 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Путин будет только повышать ставки

Виталий Портников: Путин будет только повышать ставки


фото: Владислав Мусієнко
Второй за время президентства Владимира Зеленского обмен с оккупантом продемонстрировал, что у Кремля есть совершено определенные задачи в ситуации, когда речь идёт об освобождении украинских заложников

Во время первого обмена такой целью был Владимир Цемах. С его освобождением в Москве избавлялись от потенциально опасного свидетеля на процессе в Гааге и создавали Украине проблемы во взаимоотношениях с Нидерландами, страной, которая больше всех остальных заинтересована в расследовании уничтожения малайзийского пассажирского самолета над Донбассом.

В декабрьском обмене главными целями были "беркутовцы". Их освобождением Кремль усиливал напряженность во взаимоотношениях между властью и патриотической частью общества и заодно толкал Зеленского и его соратников на путь откровенного беззакония.

Но это - вовсе еще не конец обмена. В российских тюрьмах и тюрьмах оккупированных Россией украинских регионах находится еще немало наших соотечественников. И самое главное - их количество будет только увеличиваться, а не уменьшаться.

Обмен показал, как много среди освобождённых случайных людей, которые не имеют никакого отношения к войне, вообще к политике. Рядом с военными и журналистами - просто прохожие, которых обвинили в шпионаже. И ничего удивительного в этом нет, такова логика авторитарных режимов. В Донецке, Луганске, Симферополе - да и в Москве - можно задержать и приговорить любого. Разве последние судебные процессы в России не стали очередным доказательством этого простого тезиса? Ведь полицейские во время разгона митингов теперь задерживают действительно обычных прохожих. И ничего - суды соглашаются с их логикой, приговоры выносятся. Людей может спасти только общественная реакция, а вовсе не доказательства их непричастности к протесту. Про то, что сам протест не является преступлением, я просто умолчу.

Так кто мешает задерживать все новых и новых украинских граждан, обвинять их в шпионаже, в терроризме, в чем угодно? И ставить Зеленского перед необходимостью их освобождения? 

При этом украинский "обменный фонд" если уже не закончился, то очень скоро окончится. И тогда возникнет простой вопрос: на кого или на что обменивать наших граждан?

Думаю, у Путина ответ на этот вопрос найдётся. С каждым новым обменом он будет повышать ставки, требовать от Зеленского новых и новых уступок. При этом таких уступок, которые будут усиливать украинское политическое противостояние, приведут к дестабилизации и облегчат России захват новых украинских территорий. Это и есть задача Путина - не освободить российских военных или даже «беркутовцев», он об этом думает в последнюю очередь. А создать условия для краха Украинского государства, для возможного пророссийского реванша или хотя бы оккупации Востока. 

И он действует в логике террориста, который берет заложников и требует деньги и гарантии безопасности.

Только в нашем случае Путин скоро потребует от Зеленского всю Украину. 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2019 понедельник

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать