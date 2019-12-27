Чтобы следующий год был вкуснее! 15 оригинальных рецептов на Новый год и Рождество

28 декабря, 2019, 14:48

Татьяна Зинченко

Новогодний рулет, кутья с халвой, пончики с вишнями, апельсиновое печенье, ароматная курица, гранатовый ликер и еще много чего, что может быть изюминкой вашего праздничного стола, - во вкусной праздничной подборке Еспресо-TV

Новогодние и рождественские праздники тем приятные, что даже их ожидание уже внушает праздник: поиски подарков, составление праздничного меню, приглашение гостей. И даже взрослые в это время - нет-нет, да и поверят в чудо: говорят же, что чудеса бывают, а когда, как не сейчас?

Но есть и рукотворные чудеса, то есть которые можем творить для кого-то. К примеру, выпечки торта до сих пор казалось вам чем-то из раздела высшей математики, и вот вы приглашаете родных на роскошный торт собственного приготовления. Или печенье: ароматное, аппетитное, совершенное - и его создали вы! Кулинарные хозяйки говорят, что тоже не сразу всему научились, но все удается, если есть желание. И делятся рецептами оригинальных блюд, каждое из которых может стать изюминкой вашего праздничного стола, а вы станете королевой вкусной новогодней ночи или хранительницей доброго семейного Рождества. А почему бы и нет? Чудеса - они такие: друг друга притягивают.

Вкусными и оригинальными идеями к новогодним и рождественским праздникам делятся Лилия Цвит - мастерица из Дрогобыча, которая имеет огромную аудиторию поклонников своей кулинарного творчества, рецепты которой уважают, любят и делятся впоследствии, как проверенными и воспринятыми "на ура", и Марина Гармаш - популярный автор многих кулинарных изданий, которая творит на кухне под лозунгом Гарриет Ван Хорн: "Кулинария - как любовь: в нее или нужно окунуться с головой, либо вообще не погружаться". На праздники хозяйки советуют с головой погружаться в кулинарию, говорят, что в это время странным всем удастся все!

Новогодний рулет Санта

"Такую оригинальную идею на Новый год и праздники предлагает Лилия Цвит. Выглядит такой рулет интересно и ярко, а сделать его очень просто! Это под силу даже тем, кто раньше не занимался декорированием, - уверяет мастерица. - Такой рулет украсит праздничный стол, придаст новогоднего настроения и обязательно понравится гостям! ".

Посмотрите в видео весь процесс и попробуйте приготовить вместе с мастером Лилией Цвит.

Ингредиенты для Санты:

Бисквит: яйца - 3 шт., Сахар - 80 г, мука - 80 г, разрыхлитель - 1 ч.л., масло - 1 ст.л., цедра - 1 ч.л.

пропитка: вода - 50 мл, сахар - 1 ч. л., водка - 1 ч. Л.

Крем: белки - 4 шт., сахар - 230 г, ванильный сахар - 16 г, целым. кислота - щепотка, киви - 2 шт.

Дополнительно: пищевой краситель - красный, мастика - черная.

Как приготовить.

Бисквит. Белки взбить в пену. Добавить сахар, взбить, чтобы он растворился. Добавить желтки, продолжать взбивать. Добавить муку, разрыхлитель, масло, цедру апельсина и замесить тесто на низких оборотах миксера. выложить в застеленную форму. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Накрыть пергаментом, в горячем свернуть рулет, обрезать края. Остудить, убрать пергамент. Пропитать готовый корж сиропом.

Сироп: Смешать воду и сахар. Добавить 1 ч.л. водки.

Крем. Белки слегка взбиваем, чтобы побелели. Добавляем сахар и лимонную кислоту. Ставим все на водяную баню и взбиваем миксером 7-10 минут. Имеет образоваться густая пышная масса. Тогда снимаем с водяной бани и взбиваем еще

примерно 5 минут. Делим крем на 3 части. Одной частью смазываем бисквит. Выкладываем кусочки киви и сворачиваем в рулет. Вторую часть выкладываем в кондитерский мешочек. К третьей части добавляем пищевой бавник красного цвета, перемешиваем и перекладываем в кондитерский мешок. Делаем все очень быстро, потому что крем быстро застывает.

