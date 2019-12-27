Юлия Федив: Развитие культуры не должно зависеть от политических обстоятельств

27 декабря, 2019, 12:32

Исполнительный директор Украинского культурного фонда о результатах работы учреждения, отношениях с новым Министерством культуры, молодежи и спорта и планах на будущее

Госпожа Юлия, подводя итоги, что вы можете назвать главным достижением УКФ в 2019-м?

2019 - это второй год существования УКФ на культурной карте Украины. У нас есть достижения в контексте выполнения стратегических целей фонда. Во-первых, на 90% сформирована команда, ведь в 2018 году мы запускали институт в составе 20 человек. Сейчас есть коллектив из 70 сотрудников - полноценно действует проектный, экспертный, аналитический, коммуникационный и другие отделы. Во-вторых, произошло увеличение количества заявок, поступивших на конкурсы УКФ, произошла определенная систематизация поддержки через запуск отдельных программ, так как в 2018 г. мы имели один общий конкурс по различным типам проектов. К нам стали присоединяться представители широкого круга секторов культуры. Добавились музыкальные, издательские, театральные, фэшн-проекты. Хотя нам хотелось бы, чтобы их было еще больше. Пока преобладают кроссекторальные проекты, которые сочетают сразу несколько видов искусства. Если заявки в 2019 г. оценивали 158 экспертов, то над проектами 2020 г. будут работать более 400. Это тоже важное достижение. И главное - в 2019 году мы поддержали 432 проекта из всех областей Украины, кроме Автономной Республики Крым. По количеству заявок и реализованных проектов лидирует Киев, затем идут Харьков, Львов. Поэтому сейчас мы активно работаем над тем, чтобы увеличить активность других регионов.

На УКФ часто возлагают более глобальные функции, кроме грантовой поддержки проектов. Почему так происходит?

Я думаю, одна из причин заключается в том, что УКФ возник на этапе реформы десяти министерств, в перечень которых вошло и Министерство культуры. Пока процесс продолжался вплоть до последнего времени, когда произошло создание Министерства культуры, молодежи и спорта, фонд уже имел Закон, который четко регламентировал наши функции, краткосрочную стратегию. Естественно, что когда отсутствует общегосударственная культурная политика, люди возлагают больше надежды на новую организацию, воспринимая ее как окно возможностей. Этот кредит доверия, который изначально культурное сообщество предоставило УКФ, был для нас большим плюсом, хотя требований к фонду значительно больше, чем к другим институтам. Мы начали открытый диалог с профессиональной средой, формируя собственную стратегию деятельности, ведь должны были задеть и общий культурный ландшафт. Стоит помнить, что большое значение в решении судьбы проектов имеют эксперты УКФ. Ни для кого не секрет, что в нашей стране до появления фонда не было понятия экспертизы в секторе культуры. Сейчас мы ее формируем, пытаемся определить, какими навыками должен обладать эксперт, на чем должно основываться доверие к его оценке. И это тоже функция, которую мы должны были взять на себя.

Как УКФ отреагировал на отставку Марины Порошенко?

Мы отнеслись с пониманием к выбору Марины Анатольевны, ведь осознавали, что этот выбор был объективным и предсказуемым для сообщества. Мы очень ценим совместную работу с госпожой Мариной в течение последних двух лет, ведь она - образец честного, доброго, порядочного человека, максимально ответственно относилась к своей должности председателя Наблюдательного Совета УКФ. Именно благодаря Марине Анатольевне мы запустили этот институт с нуля. Надеемся, что и впредь будем поддерживать теплые отношения, ведь каждый человек, причастный к УКФ, его частица, записанная в историю создания и функционирования фонда.

Как УКФ планирует дальше работать с регионами?

Регионы всегда в приоритете УКФ, ведь мы - национальный фонд и ориентируемся не только на Киев и Киевскую область. Мы мечтали открыть представительства института в областях, которые могли бы объединить местные культурные сообщества, но, к сожалению, пока не получили на это финансирование. УКФ приветствует проекты национального сотрудничества. Для популяризации культуры в областях, повышения ее престижа, поощрения местных общин к этому процессу мы ввели программу "Культурные столицы Украины", к которой можно приобщиться до 15 января. Ежегодно ее победители будут получать почетный статус "Большая культурная столица" и грант в размере 25 млн грн для городов с населением более 100 тыс. человек и "Малая культурная столица", грант - 15 млн грн для городов с населением менее 100 тыс. Также у нас есть партнерская программа "КульТуРег" совместно с USAID и SME.DO, которая направлена на развитие регионально-культурного туризма в Одесской и Закарпатской областях. Надеемся расширить ее границы и впоследствии охватить больше регионов.

Какие отношения в УКФ с новым Министерством культуры, молодежи и спорта?

У нас позитивные отношения с недавно созданным министерством. Мы благодарны министру Владимиру Бородянскому, его заместителям, которые, ознакомившись с деятельностью УКФ, положительно отметили качество нашей работы, оперативно кооперировались с нами по поводу формирования бюджета на 2020-й год. Между прочим, он такой же, как в 2019-м. Мы чувствуем понимание и поддержку.

С чем приходится сталкиваться коллективу УКФ, как со знаком «+», так и со знаком «-» в контексте общения с заявителями, культурной сообществом?

Поскольку понятие "государственный грантодатель" как явление возникло с появлением УКФ, понятно, что нахождение и формирование профессиональной команды, которая будет понимать особенности государственного управления, финансирования, гранта, достаточно длительный процесс. Мы и в дальнейшем работаем над тем, чтобы усиливать экспертность команды УКФ. Чаще всего в контексте общения с сообществом мы сталкиваемся с критикой качества коммуникации, уровня консультаций. Думаю, это происходит из-за непонимания объемов, с которыми мы работаем. Для такого большого количества средств и культурных операторов команды из 76 человек, из которых только часть работает непосредственно с грантополучателями, мало. Одних заявок мы получили более 2000, а самих обращений - более 3000. Это большая нагрузка, из-за которой возникает необходимость работать с эмоциональным выгоранием коллектива. Но пока в коллективе больше позитива, чем негатива благодаря тому, что мы мотивированы, ведь понимаем, что причастны к чему-то новому и глобальному - к изменению парадигмы, созданию новой качественной и прозрачной системы государственной поддержки культуры.

Расскажите, пожалуйста, о глобальных планах УКФ на 2020 год?

Нашим трендом на ближайшее будущее должны стать стабилизация и внутреннее развитие. Поскольку мы уже будем работать третий год, требования от сообщества к нам только будут увеличиваться, поэтому мы и в дальнейшем должны усиливать внутреннюю экспертность и профессиональную состоятельность художников, деятелей культуры через тренинги, консультации, обучение. Большой задачей для УКФ есть начало разработки пятилетней стратегии на 2022-2027 гг. Это такой челлендж, с которым мы имеем дело в течение нового года. В частности, планируем продолжить встречи с общественностью, экспертными кругами. Мы бы хотели привлечь не только культурных деятелей, но и потребителей культурного продукта, чтобы понимать какие есть запросы от налогоплательщиков в УКФ.

И главное на 2020 г. - работа над тем, чтобы количество, качество заявок и поддержанных проектов увеличивалось, чтобы фонд стабилизировался и пускал корни, чтобы не бояться никаких внешних и внутренних порывов.