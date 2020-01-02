Александр Мартыненко: США пытаются остановить рост гегемонии Китая

5 января, 2020, 08:06

Александр Мартыненко, руководитель аналитического подразделения группы компаний ICU, интересуется вопросами международной торговли, в частности торговым конфликтом между Китаем и США. Чем вызван этот конфликт, приведет ли он к мировому кризису и что из того для Украины?

Об этом господин Мартыненко рассказал в программе "Еспресо: капитал". Ведущий программы Андрей Яницкий является руководителем Центра журналистики при Киевской школе экономики.

Почему президент США Дональд Трамп затеял эту торговую войну с Китаем?

За этой торговой войной стоит не только одиозная персона мистера Трампа. Он - импульсивный человек, новое явление в американской политике. Конечно, это добавляет острого привкуса этой истории. Но за этим решением стоит очень большая прослойка американского общества.

То есть Трамп не виноват, это не его решение затеять эту торговую войну с Китаем? Это еще до него началась эта история?

Да, конечно. В целом я на это смотрю как на такой долгий процесс переосмысления американским обществом реальной природы отношений Китая и Штатов. И как результат этого - мы видим сейчас, что общество приходит к новому пониманию внешней политики США, и эта политика, эта новая идеология - идеология протекционизма.

Ранее США выступали за свободную торговлю и в принципе диктовали эту повестку дня для всех стран мира. А сейчас наоборот - некий разворот на 180 градусов?

Да, они были сторонниками свободной торговли. Это было довольно очевидно с их политики отношений с другими странами. И вообще курс был на то, чтобы соблюдать низкий уровень пошлин импортных и максимальное содействие внешнеэкономическим отношениям. И если посмотреть, например, на средний уровень их пошлин до того, как случилась торговая война, он был очень низкий. Но сейчас ситуация изменилась в корне.

Почему так произошло? Они увидели какую-то опасность со стороны Китая или, возможно, это просто импульсивное решение политиков?

Да, они увидели опасность. И довольно интересно, потому что эту опасность можно было увидеть уже несколько лет назад. Но опять - это не был фокус американского общества, американской интеллектуальной элиты. Но недавние кризисы, особенно кризис 2008-2009 годов, ускорили этот процесс.

Сейчас Соединенные Штаты пытаются решить основные проблемы, такие как: сокращение торгового дефицита, обеспечение роста занятости в промышленности и такую очень сложную задачу - прекратить рост гегемонии Китая во внешнеэкономических отношениях. Потому что все сейчас уже прекрасно понимают, что гегемония в глобальной экономике обязательно приведет к гегемонии в геополитике.

То есть экономика и политика связаны, и если раньше Штаты были главным игроком в международной торговле, то сейчас это Китай?

Да. И были довольно интересные статьи в западной прессе, была демонстрация, как возросла роль Китая в глобальной экономике после того, как эта страна стала членом Всемирной торговой организации еще в начале 2000 годов. До этого, если посмотреть на карту, куда Китай продавал свой товар, основными торговыми партнерами были соседи по региону.

То есть за 19 лет Китай превратился из регионального лидера в мирового лидера международной торговли?

Совершенно верно. И эта карта с нейтральной синей, где, можно сказать, гегемонию вели Соединенные Штаты, стала почти абсолютно красной. То есть Китай стал одним из ведущих поставщиков широкого спектра товаров почти во все страны мира.

Сейчас в силу того, что США увеличивают пошлины для китайских товаров, мировая экономика тормозит. Это приводит к тому, что экономисты начали говорить о наступлении нового мирового кризиса. Есть ли такой риск на самом деле и, если он есть, чем он грозит Украине?

Если почитать ведущих аналитиков сейчас, то создается впечатление, что 2020 год может стать решающим в плане угроз для мирового кризиса, мировой рецессии. Потому что этот потенциал негативного влияния от внедрения новых пошлин сейчас вырос в колоссальном размере. То есть мир уже испытывает это негативное влияние, на данный момент это снижение объемов глобальной торговли. И это снижение имеет место почти с начала 2019 года. Но когда мы смотрим назад, это в конце концов только начальное влияние, так как даже не все пошлины были введены.

Что должно делать правительство Украины, чтобы застраховать бизнес или своих граждан от негативных воздействий мирового кризиса?

Ну, я считаю, прежде всего это то, что сейчас пытается делать Министерство экономики, в частности торговый представитель г-н Тарас Качка. Это проведение переговоров, попытки понять, где мы можем найти новые ниши нашей украинской продукции. И это должно очень помочь дальнейшему продвижению товаров, с чем также очень тесно связан дальнейший процесс сертификации украинской продукции, особенно если мы говорим о европейских рынках, перспективных рынках, где уровень цен гораздо выгоднее, чем уровень цен, возможно, там на развивающихся рынках.

Поиск новых рынков. А что еще может быть?

Также обеспечение достаточного уровня международных валютных резервов - это то, что сейчас делает Национальный банк Украины.

Возможно, диверсификация экспорта? Я слышал такие идеи, что надо продавать не металл, а самолеты? Это было бы хорошо, конечно.

Конечно, хорошо. Но здесь проблема в том, что это уже задача, скорее, долгосрочная. И если мы ожидаем рецессии или экономического кризиса в 2020 году, то мы уже не успеем ничего сделать. Но, конечно, так, мы должны повышать составляющую высокой добавленной стоимости в нашем экспорте, чтобы мы имели больше шансов оставить наш объем экспорта более или менее стабильным, и даже если мировая экономика будет переживать трудные времена.

А если говорить о рядовых гражданах, чем они могут заняться, чтобы застраховаться от падения курса гривни, которое наступит вследствие мирового кризиса. Что делать? Покупать доллары, евро, запасаться тушенкой, не знаю. Что лучше?

Вообще, если говорить о степени подготовленности к кризису, это очень трудно, конечно, сделать, потому что обычно, когда кризис наступает, он бьет по нашему благосостоянию на многих фронтах. Это - цены, это - сбережения, это - трудоустройство. Но мне кажется, что уже после нескольких кризисов прошлых лет многие из украинцев уже усвоил некоторые уроки. Ну, что можно здесь вспомнить? Видимо то, что не надо накапливать валютные долги. Наши банки уже и не позволят нам это сделать, но еще есть теневой небанковский сектор, скажем, где это можно сделать. Диверсификация сбережений, как вы сказали, по различным валютам. Ну, в нашем случае, если мы ожидаем кризиса, то опять, как украинцы хорошо знают, в таком случае доверять полностью национальной валюте пожалуй не стоит. Трудоустройство, специализация - это пожалуй самый сложный компонент, так как очень трудно предсказать, как кризис может ударить по тому или иному сектору. И не все граждане Украины довольно мобильны, чтобы менять свое трудоустройство, но это также то, что люди сейчас делают, это дополнительное обучение, отслеживание основных трендов рынка занятости Украины.