Готовый рулет сверху смазываем красным кремом, отступая от краев 2-3 см. Выравниваем поверхность кондитерской лопаткой. Вилкой делаем узор. (см. видео). Белым кремом покрываем края рулета. Формируем узор, напоминающий шубку Санты.) С черной мастики, или шоколада, делаем пояс. Оставляем рулет для пропитки на 4-6 часов. И готово!

Новогоднее апельсиновое печенье

"Апельсиновое печенье - мягкое и рассыпчатое внутри, а снаружи имеет нежную сахарную корочку, - поощряет вкусное чудодейство автор рецепта Марина Гармаш. - Тонкий аромат апельсинов придает изысканного цитрусового вкуса".

Понадобится: 150 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли, 1 пачка ванильного сахара, цедра одного апельсина, 30 мл апельсинового сока, 100 мл рафинированного масла, 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя

Для обкатки: сахар и сахарная пудра.

Яйцо взбейте с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте цедру и сок апельсина, масло, снова взбейте до однородности. Постепенно введите муку и разрыхлитель в два приема. Замесите тесто. Оно должно быть мягким, не забитым. Заверните в пищевую пленку, уберите на 1 - 2 часа в холодильник. Из теста сформируйте небольшие шарики, размером с грецкий орех. Обмакните шарик теста в сахар, а затем в сахарную пудру. Выпекайте апельсиновое печенье в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов около 10 - 12 минут. Дайте полностью остыть, затем снимите с противня. Печенье получается в меру сладким, рассыпчатым, с красивыми сахарными трещинами.

Маковники без выпечки

"Хозяйки, вкусный маковники можно приготовить без выпечки, - говорит Лилия Цвит, понимая, что в праздники времени для приготовления не так много. - Решила немного разнообразить привычный вафельный торт. Добавила особую маковую начинку и получилось просто супер! Без выпечки, быстро, просто и очень вкусно! А в разрезе выглядит не хуже маковники! Для любителей мака - настоящая находка!"

Ингредиенты:

вафли - 1 п.

арахис - 100 г

какао - 30 г

сахар - 100 г

мак - 200 г

масло:

100 г - в мак

100 г - в сгущенку

сгущенка - 200 г

Как приготовить.

Маковая масса: Мак смолоть, пропарить, остудить. Добавить сахар, какао, размягченное масло и измельченные жареные орехи. Тщательно перемешиваем.

Масса со сгущенкой. Масло и сгущенку комнатной температуры взбить миксером.

Готовые вафельные коржи смазываем начинками, чередуя сгущенку и мак. Вот так: вафельный корж - начинка со сгущенкой - вафельный корж - начинка с маком - вафельный корж и т.д. Сверху - узор шоколадом.

Шоколадное печенье с трещинками

"Приготовление такого печенья мне напоминает чудо, - рассказывает автор рецепта Марина Гармаш. - На противень ложатся маленькие шоколадные шарики, обсыпанные сахарной пудрой. А из духовки ты получаешь настоящее чудо. Иногда дух захватывает от такой красоты. А готовить его довольно-таки просто. Чаще всего хозяйки в приготовлении такого вида печенья используют черный шоколад, сливочное масло. Я готовлю уже много лет, по своему авторскому рецепту, на подсолнечном масле и какао-порошку. Печенье получается нежное, мягкое и мегашоколадне на вкус ".

Понадобиться: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 пачка ванильного сахара, щепотка соли, 4 ст. л. какао - порошка, 5 ст. л. подсолнечного масла, 1 стакан муки, 1 ч. л. разрыхлителя.

Для обсыпки: 4 - 5 ст. л. сахарной пудры.

Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром, около 5 минут. Добавьте постепенно какао-порошок, масло и муку с разрыхлителем. Все время взбивая после каждого ингредиента тесто. По консистенции оно получается липким и тягучим. Накройте его пищевой пленкой, уберите в холодильник на 3 - 4 часа. Затем застелите противень фольгой или пергаментом. К фольги печенье не пристает, а пергамент бывает разным. Смочите ладони водой, с помощью чайной ложки наберите небольшой кусочек теста размером с грецкий орех, 12 - 14 г. обкачайте со всех сторон в сахарной пудре. Между печеньками следуйте невеликои расстояния. Придавливать или прижимать его не нужно, оно распределиться так, как ему необходимо, создав неповторимый рисунок при выпечке. Выпекайте при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке около 10 минут. Оно должно быть мягким, а не пересушите. Сразу с противня снимать, используйте для новой порции новый противень. Выход из данной порции - 43 штуки.

