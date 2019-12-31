Марк Фейгин: В реализации кремлевского плана по Украине ключевую роль будет играть Козак

2 января, 2020, 09:24

Антин Борковский

Юрист, деятель российской оппозиции в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о мягком пожирании Украины изнутри, плане Суркова-Козака и украинском кривосудии

Есть уже четко выраженная стратегия, речь идет о стратегии Кремля, так называемый "soft power" - мягкое пожирание Украины изнутри. В конце концов не зря сейчас происходили встречи между т.наз. представителями украинского и российского парламентов.

Смотрите, Медведчук буквально после саммита 9 декабря в Париже, встречался с Путиным, и более того, присутствовал на неформальной встрече глав СНГ, будто как почти равный. Более того, он выступил с инициативой создания какой-то межпарламентской группы между Россией, Украиной, Германией и Францией, то есть участниками Нормандского формата. Это некая политическая протоструктура, которая будет собирать союзников этого Нормандского политического формата, чтобы легитимизировать позицию Медведчука, а его план вы же слышали. Де-факто, это переход к конфедерации, где Донбасс становится неким самостоятельным субъектом, который контролируется из Москвы; марионеточным субъектом, который одновременно будет частью Украины. Если на этот вариант согласятся, то план Медведчука может и реализоваться, а план Медведчука - это план Кремля. Так что все нюансы, что там идет внутренне-аппаратная борьба между Медведчуком, Сурковым, частично Козаком, это все аппаратные вопросы, стратегия у них одна - переход Украины под контроль Кремля через федерализацию, децентрализацию, конфедерализацию. Это все слова, а суть этого процесса такова. Я думаю, что Украина скорее проиграла в этих переговорах, и прежде всего из-за того, что произошло имплементирование плана Штайнмайера, о котором велись дискуссии. А зачем же было дискутировать, если подписали документ, фактически на уровне глав государств, закрепляющий в юридических бумагах обязательства Украины по плану Штайнмайера. Что касается газовых переговоров, то для Москвы это всегда был самый важный инструмент. Сколько украинских правительств сломалось на газовых соглашениях. Почему? Потому что это коррупционная история. Это всегда деньги, огромные деньги и на этом ломались украинские правительства, именно на газе.

А как вы думаете, какова будет роль в этих всех процессах российского вице-премьера Козака? У нас обычно говорят - "Сурков то, Сурков это", - но мы видим как Козак занимается решением конкретных проблем, в частности по газу. Он даже заявил, что выплата Украине 3 млрд, это "лишь капля в море" и можно об этом не волноваться. А с другой стороны мы знаем, что он активно способствовал, пытался внедрить свой план федерализации Молдовы.

Во-первых, следует сказать, кто такой Козак. Козак это достаточно близко расположенное к Путину лицо, выходец из Петербурга, юрист, очень неглупый человек. В свое время Путин, когда возглавил российское правительство, поручил ему подчистить все свои хвосты по Петербургу. Козак - человек для Путина сверхдоверенный. Путин не поручит подобные вещи человеку, которому бы он не доверял полностью. Другое дело, что на украинское направление в России назначено какое-то количество людей самим Путиным, для того, чтобы диверсифицировать эту деятельность, чтобы не отдавать полностью все полномочия Козаку или Суркову, Медведчуку или еще кому-то. Все это сделано намеренно. Именно Козак занимается вопросами экономическими и стратегическими в политическом плане, такими как газовые вопросы. Ими не занимается Сурков, их курирует Козак наряду с "Газпромом" и Миллером, одновременно Козак занимается вопросами и поручениями по федерализации, отношениями с Молдовой и ее новым правительством, преданным Москве. Я думаю, планы по федерализации, по привлечению ресурсов для того, чтобы изменить государственное устройство и Молдовы, и Украины, не случайно поручены Козаку, потому что у него есть опыт работы подобного рода. Молдовой он давно занимается, очень давно, уже полтора десятилетия. Кстати, напомню вам, что и Беларусью начинал заниматься его партнер Бабич, который был послом в Беларуси, и мы видим, что несмотря на то, что Лукашенко договорился чтобы Бабича убрали, поскольку он является выходцем из спецслужб, он уже проводил операцию по аншлюсу Беларуси. Поэтому они работают в паре, Козак и Бабич, который теперь замминистра в российском правительстве и, я думаю, в отношении Украины разрабатывают похожий план, возможно не до деталей, но похожий на белорусский. Поэтому я думаю, что Козак будет играть ключевую роль в реализации этого плана. Вы правильно говорите, что это "softpower", но гораздо хитрее, чем Украина может себе представить. Они действуют достаточно последовательно и хитро. Политической частью больше занимается Сурков, пока что по крайней мере, он пытается приписать себе в достижения поражение Порошенко и приход к власти Зеленского. Хотя я думаю, что там была многосегментная работа, в которую были вовлечены гораздо больше сил, а не только управление, которое курирует Сурков, по приграничному сотрудничеству и так далее. Я думаю, что следует остерегаться деятельности Козака, так же как и деятельности Медведчука, или сурковских структур на территории Украины.

