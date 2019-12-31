О толерантности Зеленского как крахе. Непростой разговор под "елочкой"

31 декабря, 2019, 11:33

Марина Данылюк-Ермалаева

Чрезмерная толерантность - путь к краху государственности

Обмен террористов и беркутовцев на 12 военнослужащих и нескольких десятков гражданских обнажил проблему того, как на самом деле рядовой обыватель относится к критическим проблемам своего государства: войне, краху всей системы права и желанию каждой власти работать под аплодисменты, а не на результат.

Все обмены в той или иной степени были кремлевскими спецоперациями. То для рекламы незаменимого Виктора Медеведчука, чьи информационные каналы на все лады хвалили его уникальную роль в обменных процессах. То теперь ради утверждения пула помощника президента Зеленского Андрея Ермака, который все может "порешать" на тайных переговорах со спецназом ГРУ. К сожалению, мы с первых дней даже не создали давление для российского бизнеса, которое заставило бы РФ отдавать наших заложников. А не постоянно пополнять свой обменный фонд маршруточниками или нетрезвыми лицами, которые под праздники решили сходить за админкордон в Крым.

29 декабря 2019 года нас впервые заставили выбирать - и этот тезис упорно накручивает ОПУ и пул ее драгоценных спикеров: лучше забрать живых, чем плакать по мертвым. Было бы ничего, но в реале предложили поступиться трагедией семей Небесной сотни ради освобождения тех, кто на "подвале" в ОРДЛО.

Это путь в никуда - меряться трагедиями и плевать на интересы одних пострадавших ради интересов других. Если такое происходит - Россия как террорист выигрывает, ведь вмешивается в наши внутренние дела, ломает систему правосудия, добивается признания, что терроризм в Украине это хорошее, богоугодное дело, за которое в конце концов ты получишь не пожизненное, а российское гражданство.

Я не против того,что освобождают маршруточников, которые работали на свой страх и риск в оккупированных городах, или даму, попавшую в плен, когда поехала навещать родню - просто так Россия получает неисчерпаемые возможности набирать новых заложников. А мы, оказывается, готовы идти и идти на новые уступки.

Дело о пяти беркутовцах, которые расстреливали людей на Институтской - было одним из самых результативных. Оно о кульминации Майдана и решение, которое фиксировало бы фамилии и факты, навсегда бы перечеркнуло российские вбросы о том, что это были "грузинские снайперы Саакашвили" или это были суицидники.

Однако "беркутовцев" выпустили, а их адвокаты уже обратились к президенту Владимира Зеленского с призывом пересмотреть события Революции Достоинства и дать им "адекватную правовую оценку". В их понимании - это уравнять Майдан с Антимайданом и назвать Революцию Достоинства... переворотом.

У адвокатов "Беркута" есть все шансы одержать победу в головах большинства народонаселения этой территории, поскольку аквариумные рыбки, то самое большинство, видит только маленькую часть проблемы. Для них война - это проблема пленных и все надо бросить, чтобы решить эту проблему: отпустить террориста, помиловать киллера, поставить крест на перспективном деле расстрелов на Институтской. А то, не дай Господи, дойти и до изменений в Конституцию.

Получается, что наша война - оборонительная и такая, что постоянно поступается своими интересами. Россия же настроена поймать побольше людей, чтобы выторговывать новые уступки. Учитывая сколько украинцев по доброй воле работает на территории соседнего государства и живет на оккупированных территориях - можно ловить хоть тысячи. А толерантное сообщество потом будет доказывать, что надо уничтожать государственность лишь бы все наши ели оливье с семьями.

Система постоянных уступок и истерических наскоков ОПУ на критические замечания, типа - "почему на обмен не брали нашу прессу", "вы берете на себя ответственность за уничтоженные дела Майдана", "вы стали человеком, который отпустил "Беркут", хотя на стадионе обещала другое" - демонтирует суть государственности. А еще демотивирует активную часть держать на плечах конструкции государственности. Удивительное дело - когда выпускали харьковских террористов и "беркутов" я не читала так много заявлений от тех, кто благодаря Революции Достоинства сделал карьеру или поднял социальный статус. Но на выходе вам предлагают хлебнуть горечи, что все было зря, что виновные за расстрелы и подрывы гуляют. А наказать могут только тех, кто боролся за справедливость. Тотальная демотивация тех, для кого Украина до сегодняшнего дня имела хоть какую-то ценность, и тех, кто вдыхал в нее жизнь.

Я завидую чрезмерно толерантным людям, у которых на каждую головоломку есть очень простое решение проблемы. Беда лишь в том, что толерантное беззаботное большинство тянет всю страну на край пропасти. И когда мы вместе рухнем в муть, выживут только сильнейшие. Вопрос лишь в том - захотят ли они еще раз пройти по кругу из сплошных грабель или признают, что это проклятая земля и в конце концов поживут для себя в любой стране Европы.

Дай Бог, не потерять себя и всех нас в 2020 - уже в ближайшее время наш сосед ждет новых уступок и компромиссов. Которые аквариумные рыбки съедят, чтобы вскоре плавать всем брюшком кверху.