Донати или пончики в глазури

"Накануне Рождества предлагаю украинским хозяйкам рецепт пончиков в глазури с маршмеллоу. На самом деле очень круто получается, - делится впечатлениями о рецепте, который предлагает, Лилия Цвит. - И я, и особенно дети, в восторге от этих вкусных и ярких пончиков! Очень вкусно ! Рецепт этот пришел к нам из Америки. Там эти цветные пампушки называют "донатсы" и разнообразно их украшают. Вариантов глазури для пончиков очень много. Но, по-моему, именно глазурь с маршмеллоу и белого шоколада является простой в приготовлении, хорошо " ложится "на жареное дрожжевое тесто, а не трескается, не отпадает, не прилипает и не стекает. Кроме этого, пончики в глазури с маршмеллоу выглядят замечательно! Эта помадка для пампушек получается зеркальная, хорошо красится простыми пищевыми красителями. В сочетании с белым шоколадом прекрасно дополняет рыхлые и хрустящие донатсы .

Рекомедую всем попробовать эту вкусную и красивую выпечку! Я обязательно приготовлю пончики в глазури на Рождественский стол. Думаю, что американские донатсы прекрасно подойдут к моим украинским традиционным пончикам и пляцкам ".

Ингредиенты:

тесто

молоко - 0,5 л

дрожжи - 50 г

сахар - 0,5 стакана.

ванильный сахар - 1 п.

соль - 1/4 ч.л.

масло - 2 ст.л.

масло - 2 ст.л.

яйца - 2 шт.

мука - 1 кг

глазурь:

шоколад белый - 200 г

молоко - 4 ст.л.

маршмеллоу - 100 г

пищевой краситель

глазурь:

кондитерская посыпка

масло для жарки - 1 л

Тесто. К едва теплому молоку добавить соль и сахар, перемешать. Растворить в молоке дрожжи. Добавить 2,5 стакана. муки и тщательно перемешать все венчиком до однородности. Образуется тесто консистенции, как густая сметана. Оставить его в теплом месте на 30 минут, чтобы дрожжи начали бродить и на тесте образовались пузыри.

Добавляем растопленное масло, масло, ванильный сахар, яйца, еще 2,5 скл.та замешиваем тесто. Месить нужно 10-15 минут, чтобы тесто стало одной грудкой и отлипала от рук. Оставляем его подниматься еще на 1 час.

Теперь раскатываем слой теста толщиной примерно 1 см. Вырезаем пампушки диаметром 10-12 см и серединки 2-3 см. Оставляем еще на 20-30 мин, чтобы пончики подросли.

Обжариваем в масле с обеих сторон. Масло не должно быть слишком горячей, готовим пончики на умеренном огне. Вынимаем на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Глазурь из маршмеллоу. Белый шоколад измельчить на кусочки и едва растопить в микроволновке. Добавить молоко и снова подогреть в микроволновке, чтобы шоколад растаял. Затем добавить маршмеллоу и подогревать 15-20 секунд в микроволновке. Вынуть и перемешать. Так повторять, пока зефир не растает и не образуется однородная масса. Добавляем пищевые красители, перемешиваем.

Обмакиваем пончики в глазури. Делаем это быстро, потому что глазурь быстро застывает. Если нужно, то подогреть глазурь можно в микроволновке, добавив 1 ст.л. молока. По желанию посыпаем пончики сахарной кондитерской посыпкой, тертым шоколадом, кокосовой стружкой, орехами и др. Глазурь на пончиках застывает за несколько минут и не прилипает.

Мандариновые дольки в шоколаде

Легкий, вкусный и изысканный десерт от Марины Гармаш. На приготовление которого у вас уйдет совсем немного времени. Можно готовить вместе с детьми, им это очень понравится. Для обсыпки долек мандарина можно использовать кокосовую стружку, кунжут, грецкие измельченные орехи, фисташки, мак, семена льна и даже сахарную кондитерскую посыпку Каждый раз будет меняться вкус десерта, и он никогда не надоест.

