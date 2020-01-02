Антон Антонов-Овсеенко: Путин выставил Зеленскому ультиматум: "давай по-нашему, или я танки введу для защиты российских граждан"

3 января, 2020, 14:13

Антин Борковский

Профессор, историк, сын диссидента, внук большевистского командарма, расстрелянного Сталиным, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о сталинской линии у Путина, деукраинизации Украины, языковом вопросе и стратегии Кремля

Путин начал постоянно вспоминать Сталина, в частности в контексте Второй мировой войны. Но мы проектируем ситуацию, в которой находилась предвоенная Польша или Чехословакия на нынешнюю Украину.

Все верно. В голосе Путина, давайте называть вещи своими именами, слышатся правдивые угрозы. Он объясняет всю свою внешнюю агрессию в Украине и Грузии, которая уже состоялась, вынужденными шагами, как и в предвоенные годы. Почему у него эти аналоги с прошлым - он говорит, что "мы сейчас вынуждены, посмотрите, НАТО движется на восток, мы вынуждены защищаться от наступления НАТО". Мол, вот НАТО продвигается в Украину, и мы вынуждено делаем такие вот шаги. Возьмите вопрос с Крымом, известная путинская фраза, что если бы не мы, то там бы уже стояли войска НАТО. Почему бы там стояли войска НАТО, с какого перепугу?! Но Путину не нужно, его не интересуют все эти детали, он говорит, если бы мы не оккупировали Крым, то там бы были войска НАТО, и мы это сделали вынужденно. Из уст Путина - это все звучит, как угроза, он намекает и Лавров недавно говорил, если Киев и будет планировать решать вопрос с востоком Украины военным путем, то мы очень не рекомендуем это делать. Я лично это воспринимаю как прямую угрозу. Путин дает понять, что да, мы угрожаем, что, если события будут развиваться так, как не понравится нам, в Кремле, то и он готовит мир к абсолютно всему. Я не исключаю ничего.

Такое ощущение, что Путин идет на очередной большой шантаж, хотя, возможно, действительно, с годами начинает стареть ...

Я очень хорошо помню, как накануне девяностых годов, в конце восьмидесятых, на страницах газет разгорелась настоящая борьба. С одной стороны - консерваторы, которые доказывали, когда обсуждалась тема Сталина, что да, с одной стороны, были репрессии, а с другой - смотрите, какие достижения. Мой научный руководитель кандидатской диссертации Юрий Николаевич Афанасьев, депутат Всесоюзного созыва депутатов, тогда очень злобно выступал и говорил, что не бывает с одной стороны и с другой. Не бывает достижений в виде Беломоро-Балтийского канала, который построен на костях буквально и на крови десятков тысяч человек. И вся страна, вся эта так называемая модернизация, которую воспевает Путин, а он неоднократно рассказывал, что Сталин провел такую модернизацию, у него ностальгия по той модернизации, которую провел Сталин. Путин не говорит того, что вся эта "модернизация" была проведена на костях и на крови. Будь его воля, он бы, конечно, объяснил, что Сталин молодец и вообще все правильно, но он прекрасно понимает, что тогда он оттолкнет от себя и Запад окончательно, и часть тех людей, которые его поддерживают сейчас, он очень многих от себя оттолкнет. Поэтому он на словах такое говорит - ни нашим, ни вашим. Путин остался в том прошедшем времени, он еще в восьмидесятых годах. У него мышление еще там, и это очень хорошо видно по всем поступкам, после того, как он себя ведет во всем мире. Он остался в группе советских войск в восточной Германии, у него мозг развит до ширины армейской библиотеки. Дальше он не пошел, и материалы, которые ему подбирают "коллеги", как он выражается, он обязательно протрактует так, как у него повернется сознание, его ограниченная вменяемость. Я не хочу, чтобы это звучало как оскорбление, это неправильно, тем более по телевидению, но у него ограниченные знания и узкий кругозор, а Сталин для него всегда будет примером огромных достижений.

Вы написали прекрасное исследование о трех войнах России против Украины. Насколько я понимаю, можно прогнозировать появление очередной фазы агрессии с учетом путинских "сантиментов" в отношении Сталина. А если попытаться описать контур этой модели?

