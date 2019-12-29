Слово за звездами! Астрологический прогноз на 2020 год всем знакам Зодиака

4 января, 2020, 10:04

Татьяна Зинченко

Гороскопы - такая тонкая сфера, которую каждый понимает по-своему: кто-то верит каждому слову, кто-то воспринимает подобные прогнозы скептически, кто-то - в зависимости от настроения. Но опять же: новогодние праздники - это веселые праздники. И пусть будут гороскопы как их интересная и веселая часть: представить себя путешественником среди звезд и читать их знаки - уже оригинально и красиво!

Однако астрология - очень важная наука, она стала источником очень многих нынешних наук, рассказывает Инна Тесленко, - семейный астролог, психолог, специализирующаяся на возможностях сублимации. В этом ей помогает многолетний опыт журналиста и второе высшее образование по специальности психолога.

Она напомнила, что Нобелевскую премию в области медицины два года назад присудили за открытие молекулярного механизма, контролирующего циркадные ритмы.

"А вы знаете, каким образом люди адаптируют свои биологические ритмы так, чтобы они синхронизировались с изменениями на Земле? Издавна это изучала астрология - наука о соотношении и циклических взаимодействиях в пространстве и времени", - об этом накануне праздников спрашивала и на такие вопросы отвечала Инна большой аудитории. Она напомнила о родителях астрологических знаний - от Гермеса Трисмегиста, Авиценны, Тахо-бради, Коперника, Канта - до первого среди украинском доктора медицины, личного астролога Папы Сикста IV - Юрия Дрогобыча и представителя известной семьи украинских промышленников и меценатов - Федора Терещенко , чья книга с медицинской астрологии выдержала 5 изданий во Франции.

Как заверила Инна, большинство природных процессов мы способны вернуть себе во благо, если осознаем и умеем правильно пользоваться существующими закономерностями. По ее словам, в 2020 году обстоятельства, состоящие вблизи дат затмение, многих заставят изменить акценты в бизнесе и общественной жизни. В политике ожидается завершение, внезапное прекращение некоторых отношений, объединений, чтобы основать что-то новое.

Для многих будет проверка на ответственность и зрелость в отношениях с другими. Поскольку затмение пройдет на оси Козерог-Рак, украинцам следует тщательно планировать дела, семь раз отмерить, прежде чем действовать. Текущее затмение в максимальной стадии прошло 26-го декабря в 7.17 по киевскому времени, но будет иметь влияние до начала февраля 2020. Любое событие, которое приходится на период затмения, обычно гораздо важнее, чем мы предполагаем. Нынешнее затмение по ряду причин станет конструктивным для новых стартов и начинаний. Это время может принести вам неожиданную удачу, новые возможности в работе и бизнесе, в реализации долгосрочных целей, счастливые совпадения и неожиданные повороты судьбы. Единственное условие - в реализации планов лучше их не слишком обнародовать. Скорее всего, реализуются они уже в июне-июле 2020 года, во время следующего "сезона затмений". Потенциал позитивных аспектов всего почувствуют представители "земляных знаков" (Козерог, Телец, Дева). Но им придется брать на себя большую ответственность. Влияние солнечного затмения 26 декабря станет знаковым для тех, чьи дни рождения приходятся на последние восемь дней декабря, июня, марта, сентября, апреля и августа.

Инна Тесленко - семейный астролог-консультант. Астрологией занимается с 1989 года, ее долгосрочные прогнозы публиковались в газете "Украина молода" и популярных журналах.

Спрос на опыт и знания Инны такой тонкой сферы в предпраздничные дни очень большой, и все же она нарисовала карту звезд для Еспресо.TV , то есть составила гороскоп на следующий год. И вот что она рассказала о каждом знаке в частности.

Овен ♈ Год станет судьбоносным на несколько будущих, разделив время на "до" и "после". Наиболее перспективным он станет для тех, кому интересен карьерный рост. Немало положительных событий будет происходить в начале года благодаря вашей способности быстро и смело реагировать на вызовы, не боясь экспериментов и экспромтов. Действовать, давить на газ, несмотря на внешнее давление, особенно - во второй половине года - самая эффективная стратегия. И хотя летом могут немного огорчить недоразумения с близкими, на осень вы найдете общий язык. Тем более, что именно тогда нуждаться в поддержке, решившись кардинально изменить свой социальный статус.

Телец ♉ Классическую стратегию "тихой сапы" в этом году придется кардинально изменить. Внутренняя переоценка ценностей будет происходить несколько болезненно, но именно она станет гарантией вашей любимой стабильности в кардинально новых внешних обстоятельствах. Закрывать глаза на нерешенные личные проблемы напрасно: душевную стабильность получите, назвав вещи своими именами. Попытка залепить операционный разрез пластырем на этот раз не сработает. Впрочем, будущие изменения вполне оптимистичны, - как в разрезе социальных амбиций, так и в любви. Особенно приятным и вдохновляющим будет апрель. Но и год в целом наполнит жизненной энергией - при условии, что вы все-таки решитесь принять подарки обновления.