Понадобиться: 3 - 4 мандарины, 70 - 100 гр 78% шоколада, кокосовая стружка для посыпки

"Мандарины очистите от кожуры и белых перепонок. Положите на тарелку, чтобы слегка просохли. Шоколад растопите на водяной бане, я топлю не весь сразу, а частями, - рассказывает хозяйка. - Отдельно в тарелку насыпьте кокосовую стружку. Макая частичку в шоколад, обмакните или обсыпьте в кокосовую стружку. мандаринового дольку положите на пергамент, уберите в холодильник на 10 - 15 минут. Готовить совсем просто, а результат вас порадует! ".

Курочка с горчицей

"Предлагаю вам приготовить очень вкусную и ароматную курочку с горчицей. Приготовленная таким способом, она - очень нежная и сочная. Тонкая аппетитная корочка, с горчичным вкусом и ароматом специй - такой букет вкуса понравится всем! Тушку птицы можно готовить как целую, так и в стиле "цыпленок табака" Рекомендую и вам попробовать "- поощряет вкусной дела Марина Гармаш.

Для приготовления курицы целой в духовке с горчицей нужно:

курица - 1, 7 кг;

горчица - 1 ст. л. ;

соль (без горки) - 1 ст. л.;

черный молотый перец - 0, 5 - 1 ч. л.;

сладкая паприка - 2 ч. л.;

лавровый лист - 2 - 3 шт.;

масло (для смазывания противня) - 1 - 2 ст. л.

Курицу тщательно промойте под проточной водой. Высушите с помощью бумажного полотенца. С помощью ножа разрежьте тушку по линии грудной кости. Разровняйте, нажав ладонями на тушку. Поместите курицу в глубокую посуду. Добавьте соль, черный молотый перец, сладкую паприку, горчицу. Натрите курицу со всех сторон, слегка втирая специи в тушку. Накройте пищевой пленкой, сделайте в ней пару проколов. Уберите в холодильник на 3 - 4 часа для маринования, можно и на ночь. Время от времени переворачивайте курицу с одной стороны, на другой. Смажьте противень маслом, положите курицу спинкой вверх. Запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 1 - 1, 5 ч. За это время, необходимо периодически поливать тушку выделившимся соком. Чтобы проверить готовность мяса, проколите ножом в самой толстой части птицы. Сок должен вытекать светлый, если есть сукровица, необходимо еще время для приготовления птицы. Запеченную курицу с горчицей подавайте на широкой тарелке. На гарнир прекрасно подойдет картофельное пюре, рис. Запеченное мясо курицы идеально сочетается с овощными салатами и зеленью.

Свиные щечки в рассоле

Рецепт Марины Гармаш, которая уверяет, что свиные щечки - настоящий деликатес. Нежное сало с мясной прослойкой прекрасно подойдет к борщу. И с ржаным хлебом с горчицей будет очень кстати.

Для приготовления свиных щечек в рассоле нужно:

свиные щечки - 1 кг;

Для рассола:

вода - 3 л

соль - 300 гр;

лавровый лист - 2 - 3 шт.;

перец горошком - 12 шт.;

душистый перец горошком - 3 - 5 шт.;

Для обмазки:

чеснок - головка;

смесь молотых перцев - по вкусу

Свиные щечки промойте, разрежьте на небольшие куски. Воду вскипятите, добавьте соль и специи. В кипящий рассол отправьте свиные щечки, варите с момента закипания 40 - 60 минут на среднем огне. Затем снимите кастрюлю с плиты, сверху накройте тарелкой, чтобы щечки находились в рассоле. Дайте полностью остыть, затем уберите в холодильник на сутки - двое. Достаньте свиные щечки из рассола, осушите с помощью бумажного полотенца. Каждый кусочек обсыпьте мелко рубленым чесноком, слегка втирая в сало, посыпьте смесью молотых перцев. Заверните в пищевую пленку отдельно, затем в фольгу или пакет. Положите в морозилку на сутки. Чтобы нарезать сало, достаньте его из морозилки и дайте слегка согреться минут 10, а затем нарежьте. Нежное сало с мясной прослойкой подавайте с острой горчицей. Очень вкусно, сытно и питательно.

Рубленая колбаса ароматная

"Такую колбасу очень часто готовят в наших краях, особенно на праздники, - делится хозяйка с краев казацкой славы Марина Гармаш. - Вам нужно: свиной мьякуш- 500 гр, сало - 250 гр, репчатый лук - 2 шт, небольшая головка чеснока , соль по вкусу, смесь молотого перца 0, 5-1 ч. л. свиная кишка (натуральной оболочки) - 2 м.

