Ника-Центр, 2018

В книге известного норвежского ученого и правозащитника немало сведений не только об "эротичности" современной культуры отношений, но и огромный массив информации о непростых отношениях между сексом и различными религиями на протяжении всей истории человечества и в различных мировых культурах. В частности, рассматривается проблема допустимости или запрета половых отношений вне брака; отношение различных религий к разрешению священникам заниматься сексом, к гомосексуальным половым отношениям и секса между представителями разных рас, к сексуальному самоудовлетворению и тому подобное.

В целом это увлекательное исследование обычаев, ритуалов и правил, из которых становится видно, что с древних времен основной религиозный акцент делается на мужчин, и сексуальность женщины определяется исходя из его отношения с ними. Тогда как мужчины обычно могут иметь нескольких женщин, как в браке, так и вне его, зато главным религиозным правилом в отношении женщин является то, что женщина сексуально ограничена только одним мужчиной, не всегда на всю жизнь, но, конечно, не более одного за раз . Неудивительно, что религиозные запреты, регулирующие поведение гетеросексуальных женщин, сегодня обсуждаются реже, чем запрет гомосексуальности, хотя имеют значительно более длинную историю.

Януш Лeoн Вишнeвcкий, Збигнев Издeбcкий. Интимнo. Pазговоры нe только o любви. - К.: Родная Речь, 2018

Разговор в этой книге двуx известных лиц - пиcателя и ceкcoлoгa - o самом сокровенном. То есть o том, чтo удерживает coюз двуx любящиx cepдeц в повседневной жизни в гapмoнии тa любви, либо же подвергает испытаниям, подвергая видимым и нeвидимым "подвoдным" бapьеpам нeпoнимания, a значит, угpoжает отчуждением. Впрочем, не только любви посвящен разговор, и найдутся в нем размышления на различные родственные темы.

Таким образом, автopы диaлoга нe обходят наиболее дразнящие тeмы, которые волнуют людeй в интимной cфepе, нe нaвязывая cвoи peцeпты, a только подвoдя к тoму, как дocтичь общего кoнceнcуcа в отношениях, сохранить интepec двoиx влюбленных друг к другу нa дoлгие годы.