Близнецы ♊ Вашу приверженность к изменениям следующий год подвергнет испытанию на смелость: вариантов так много, а выбрать все сразу не удастся ... Так на какой же решиться, чтобы не прогадать? .. придется постоянно взвешивать на весах выгоду-статусность-право быть собой и заниматься любимым делом. В конце концов - какая же она, любимая? .. В такой вот гамлетовский атмосфере вы будете находиться до самой осени. В конце концов, к концу года выбор будет сделан, и вы сможете спокойно и уверенно очертить целевой маршрут, по крайней мере, на следующий год. Сомнения в близкому человеке, наконец, также выведут на компромиссное решение, которое позволит получить важное душевное удовлетворение в середине года. А если не спешить педалировать карьерные и материальные амбиции, то к концу лета "сами предложат и сами все дадут". Главное, выдержать скромную паузу пару месяцев после дня рождения, чтобы иметь возможность в полной мере насладиться заслуженной наградой.

Рак ♋ Хотя в классической астрологии считается, что период прохождения высших планет включая Юпитера по противоположному знаку - не самый благоприятный для самореализации, хорошая новость этот раз таки есть: фортуна будет способствовать Ракам, способным прекратить пятиться и взять на себя ответственность за себя и других. Солнечное затмение на восходящем узле в вашем знаке Зодиака - это об инициативе и выявления скрытой суперсилы. Многих удивит неожиданная решительность обычно покладистого и компромиссного Рака. Но именно она качественно изменит к лучшему отношения с близкими - будь то любовь или семейная иерархия. Невиданную доселе смелость придется демонстрировать и в профессиональной сфере. Похоже, там произойдут кардинальные изменения, которые заставят поволноваться из-за значительного временного похудения финансовой "подушки". Но конец весны и начало осени укрепят уверенность в собственных силах. А конец года позволит вздохнуть с облегчением и спокойно двинуться дальше новым путем.

Лев ♌ Сезону дождей в саванне часто предшествует засуха. Львы прекрасно осведомлены о таких особенностях естественного отбора, поэтому для них не становится проблемой временное изменение места дислокации. Впрочем, на этот раз ситуация потребует кардинальных изменений. Но умным и уверенным в себе представителям этого знака не привыкать брать на себя ответственность и, начав с нуля, доводить все до перфектного уровня. Так будет и в этот раз. Веру в себя поможет поддержать любимый человек. Конечно, если это все-таки настоящая и взаимная любовь. Иначе она просто исчезнет, показав свою временность в вашей судьбе еще до дня рождения. Середина весны и начало лета - не лучший период для экспериментов с инвестициями. Если не победит желание бросить борьбу, то уже в октябре получите заслуженную награду.

Дева ♍ Классическое восточное проклятие "А чтобы ты жил в период перемен!" для Дев в этом году станет благословением. Еще бы! Гармоничные аспекты Юпитера и Сатурна позволят им не только насладиться собственной значимости в социуме, но и сохранить при этом стратегические ориентиры, которые сторицей реализуются уже через год. Мистерия, похожая на неожиданное превращение Золушки в принцессу. Неожиданное для окружающих, но не для самой Девы. Ведь она точно знает, каких усилий ей стоило каждое из маленьких чудес, совокупность которых вот-вот поразит воображение ваших близких и профессионального окружения. Уже весной, но в большей степени - к концу года положительное влияние планет скажется и на интересе к вам противоположного пола. Одиночек после летнего затмение может захватить яркий чувственный роман, который наполнит вас ланидним теплом и равновесием до конца осени. Или развивать эти отношения дальше, зависит только от вас.

Весы ♎ "Найвище уміння - почати спочатку Життя, розуміння, дорогу, себе..." Следом с Линой Костенко можно добавить: это и самый удачный выбор. Потому что иногда таки следует прекратить склеивать треснувшей горшок, а - взяться и слепить нового. С новыми людьми и на новом месте. Конец весны - начало лета наполнен дилеммами: отношения, казавшиеся такими привычными и спокойными вдруг потеряют для вас смысл. Но вторая половина года заставит отбросить сомнения и окунуться в новые дела и переговоры с головой. Если вы все-таки готовы рискнуть, новая-старая любовь окажется именно той точкой опоры, которая придаст сил перестроить старую "домик - дырявый сапог" на современный прибыльный проект. При условии, если придерживаться классического правила: глаза боятся, но руки делают.