Готовим так: 1.Свинную мякоть нарезать небольшими кусочками, немного меньше нарезать сало (несоленое) без шкуры, добавить измельченный лук и мелко рубленый чеснок, специи и соль по вкусу. 2.Хорошо перемешать, накрыть крышкой, убрать в холодильник на пару часов. Затем с помощью насадки набить свиные кишки фаршем. Убрать в холодильник еще на 1-2 часа, наколоть иголочкой в местах скопления воздуха. 3.Отварить в кипящей подсоленной воде со специями (лавровый лист, душистый и черный перцы горошком) 30-35 минут. Вынуть из воды, охладить и обжарить с двух сторон на растительном масле или жире. Хороша как в горячем виде, так и в холодном!

Бутерброды с красной рыбой и огурцом

"Закусочные бутерброды всегда выглядят ярко и аппетитно на праздничном столе. В качестве основы можно использовать белый хлеб или багет, прекрасно подойдет и ржаной. Придаст особую нотку бутерброда ржаной хлеб с семенами. Нарезка может быть любая по вашему усмотрению", - напоминает, что экспериментировать - это хорошо, автор рецепта Марина Гармаш.

Понадобиться: 1 ржаной хлеб с семенами, 200 - 250 г слабосоленой семги, 1 огурец, 70 - 100 г сливочно - творожного сыра или сливочного масла, укроп для украшения

Хлеб нарежьте тонкими кусочками, смажьте сверху сливочным сиром.Слабосоленую семгу нарежьте тонкими полосками, сверните в виде "розочки" Украсьте бутерброд семгой, тонко нарезанными дольками огурца и зеленью. Такие бутерброды можно приготовить и заранее. Чтобы не обветривались сверху, накройте осторожно пищевой пленкой.

Свекла "Закусочный"

"Яркий, сочный салат из свеклы и овощей. Прекрасно подойдет к мясу, рыбе, запеченным овощам", - рассказывает о своем рецепте Марина Гармаш.

Понадобиться: 570 г (2 шт.) свеклы, 270 г (2 шт.), моркови, 240 г (3 шт.), репчатого лука, 20 г чеснока, 1 ч. л. смеси молотых перцев, кунжут для подачи

Маринад: 150 мл воды, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. 9% уксуса, 100 мл постного масла

Морковь и свеклу натрите на терке, добавьте измельченный чеснок и лук нарезанный полукольцами. Для маринада вскипятите воду с сахаром и солью, добавьте масло. В конце закипания - уксус. Перемешайте подготовленные овощи, добавьте смесь молотых перцев и горячий маринад. Еще раз перемешайте, поставьте пресс. Оставьте на 2 - 3 часа при комнатной температуре, затем уберите на сутки в холодильник. Такой свекла храниться в холодильнике около недели. При подаче посыпьте подсушенным кунжутом.

Гранатовый ликер

"Яркий, насыщенный, сладкий и очень ароматный гранатовый ликер. Этот напиток очень подходит для праздничного стола. А готовить его совсем просто, всего 10 дней, из обычных и доступных ингредиентов", - рассказывает секреты приготовления этого сложного на первый взгляд, но замечательного празднично напитка Марина Гармаш.

Для приготовления гранатового ликера нужно:

гранат (большой) - 1 шт.;

сахар - 200 г

водка - 250 мл

Выход из данного количества ингредиентов около 500 мл ликера

Для приготовления ликера, гранат промойте. Разделите его на две части. Достаньте зернышки, они должны быть не гнилые, уберите белые перегородки. Они могут дать горечь напитка. В литровую банку насыпьте зерна граната, сахар, залейте содержимое банки водкой. Накройте крышкой и хорошо потрясите. Поставьте банку в темное место, например в шкаф, на 10 дней. Каждый день доставайте банка и хорошенько трясите. Таким образом ягодки отдадут можно больше сока, и сахар полностью растворится. Через 10 дней процедите напиток через сито, ягодки отожмите. Перелейте в бутылку, поставьте в холодильник. Яркий и ароматный напиток со вкусом праздничного настроения готов.