Это будет советская фаза агрессии. Мы как раз находимся на этой фазе сейчас, ведь оккупирован Крым и оккупирована восточная часть Украины. Оккупированы путинскими войсками, хотя их можно называть как угодно. Если точнее, то продолжается то же самое - третья война. Она не слишком отличается от двух предыдущих. И, собственно, идея та же. Смоделировать точно, что тактически будет дальше, трудно, однако стратегически Путин нам с вами сказал совершенно четко, что "если Киев и в дальнейшем не будет соглашаться на наши условия, то ожидайте чего угодно". Ожидайте чего угодно. Что касается тактики, что было, я напомню, в Абхазии. Путин в Абхазии объявил, что дает гражданство Российской Федерации. То же самое произошло только что. Я недавно побывал в федеральной миграционной службе в Подмосковье. Я посмотрел на эти физиономии с Донбасса, которые ускоренным темпом получают российские паспорта, - только этих бандюков и алкашей нам в Российской Федерации не хватало. И если придерживаться той логики, которой Путин следовал, действуя в Грузии, то можно, конечно, ожидать в ближайшее время, что, вот так массово принимая украинских граждан в российское гражданство, Путин, в случае чего, готовит международное сообщество к тому, что он "вынужденно будет защищать российских граждан, которые подвергаются агрессии со стороны киевского режима". Вот это он будет "вынужден" теперь делать открыто, не гибридно. Введет тяжелое оружие, танки, самолеты, и вот он "вынужденно присоединит" к Российской Федерации восток Украины. Вот этого я совсем не иключаю в ближайшее время. Заметьте, когда он объявил, что принимаем граждан с Донбасса ускоренным темпом в российское гражданство, он это сделал именно в момент, когда приступил к исполнению своих полномочий новый президент Украины. Он его таким образом подталкивает, пинка такого дает - "ты давай или по-нашему, по нашим условиям, или мы тебе сейчас здесь танки введем, и будешь знать. Поэтому давай, быстрее соглашайся, потому что будет хуже". Это, знаете, такой разговор бандюка, который поймал первоклассника в подворотне, вывернул ему карманы, и говорит: "Ты тут сейчас вякнешь - я тебя вообще в стенку вотру".

Мы понимаем, что каких-то предпосылок для внутреннего этнического конфликта в Украине нет. Но мы знаем, как в свое время Сталин или Гитлер выворачивали абсолютно такие же ситуации в свою пользу, создавая тот или иной казус белли. И недаром Путин заговорил о Сребренице, если бы в Украине действительно были какие-то серьезные проблемы на подобном уровне, они бы уже давно проявились, но украинская политическая нация не повелась на все эти провокации.

Ну, вот вы правильно говорите. Сталин в одном из своих выступлений на партийной конференции заявил, что "мы пропустили продвижение украинского национализма". После этого начались репрессии и начались не просто массовые репрессии против физических лиц, а начались они в том числе и в отношении образовательных и культурных программ. Исключались программы преподавания, не только в Украине, вот Сталин апеллировал к тому, что и в Краснодарском крае, на Кубани огромная часть населения говорит на украинском, и "это нехорошо". Что здесь нехорошего? На каком языке удобно человеку, пусть на нем и разговаривает. Я, кстати, никогда не слышал, со стороны Киева, из Верховной Рады разговоров о том, что надо запретить русский язык на Донбассе. Никогда об этом буквально речь не шла. Речь шла о том, чтобы государственный язык был украинским. И это правильно. Это нормально, потому что государство называется Украина, а не Российская Федерация. Но ведь никто не запрещал на Донбассе говорить на русском языке. Никогда этого не было. А Сталин это запрещал - это было на партийных конференциях, в его выступлениях. После этого изымались книги, запрещалось преподавание на украинском языке, потому что Сталин провозгласил сопротивление украинизации населения. Путин действует так же, говоря о том, что в Украине якобы гражданский этнический конфликт. Нет там никакого конфликта гражданского или этнического. Есть вмешательство со стороны Кремля в том, что происходило в Украине. С момента, когда начались накануне 2014 в году стычки на Майдане. Вот что там происходило. Это был чисто политический конфликт. Путин, конечно, выдумывает. И Путин, и его министр иностранных дел, они, уже не прячась, не только дают понять, они прямо говорят: "да, мы - сторона конфликта". Куда уж дальше? Если они уже начинают диктовать свои условия... Как вы там участвуете? С какого перепугу? Поэтому вот такая, к сожалению, у нас история. У нас страна - Российская Федерация - сейчас вернулась, простите, задом ко всему миру, ко всей цивилизованной общественности. И идет своим каким-то там путем. Этот путь мы уже видели. Этот путь уже неоднократно приводил страну в тупик, и в этот раз обязательно тоже туда заведет. И практически уже привел, потому что экономически у нас сегодня 20 млн населения, которые в результате путинских "достижений", по официальным данным Росстата, живут ниже черты бедности. Это официальные данные Росстата. Сколько на самом деле находятся за чертой бедности, никому неизвестно. Зато мы, видите, какие великие.