Насколько я понимаю Путин требует символической крови. То есть речь идет не только о бабле, речь идет не только о реальной блокировке украинских интересов, и даже не только о внутреннем уничтожение или демонтаже украинского государства. У меня есть такое ощущение, что Путин еще и пытается отомстить Украине, как бы это иррационально не звучало. Все эти странные уголовные дела против Порошенко, против волонтеров и так далее, должны либо спровоцировать ситуацию в Украине, либо просто порадовать российского президента.

Смотрите, что получается. Москве, Кремлю, Путину выгоден слабый президент Украины Зеленский. Он ему выгоден, но почему-то в Украине я часто читаю и вижу, что наоборот Зеленский, как сильный президент с большой уровнем доверия или рейтингом, выгоден Москве. "Люди же не выходят массово, миллионами, против рынка земли или формулы Штайнмайера - значит они поддерживают политику президента Зеленского", - и вот в этой иллюзии многие в Украине находятся, и мне кажется, что и офис президента Зеленского тоже. Так вот, Москве выгоден слабый Зеленский. Чем больше его провоцируют на действия во внешнем контуре, на какую-то сдачу позиций Украины, эту пресловутую капитуляции, тем сильнее это вызывает внутренние противоречия и протесты в самой Украине. И тогда Зеленский, теряя в рейтинге, становится таким же неустойчивым как его предшественник Порошенко. Я напомню, что Порошенко также начинал с довольно серьезного рейтинга поддержки. Он выиграл в первом туре, даже не во втором, и имел огромную поддержку, но на фоне событий 2014 года его поддержка постоянно падала и он давал немало поводов для ее падения, но идеальным стал период, когда его поддержка снизилась очень сильно и когда он стал неустойчивым президентом. К тому же будет стремиться и Путин, не покупая оппозицию относительно Зеленского, а скорее создавая условия, на которые Зеленский вынужден пойти, чтобы сохранять высокий рейтинг доверия. Для этого ему следует остановить войну, а без потерь прекратить ее он не может, и ему это не позволит, в том числе, Путин. А это значит, что он теряет рейтинг. А что касается этих уголовных дел в Украине...

Ну это просто какое-то "басманное правосудие". Это просто на голову не лезет.

Это странно. Это очень странно выглядит. Как по мне этот вопрос в большей степени внутренний. Вот возьмите убийство Шеремета, другие кейсы, такие мстительные кейсы, мне кажется, что здесь сама власть в Украине не понимает, как себя вести. Она пытается выполнить свои обещания перед избирателями, расследовать убийство Шеремета, посадить окружение Порошенко и ради этой цели они готовы форсировать ситуацию сомнительными доказательствами, сомнительным обвинениям, подозрениями и так далее. Обвинять Порошенко в том, что он совершил государственное преступление, принимал не те решения в отношении керченской ситуации с моряками или с подписанием Минских соглашений - это выглядит просто безумием. Если бы это были обвинения в коррупции и они были бы чем-то весомо обоснованы, можно было бы хоть как-то воспринимать, - ну хорошо давайте разбираться, - но обвинять, что человек сознательно хотел нарушить интересы украинской национальной безопасности в случае Минских соглашений или ситуации с моряками в Керченском проливе - это выглядит абсолютным безумием. Именно такими уголовными делами, а не по коррупции, украинское руководство и может подорвать доверие к себе на Западе, потому что Запад в таких делах очень хорошо разбирается и точно не поведется на обвинения такого рода.

Такое впечатление, что кто-то подшептывает Зеленскому: "давай, газуй", - а он берет лопату и копает под собой яму.

Я думаю, что окружение там разнообразное. Это начиная от его офиса и заканчивая Портновым. Там масса людей. Да, хотят поскорее посадить Порошенко, но для этого нужно хотя бы полноценное следствие, а не такое, когда прослушки обнаруживают, когда дела решают договорняками "кто, как, кого и куда". То есть пытаются форсировать события, контролировать судебные решения. Это никогда никого не убедит. Украина, все же, несмотря на то, что здесь может и присутствует "басманное правосудие", но у вас нет "басманной власти", нет "басманной оппозиции", а это очень важно для "басманного правосудия", когда все контролируется, как в Москве. Именно поэтому так в Украине не получится. Поэтому я думаю, если, например, того же Порошенко привлекут к уголовной ответственности и суд будет решать, брать его под стражу по обвинению, что он руководствовался интересами против национальной безопасности в случае с Керченским проливом, задержанием моряков, или, например, в ситуации с Минскими договоренностям, то я вас уверяю, что это приведет к много худшим последствиям для Зеленского и, в первую очередь на Западе, чем если бы он просто ничего не делал, плюнул на Порошенко и сказал: "Ччто было - то было. Забудем все это".