Пампушки с вишнями

"Наближаютья Рождественские праздники, поэтому предлагаю свой любимый простой рецепт папушок с вишнями, - говорит Лилия Цвит. - Тесто для пончиков удается рыхлое, мягкое и нежное, все в пузырьках. Хорошо подрастает и пончики получаются очень вкусные. Благодаря тому, что тесто мягкое, пончики можно выжимать стаканом и не нужно их залеплять. Это значительно упрощает процесс приготовления. Начинку можно добавлять любую вашу любимую. Я обычно на Рождество готовлю пампушки с вишнями в собственном соку, халвой или маком ".

ингредиенты:

молоко - 750 мл

сахар - 1 ст

соль - 1/4 ч.л.

масло - 3 ст.л.

яйца - 2 шт.

ванильный сахар - 12 г

дрожжи - 100 г

куркума - 0,5 ч.л.

мука - 1,2 кг

вишни консервированные - 1 л.

масло для смажпення - 0,7 л

Как приготовить:

Молоко подогреть до 30-40 градусов. Добавить сахар, соль и перемешать. Растворить дрожжи в молоке. Добавить 3 стакана муки и перемешать до однородности. Оставить в теплом месте на 20 мин, чтобы дрожжи "проснулись". Затем добавить яйца, масло, ванильный сахар, еще 3 стакана муки, 0,5 ч.л. куркумы для аппетитного цвета и замесить тесто. Долго месить не надо, только до однородности. Оставить еще на 1:00 в тепле, чтобы отошло.

Раскатать тесто толщиной примерно 1 см. Выложить начинку, прикрыть вторым слоем теста и вырезать стаканом пончики. Дать "подрасти" еще 15- 30 минут.

Обжарить пончики в разогретом масле на умеренном огне с обеих сторон до золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир. По желанию пончики с вишнями посыпать сахарной пудрой.

Постные рулеты с маком

"Такие маковые рулеты традиционно готовят у нас на Сочельник. Это постный рецепт. Все очень просто, натурально, как делали наши бабушки. Рулеты с маком выходят рыхлые, мягкие, душистые! Даже не скажешь, что здесь нет ни яиц, ни молока , ни масла. Такие маковые рулеты можно приготовить как в будни, так и в праздники! " - рассказывает кулинарная мастерица Лилия Цвит.

Ингредиенты:

На 3 шт. 35 см:

тесто ::

вода - 300 мл

мука - 650 г

сахар - 120 г (4 ст.л.)

ванильный сахар - 1 п. 16 г

соль - щепотка масло - 50 мл

куркума - 0,5 ч.л.

дрожжи - 50 г

начинка:

мак - 150 г

какао - 20 г

варенье - 2 ст.л.

изюм - 100 г

Как приготовить:

Начнем с опары. В большую миску наливаем 300 мл теплой воды. Добавляем 1 ст.л. сахара от общего количества, дрожжи и перемешиваем. Тогда, добавляем 6 ст.л. муки (от общего количества) и замешиваем жидкое тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в тепле на 20-30 минут, чтобы опара подошла.

Добавляем остальной сахар, ванильный сахар, нерафинированное масло. Перемешиваем. И понемногу добавляем муку, в два-три этапа. В конце, добавляем еще немного масла и хорошо вымешиваем тесто, 15-20 минут. Количество муки может деще варьироваться, в зависимости от того, какие у вас продукты. Поэтому следим за консистенцией теста. Тесто получается густое, но мягкое. Опять накрываем его пленкой и оставляем в тепле на 1,5-2 часа, чтобы подошло. Тем временем приготовим маковую начинку. Мак смолоть кофемолкой и проварить.

Итак, к молотому, запаренному маку добавляем 2-3 ст.л. густого варенья, перемешиваем. Добавляем 1 ст.л. какао, перемешиваем до однородной массы.

Когда тесто подошло, обходим его и разделяем на 3 равные части. Рабочую поверхность смазываем маслом и раскатываем тесто товщиою примерно 0,5 - 1 см. Смазываем начинкой, отступая от краев теста 2-3 см. По желанию добавляем изюм. Заворачиваем в рулет. Оставляем подойти в форме еще на 30-40 мин и выпекаем при температуре 180 градусов 40-50 минут, пока рулеты подрумянится. Вынимаем из формы, остужаем, посыпаем сахарной пудрой.