Скорпион ♏ Конкуренция для вас - именно тот стимул, который мотивирует достигать цели. Саркастический девиз: "чем хуже, тем лучше" не подведет и на этот раз. Оказавшись в заранее определенном месте под бдительным оком критиков и кризисных тренеров, вы сумеете в условиях ограниченного времени и ресурсов реализовать поставленные планы. Даже если придется несколько раз, как ювелиру, вернуться и подкорректировать грани уже вроде завершенного шедевра. Потому что он должен стать безупречным, правда? Поэтому - гнев сублимирует чувством юмора и груз дел ежедневных оставляем за дверью собственного (или присмотренного в симпатичной особи противоположного пола) дома. На личном фронте можно позволить себе любое веселое неистовство. Бурный и многообещающий август - далеко не финишная прямая нынешнего тренинга. Держать в поле зрения все бизнес-процессы придется чуть ли не до последнего декабрьского дня. Но материальный итог обещает компенсировать все пережитые испытания.

Стрелец ♐ Вы несколько разочарованы, не поймав за хвост победу, которая казалась такой близкой в 2019-м? .. Амбициозные планы невозможно реализовать, пытаясь придержать одной ногой приоткрытую в прошлое дверь. Ничего, что ключ, который держите в руках, не поможет открыть их, когда сработает автоматический замок. Тот ключ - от входа в неизвестное до сих пор четко не просчитанное будущее. И именно туда держите курс, даже если на старте он будет пугать и не будет вызывать доверия. Ваши честность и открытость пригодятся даже при общении с незнакомцами. Быть собой, даже когда это на первый взгляд не слишком выгодно, - стратегия, которую оценят только со временем. Зато не придется жалеть, что разменялся на мелочи. Личные отношения так же требовать найти баланс между "я так хочу" и "что скажут люди". Статус или страсть? .. А можно два в одном? .. Осенью, когда, казалось бы, наконец найден ответ, придется еще раз прислушаться к внутренним ощущениям, чтобы завершить год, не изменяя себе. Экономность и рациональность начала года сторицей отблагодарят тем, кто достойно дошел до финала.

Козерог ♑ Ну что, пойдем? Как обычно, - только вперед и вверх. По точно просчитанному маршруту-багатоходовочке. Что-то отвлекает? ... Какой-то скрытый звук, который невозможно вписать и встроить в привычный рациональный и размеренный ритм, выстроенный на профессионализме и отточенных навыках ... И если представителей других знаков будут пугать и лишать равновесия неожиданности и образовавшийся суета, вы спокойно продолжите свой путь с обновленным навигатором. Несколько нарушить размеренную ходу могут летние затмения. Они заставят отвлечься от вполне отлаженной карьеры и за обеденным кофе или вечерним бокалом вина подумать о личном. Юпитер, который раз в двенадцать лет готов вознаграждать достойных по принципу "все, что пожелаете", непрозрачно намекает время решаться!

Водолей ♒ Если есть незаконченные дела, недореализованные мечты, недосказанные чувства и пожелания - самое время вернуться и волшебным кисточкой мастера пройтись завершающими мазками. Не торопитесь, на мистерию подведения итогов и сведения дебета-кредита у вас почти целый год. Причем, декабрьская конъюнкция Сатурна с Юпитером в вашем солнечном знаке вполне закономерно удовлетворит самые смелые ваши желания. Что-то осталось за бортом? .. Только балласт. То, что перестало иметь ценность. Избавившись чемодана без ручки, путешествовать становится веселее и проще! Романтические отношения, достигнув наивысшего накала страсти, в какой-то момент тоже окажутся препарированными здравым смыслом: неужели я этого ожидаю от жизни? В конце концов, именно профессиональные навыки и итоги глубокого и ответственного отношения к любимому делу окажутся тем бесценным ресурсом, который позволит приумножить и реализовать новые стратегии и мечты. Все остальные накопления прошлого можно раздать с удовольствием, чтобы легкой походкой войти в многообещающий 2021-й.

Рыбы ♓ Начало года для многих любителей ставок ва-банк вполне благоприятное. Главное - остановиться вовремя, чтобы к осени на банковском счете таки накопить кругленькую сумму, которая позволит спокойно наблюдать за менее осмотрительными обитателями морей и океанов. Поэтому здоровый авантюризм этого года вполне приветствуется, но при условии, что за игорным столом - взрослый человек, готовый мужественно и хладнокровно держать лицо любого развития событий, а не инфантильная личность с лопаткой в песочнице. Гибкость и готовность принимать компромиссные решения - ваши козыри в нынешней непростой игре. Первая половина лета потребует предельного внимания и взвешенности. Выбор этого времени на самом деле повлияет и изменит немало базовых ценностей. Зато позволит не возвращаться к зафиксированной ситуации до конца года, сконцентрировавшись на важных делах осенью. Если в сентябре-октябре удастся не соблазниться очередной авантюрой, декабрь подарит реальный шанс поправить финансовое положение. А профессиональной интуиции и навыков вам не занимать!

Прислушиваться к звездам - интересно! И наблюдать за ними - очень увлекательное занятие! Хороших впечатлений, отличного настроения, прекрасных праздников!