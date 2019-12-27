30 декабря, 2019, 09:03

Ульяна Букатюк

Украинская экономика в 2019 году показала, насколько разной и динамичной может быть

Мы определили шесть фактов об украинской экономике в 2019 году, которые запомнятся украинцам.

Гривня оказалась на первом месте среди валют мира, которые растут наиболее стремительно

Согласно данным международного агентства Bloomberg, украинская гривня возглавила список валют, которые наиболее укрепились относительно доллара.

Если еще в начале 2019 за один доллар украинцы отдавали 27,6 грн (по состоянию на 1 января), то уже к концу года "зеленый" подешевел до 23,29 грн (по состоянию на 27 декабря).

Таким образом ревальвация украинской валюты достигла 19% с начала года.

Но столь уверенное и стремительное укрепление гривни привело к "дыре" в бюджете в размере около 56 млрд грн. Поскольку подешевевший доллар привел к уменьшению доходной части бюджета: сократились поступления от таможни, украинские экспортеры потеряли прибыли, на 7,5% только за ноябрь упало промышленное производство. Правительство даже поручило Минфину урезать расходы, чтобы обеспечить планируемые показатели дефицита бюджета.

Иностранцы в 18 раз увеличили покупку украинских ОВГЗ

Одной из основных причин такого значительного укрепления национальной валюты стал наплыв нерезидентов на рынок ОВГЗ, которые считают облигации нашего правительства привлекательными. Это стало возможным после присоединения Украины к введению расчетов через Clearstream в мае этого года.

Еще в начале 2019 года иностранцы вложили в украинские долговые бумаги 6,35 млрд грн. По состоянию на 27 декабря 2019 года эта цифра выросла в 18 раз - до 117,69 млрд грн. При этом, 98,6% бумаг номинированы в гривне.

Впрочем, это может стать угрозой для экономики в случае, если "пирамида ОВГЗ" рухнет из-за неблагоприятных событий на внешних финансовых рынках.

Самая низкая за 6 лет инфляция и дешевые кредиты

Также трендом 2019 года в украинской экономике стал относительно небольшой рост цен на потребительские товары. Впервые за последние 6 лет инфляция измеряется однозначным числом (показатель опустился до 9,8% еще в декабре прошлого года и в течение года уменьшался).

Показательно, что индекс инфляции достиг прогнозов Национального банка и по состоянию на конец декабря составляет 5,1%.

А еще Нацбанк в 2019 году несколько раз уменьшал учетную ставку. От ставки в 18% в начале 2019 года, что делало кредитование в Украине самым дорогим в Восточной Европе, до конца года основной монетарный инструмент НБУ уменьшился до 13,5% (решение Совета НБУ от 12 декабря). А это дает основания ожидать значительно более дешевые кредиты для граждан и бизнеса.

Украинцы увидели новую банкноту в 1000 гривен и вышли из "валютной тюрьмы"

25 июня Нацбанк представил новую купюру номиналом 1 тыс. грн, которая вошла в обращение в Украине с 25 октября.

На лицевой стороне один из основателей и первый президент НАН Украины Владимир Вернадский.

Последний раз банкнота самого высокого номинала (500 грн) была введена в Украине 13 лет назад.

Читайте также: Нацбанк развеял три мифа о новой банкноте 1 тыс.грн

А в феврале в Украине заработал закон о валюте, который ввел в действие более 20 послаблений на валютном рынке: от возможности покупки валюты онлайн до более свободного инвестирования в акции иностранных компаний.

Читайте также: Купить валюту онлайн, на почте или в терминале и приобрести акции Apple. Что изменит в жизни украинцев закон о валюте

Анбандлинг "Нафтогаза" и переговоры о транзитном контракте на газ с РФ

В конце 2019 года слово "анбандлинг", которое в последние годы часто встречалось в СМИ как требование ЕС, 24 декабря наконец стало реальностью для украинской газотранспортной системы: теперь функции по обеспечению газом внутренних потребителей и транзит голубого топлива через украинскую территорию в страны Западной и Центральной Европы осуществляют две отдельные структуры (а не "Нафтогаз").

Согласно задумке, это должно позволить Украине в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.

Несмотря на то, что 1 января заканчивается контракт между Украиной и Россией на транзит газа по территории нашей страны в Евросоюз, новый договор стороны еще не подписали. В течение года вокруг этого процесса шли суды, споры и запускались фейки. А Украина накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа - по состоянию 25 октября 2019 года достигли 21,6 млрд кубометров.

Известно о договоренности заключения документа на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб м в 2021-2024 годах, сообщил ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Стартап с корнями из Украины Grammarly привлек $90 млн инвестиций и стал первым украинским "единорогом"

Основанный тремя украинцами (Алексеем Шевченко, Максимом Литвиным и Дмитрием Лидером) стартап Grammarly развивает онлайн-сервис по проверке правописания и грамматики англоязычных текстов.

В начале октября компания сообщила об успешном закрытии очередного раунда финансирования. По его итогам стартап привлек дополнительные инвестиции на общую сумму $90 млн и стал "единорогом" - оценка рыночной стоимости достигла $1 млрд. Суммарно компания привлекла $200 млн инвестиций.

Таким образом, Grammarly - стал первым "украинским" стартапом- "единорогом".

2019 год выдался для украинской экономики хоть и непростым, но довольно удачным. Впрочем ожидаемой "точки" в деле законности национализации ПриватБанка, открытия рынка земли или тотальной приватизации госпредприятий он все же не принес.