Лучшие фотографии 2019-го года из мира Red Bull

28 декабря, 2019, 10:16

Редакторы команды Ред Булл подготовили фотоподборку лучших фотографий из событий, активностей, мероприятий, спортивных соревнований, которые состоялись 2019-го года под эгидой компании

Об этом сообщает Reuters.

Пилот из акробатического парапланеризма Тим Элонг во время Red Bull Acro Cross в Сопоте, Болгария, 30 августа 2019 года

Посетители фестиваля музыки Red Bull в Москве, 31 августа 2019 года

Американский двухмоторный бомбардировщик B-25 Митчелл от Flying Bulls ( "Летающие быки") выступает на AIRPOWER19 в Зельтвези, Австрия, 7 сентября 2019 года

Группа So Solid Crew ( "Такая солидная группа") выступают во время фестиваля музыки Red Bull в Лондоне, Великобритания, 9 сентября 2019 года

Орландо Дюк из Колумбии ныряет с 27-метровой платформы в первую тренинга седьмого и финального этапа серии Red Bull Cliff Diving (Ред Булл клифдайвинг) в городе Бильбао, Испания, 12 сентября 2019 года





Нурия Ньюмен и Бен Стоуксберри - в феврале в каньоне Рио Бланко в Патагонии, Чили

Колохе Андинна занимается серфингом на WSL Surf Ranch в Лемуре, Калифорния, США 3 сентября 2019 года



B-Girl (брейкденсинг-герл, танцовщица брейкдэнса) Лоджистикс позирует для снимка на Red Bull Rising Talent в Техачапи, Калифорния, 25 сентября 2019 года

Участники принимают участие в церемонии открытия Red Bull Queen of the Bay в парке Ваймеа Бэй, Халейва, Гавайи, США

Фрираннер выступает во время квалификации в финал Red Bull Art Of Motion в Матери, Италия, 2 октября 2019 года

Лучано Бенавидес выступает на 3-м этапе Ралли Марокко в Эрфуда, Марокко 6 октября 2019 года

Бредень Керри на тренировке перед чемпионатом мира Ironman (серия соревнований по триатлону) 2019 в Кайлуа-Кони, Гавайи, 9 октября 2019 года

Шон Гарнье выступает перед Кувейтский башнями в городе Кувейт, 18 октября 2019 года

Бретт Ридер проводит практику во время Red Bull Rampage в Вирджинии, штат Юта, США, 22 октября 2019 года

Участники выступают в вечернее велосипедной ночной гонке Red Bull TimeLaps в Виндзоре, Великобритания, 27 октября 2019 года

Фем Дот позирует на Saba and Pivot Gang: День Джона Уолта (ночь первая), часть фестиваля музыки Red Bull, в Чикаго, штат Иллинойс, США 29 ноября 2019 года

Саша Дигиулиан из Соединенных Штатов Америки выступает 26 ноября 2019 года на скалодроме в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

26 ноября 2019 года во время проекта Red Bull Clymb в клубе Clymb в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, выступают скайдайверы Майя Кучинская из Польши и Кира По из Сингапура.

Японская команда DMM Raiden Racing - во время Лиги чемпионов беспилотников в Салине Турде, Румыния, 5 декабря 2019 года

Фрискиер Пэдди Грэхем выступает в Арльберзи, Австрия, 13 февраля 2019 года

Бегуны Джудит Ведер и Реми Бонне выступают в Red Bull Ridges в г.. Лунгерн, Швейцария, 9 июля 2019 года

Дженни Рисведс выступает на Кубке мира по майнтбайку UCI XCO в г.. Ленцерхайде, Швейцария, 11 августа 2019 года

Украинская звезда паркур-фрирану Александр Титаренко во время съемок "город-призрак" в городе Халфети, Санлиурфа, Турция 25 июня 2019 года

Фрискиер Джаспер Тиджейдер выступает во время съемок Unrailistic 2.0 в Аре, Швеция 18 мая 2019 года

Барт из Бразилии позирует для экшнсъемок, снятых во время финальной недели Red Bull BC One в Мумбаи, Индия, 6 ноября 2019 года

ВСЕ ФОТО: REUTERS