Виталий Портников: Путин будет только повышать ставки

30 декабря, 2019, 12:54

Портников Виталий

Второй за время президентства Владимира Зеленского обмен с оккупантом продемонстрировал, что у Кремля есть совершено определенные задачи в ситуации, когда речь идёт об освобождении украинских заложников

Во время первого обмена такой целью был Владимир Цемах. С его освобождением в Москве избавлялись от потенциально опасного свидетеля на процессе в Гааге и создавали Украине проблемы во взаимоотношениях с Нидерландами, страной, которая больше всех остальных заинтересована в расследовании уничтожения малайзийского пассажирского самолета над Донбассом.

В декабрьском обмене главными целями были "беркутовцы". Их освобождением Кремль усиливал напряженность во взаимоотношениях между властью и патриотической частью общества и заодно толкал Зеленского и его соратников на путь откровенного беззакония.

Но это - вовсе еще не конец обмена. В российских тюрьмах и тюрьмах оккупированных Россией украинских регионах находится еще немало наших соотечественников. И самое главное - их количество будет только увеличиваться, а не уменьшаться.

Обмен показал, как много среди освобождённых случайных людей, которые не имеют никакого отношения к войне, вообще к политике. Рядом с военными и журналистами - просто прохожие, которых обвинили в шпионаже. И ничего удивительного в этом нет, такова логика авторитарных режимов. В Донецке, Луганске, Симферополе - да и в Москве - можно задержать и приговорить любого. Разве последние судебные процессы в России не стали очередным доказательством этого простого тезиса? Ведь полицейские во время разгона митингов теперь задерживают действительно обычных прохожих. И ничего - суды соглашаются с их логикой, приговоры выносятся. Людей может спасти только общественная реакция, а вовсе не доказательства их непричастности к протесту. Про то, что сам протест не является преступлением, я просто умолчу.

Так кто мешает задерживать все новых и новых украинских граждан, обвинять их в шпионаже, в терроризме, в чем угодно? И ставить Зеленского перед необходимостью их освобождения?

При этом украинский "обменный фонд" если уже не закончился, то очень скоро окончится. И тогда возникнет простой вопрос: на кого или на что обменивать наших граждан?

Думаю, у Путина ответ на этот вопрос найдётся. С каждым новым обменом он будет повышать ставки, требовать от Зеленского новых и новых уступок. При этом таких уступок, которые будут усиливать украинское политическое противостояние, приведут к дестабилизации и облегчат России захват новых украинских территорий. Это и есть задача Путина - не освободить российских военных или даже «беркутовцев», он об этом думает в последнюю очередь. А создать условия для краха Украинского государства, для возможного пророссийского реванша или хотя бы оккупации Востока.

И он действует в логике террориста, который берет заложников и требует деньги и гарантии безопасности.

Только в нашем случае Путин скоро потребует от Зеленского всю Украину.