Кутья с халвой

"Рецепт кутьи достался мне от бабушки, которая научила меня готовить с любовью. И признаюсь без лишней скромности, что кутья у меня получается очень хорошо. В меру сладкая, в меру густая, не сухая, а не разваренная, с ярким вкусом мака, орехов и изюма. к углу я также добавляю халву. Именно халва предоставляет нужной консистенции, она как бы смазывает эту постное блюдо. А еще аппетитный запах семечек подчеркивает вкус натуральных ингредиентов, которые входят в рецепт настоящей кутьи. Моя бабушка всегда готовила кутью "на глаз ". И получалось безупречно. Я вывела для ебе пропорцию, с которой хочу поделиться с вами. По этому рецепту кутья всегда получается удачно, именно такая, как надо! Делюсь с вами рецептом ", - говорит Лилия Цвит.

Ингредиенты:

На 1,5 л.

пшеница - 1,5 ст.

мак - 1 ст.

орехи - 1 ст.

изюм - 1 ст.

мед - 100 г

халва - 200 г

Как приготовить кутью:

На самом деле рецепт Рождественской кутьи очень прост. Но здесь очень важно, чтобы все продукты были качественными.

1.Пшениця. Покупаем специальную пшеницу для кутьи в проверенных производителей. Она должна быть свежая, не старой, герметично упакованной. Итак, 1 стакан кутьи замачиваем в холодной воде на ночь. Так пшеница отдаст лишнюю горечь и быстрее потом сварится. Утром воду сливаем, промываем зерна еще несколько раз, добавляем щепотку соли и ставим варить на умеренном огне. Точно не скажу вам сколько времени нужно для приготовления пшеницы на кутью. Ни то, сколько надо воды. Это все индивидуально, в зависимости от того, какая у вас пшеница. Но здесь все просто. Когда пшеница немного разварится, станет мягкой - готово. Только не пересушите! Мало воды - доливаем, много - пусть выкипает еще. В результате каша должна быть с жидкостью, но однородна.

2. Мак. Кстати, мак также играет важную роль в приготовлении кутьи Его также следует тщательно выбирать, особое внимание обращать на дату изготовления и условия хранения мака. По маку, то рецепт приготовления маковой массы следующий. Сначала запариваем мак. Чтобы быстрее это сделать, сначала его нужно перемолоть в кофемолке. Также, можно воспользоваться блендером. Я всегда перемалываю только сухой мак, до того как его варить. Это намного ускоряет процесс приготовления. Ведь маковые зернышки измельченные, поэтому не нужно много времени, чтобы они зготувались. Должен заметить, что не нужно слишком тщательно мак молоты. Нам не нужен маковый порошок. Надо только немного измельчить. Это несколько секунд в кофемолке - и готово. Теперь заливаем наш молотый мак водой, чтобы она сравнялась с маком. Если воды слишком много, то придется долго ждать, пока она выкипит. Тогда мак переварится. Кастрюлю для заваривания мака берем антипригарную. Ставим мак на маленький огонь. Варим, постоянно помешивая несколько минут. У меня это занимает примерно 5 минут. Вода выкипает, мак немного подсушивается. Не надо пересушивать! Запаренный мак должен быть чуть влажным. Когда он остынет, то впитает лишнюю влажность. Итак, снимаем с огня, накрываем крышкой и охлаждаем. Все, маковая начинка готова. Мак запарили, остудили - добавляем к готовой пшенице.

3. Мед. Для кутьи используем только натуральный свежий мед. Без компромиссов! Если Ваш мед твердый, растапливаем его до жидкого состояния на водяной бане. Добавляем мед в углу.

4. Изюм. Используем изюм небольшого размера. Сначала сухофрукты промываем, заливаем кипятком на 5-10 минут. Воду сливаем, обсушиваем бумажным полотенцем или салфеткой. Добавляем изюм в углу.

5. Орехи. Грецкие орехи поджариваем на сковороде и режем ножом на средние кусочки. Именно режем. Тогда кусочки орехов будут цельными и нужного размера. Ну по крайней мере у меня по-другому не получается. Добавляем орехи в кутью.

6. Халва. Берем халву без примесей, крошим ее вилкой. Добавляем к углу халву и тщательно перемешиваем все. Сохраняем в керамическом или стеклянной посуде в холодильнике. По этой пропорции у меня получается 1,5-л банка кутьи.

Вкусных вам праздников и веселой Коляды! Христос рождается! Славимо Его!