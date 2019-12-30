Вкусно, весело и мудро: как за праздники не набрать лишних килограммов и не навредить здоровью

31 декабря, 2019, 13:40

Татьяна Зинченко

Никто сейчас не будет призывать к диетам или к приседаниям-подтягиваниям. Праздники должны быть праздниками, тем более - любимые праздники, которых мы наконец дождались. Должны быть и вкусные блюда, и любимые напитки, а как же без этого? Но даже и в праздники не нужно забывать, что чрезмерное потребление чего бы то ни было - это большая нагрузка на организм, можно просто-напросто его подорвать, если необдуманно эксплуатировать. Есть несколько простых правил, которые помогут сохранить здоровье и хорошее самочувствие и на протяжении праздников, а особенно - после праздников, о которых Еспресо.TV расспросило специалистов накануне Нового года.

Сделать праздники началом собственного марафона здоровья

Таким было основное пожелание нам на праздники от Натальи Тарапаты: фуд-тренера, нутрициолога, автора книги FoodSecrets. Специалист в области здорового питания уверяет, что это вполне возможно и каждому под силу, и праздники могут стать хорошим началом такого марафона.

Наталья Тарапата, нутрициолог, автор книги FoodSecrets

"Быть в форме в течение праздников и после них - легко, если осознать и помнить простую истину: наши органы, гормоны, ферменты работают согласно своим физиологическим ритмам, а не согласно праздничному календарю. Поэтому синусоида, или режим йо-йо с его крайностями и иллюзорной вседозволенностью в питании на праздники, употребление большого количества продуктов глубокой обработки в праздничных блюдах точно не будут способствовать укреплению здоровья. Справедливое и обратное утверждение: за предсказуемость, режимность и ритмичность приемов пищи, сбалансированные цельные продукты на тарелке организм отблагодарит бодростью, качественным сном, замечательным самочувствием и крепким здоровьем в долгосрочной перспективе ", - говорит Наталья Тарапата.

Советы Натальи Тарапаты по организации праздничного стола, которые помогут сделать его более здоровым, следующие:

- избегайте комбинаций блюд, которые трудно перевариваются вместе, таких, как, например, популярное блюдо картофель с мясом. Идеальным гарниром всегда есть овощные салаты, поэтому фантазируйте со своим любимым составом салатов. - избегайте жареных продуктов на столе. Вместо этого запекайте и отваривайте их. - избегайте магазинных майонезов, соусов и кетчупов. Вместо этого заправляйте салаты домашним майонезом, греческим йогуртом, сливочным сыром, ореховыми пастами, кефиром или цитрусовым только что отжатым соком. - избегайте консервированных овощей в салатах, замените их на свежие или замороженные. - избегайте традиционных на застольях консервированных соков или сладких газированных напитков. Приготовьте компот, ягодные настои, чаи из пряностей. Это не только вкусно, но и значительно способствует укреплению иммунитета. - избегайте чрезмерного количества сладостей, поскольку они в большой концентрации содержат продукты, которые воруют наше здоровье. Сегодня мы имеем возможность заказать готовую домашнюю выпечку у мастеров, которые используют для этого здоровые живые продукты. Если же вы нашли время для самостоятельного приготовления сладостей - это может стать еще и творческой забавой для детей и замечательным семейным тим-билдингом! - замените промышленные мясные изделия (колбасу, сосиски, консервы) на тушеные, отварные и запеченные с овощами или фруктами рыбу и мясо. Готовьте их с пряностями и специями, и ваш дом наполнится ароматом праздника и поднимет вам настроение! - замените маринованные овощи в пользу квашеных на вашем праздничном столе. Квашенина - это не только вкусно, но и полезно для баланса кишечной микрофлоры. - алкоголь лучше пить умеренно, через некоторое время после еды, в идеале не смешивая его с пищей. И, что особенно важно - принимать его умеренно.

"Праздничный стол - часто ли не единственный повод собрать вместе всех родных по духу людей, - продолжает автор FoodSecrets. - Поэтому, используйте эту возможность преимущественно для общения и обмена энергией с близким окружением. Люди вокруг, коммуникация, нетворкинг, подведение итогов полезный опыт друг друга, даже факапы года, планирование будущих достижений - вот на чем стоит фокусироваться по-настоящему.

Также хорошо развить в себе привычку воспринимать праздники как дополнительную возможность повысить свою физическую активность, выбрав любимый вид д тельности: тренажерные залы работают уже с обеда 1 января, зимние парки дарят встречи с синички и другими птицами, а также с пушистыми белочками, которые особенно нетерпеливо ждут посетителей и подарки именно в морозные дни.

Слишком теплая зима без снега: вспомни о пробежках в лесу или велопрогулки. Выпал снег? Скорее на лыжи! Дополнительное праздничное время можно эффективно использовать как для исследования мира и путешествия, так и на саморазвитие и образование, благо сегодня нам доступны книги и образовательные платформы со всей планеты. Согласитесь, все это звучить гораздо соблазнительнее, чем просто идея вкусно поесть. Поэтому, правильных целей вам, как в 2020 году, так и на время празднования! ".

Все хорошое - в меру!

Так отвечает наш топ-консультант Вкусной кухни Лилия Цвит на вопрос, который беспокоит на праздники многих: как можно, имея на столе большой выбор блюд, в том числе десертов, не набрать лишних кило. Десерты и нужно воспринимать как десерты, говорит хозяйка: смаковать и наслаждаться каждым маленьким кусочком. Потому что если есть большими порциями, то впечатление от вкуса стираются, а переедание сладкого приводит к тошноте и тяжести в теле. "А мы, - говорит Лилия Цвит - в новогоднюю ночь выходим во двор все вместе - семья, соседи, друзья - повеселиться, приготовить шашлык, выпить глинтвейна и полюбоваться ночным новогодним небом. А вот торт лучше оставить на утро. Ибо это уже перебор ".

Праздники - портал в сказку

Преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Суховий говорит, что новогоднее празднование - это не только застолье, но прежде всего годовой праздник, который надо сделать веселым и таким, что действительно запомнится на весь следующий год. Она рассказывает о праздничных "фишках" своей семьи:

Начинать праздничное застолье лучше не ночью, а в начале вечера, то есть устроить праздничный ужин. А уже ночью, по-первых, не будет ощущаться голод, как бывает, когда ждешь новогодних курантов и только после этого впервые за день прикладаешся к еде. А, во-вторых, - будешь наслаждаться вкусом чего-то легкого, но особенного.

Новогоднее меню надо составлять не по количеству блюд, а по их качеству. Не стоит готовить целый список блюд: пусть их будет мало, но любимых в семье, вкусных; семейные, так сказать, деликатесы.

И самое главное - движение, игры, загадки, сказка - все должно быть в эти красивые праздники, которые люди связывают с рождением чуда. "Я заранее продумываю квесты, дети охотно подхватывают мои идеи и развивают, поэтому все праздники проводить за столом - это не о нас, - делится планами на праздники преподаватель столичного вуза. - Праздники - это драйв, это новые впечатления, веселье, любимые игры . Возможно, в остальные дни для этого не хватает времени, а вот на праздник оно должно найтись. И это запомнится больше всего. Праздники - портал в сказку, отличное время для длительных впечатлений ".

А если все на праздничном столе так смаковало, что невозможно было оторваться, не переживайте и не ругайте себя за съеденное. Организм попросит у вас разгрузочный день, и вы правильно сделаете, когда подарите ему этот день. В нем должно быть много движения, чистая вода, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и хорошее настроение. А это также замечательный набор "ингредиентов!".

Поздравляем и желаем веселых, светлых, уютных праздников!