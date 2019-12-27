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Espreso.tvЗдоровьеПравильно ли вы заботитесь о своей коже зимой?

Правильно ли вы заботитесь о своей коже зимой?

Когда за нашими окнами пронизывающий ветер, повышенная влажность и прохладно, а дома пересушенный воздух от обогревателей, нужно немедленно позаботиться о своей коже

Если летом главным было увлажнение, то сейчас кожа нуждается в питании.

Ваш ритуал по уходу за кожей лица утром и вечером, должен быть неизменным: умываемся, протираем кожу тоником и наносим крем. Но косметические средства можно сменить. Зимой в домашних условиях не советуют пользоваться абразивными скрабами, тониками, которые содержат спирт, на ночь нужно нанести крем, который будет увлажнять, а днем более жирный, который будет питать кожу.

Инна Волощенко, директор Института красоты:

"Главное хорошая чистка. Поэтому хотя бы один раз в месяц посещайте косметолога, для того чтобы сделать чистку. Это нужно делать как летом, так и зимой. Первейшая рекомендация - чистая кожа.

Следующее, следует знать, что в каждом увлажняющем креме есть вода. Поэтому умываться и наносить такие кремы, стоит за 30-40 минут до выхода на улицу".

Дома включайте увлажнитель воздуха - это полезно для всех членов семьи без исключения.

Зимой часто у людей пересушенные губы. Чтобы избежать трещин на губах, как мужчинам, так и женщинам стоит пользоваться бальзамом. Мужчинам советуют не отказываться от ухода за лицом, пользоваться кремами, ведь мужская кожа, хотя ее и считают грубой, также нуждается в уходе.

Инна Волощенко, директор Института красоты:

"Не забывайте об уходе за кожей рук - это очень важно. Кроме крема следует делать ванночки. Обратите внимание на кожу рук, своих детей, чтобы не было трещин, потому что могут присоединиться вирусные заболевания. Поэтому делайте ванночки: чайная ложка соли на пол-литра теплой воды. Можно жидкий крахмал заварить или использовать воду после того, как отварили картофель. 15-20 минут подержать руки в такой теплой воде. после чего помыть и нанести крем. Одного крема недостаточно, особенно это касается людей, которые имеют тонкую, сухую кожу ".

В холодное время года нужно не только тщательно ухаживать за своей кожей ради красоты и здоровья, но и изменить свой рацион питания. Пища должна быть более питательной это - жирные сорта рыбы, каша, авокадо, оливковое масло. Мы украинцы, поэтому не отказывайтесь от кусочка свежего сала.

Больше информации об уходе за кожей зимой и какие процедуры ради красоты нужно делать, чтобы иметь шикарный вид, смотрите в программе "PRO здоровье с Ириной Коваль"

 

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