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Espreso.tvОбществоНе лох Зеленский. "Анал-табу". Дело Шеремета. Топ-10 политических скандалов года

Не лох Зеленский. "Анал-табу". Дело Шеремета. Топ-10 политических скандалов года


фото: president.gov.ua
2019 год выдался богатым на политические события: дважды выборы, безумный взлет Зеленского в качестве политика, массовое изгнание из Рады "старых политиков" и заход под купол сотен ноунеймов

Украинцы год искали нового качества политики, изучали "формулу Штайнмайера" а еще выясняли - надо продавать землю или нет.

"Еспресо" решило напомнить 10 политических скандалов года, которые достойны внимания. Многие кейсы произошли впервые: такие как нападение спикера президента на журналиста или договоренности о встрече с проституткой председателя комитета по иностранным делам в разгар международного шторма. Есть тревожные симптомы разрушения системы правосудия и есть ощущение, что новые лица очень быстро превращаются в типичные. Что и как, читайте дальше.

"Выйди отсюда, разбойник" и "щас Баканову позвоню"

Незадолго до июльских выборов президент Зеленский упражнялся в публичной порке провинциальных чиновников. Особенно запомнилась его поездка в Борисполь, где Владимир Александрович заставил секретаря горсовета покинуть встречу. От Ярослава Годунка глава государства потребовал ответа - почему в городе до сих пор не построили новый корпус больницы и почему в учреждении не хватает средств на лечение.

Годунок рассказал, что мол, бюджет дотационный, а на горсовет сбросили все проблемы - и дороги, и льготы, и финансирование лекарств. Зеленский ответил, что Годунок слишком много говорит, а результатов нет. А потом нашел информацию о том, что секретарь горсовета - седьмой. Поэтому выгнал Годунка из зала. И в своем президентском спитче даже Господа Бога помянул:

"Ярослав Николаевич - это вы? Выйдите отсюда, выйди разбойник. Плохо слышишь меня? Я спрашиваю, это вы? Выйдите пожалуйста. Мне все равно где ты и иди уже, Господи, ты", - сказал Зеленский.

Когда Годунок вышел со скандалом, Зеленский, похоже, не учел, что микрофон по-прежнему включен и его слова может слышать весь зал. И сказал следующее:

"Щас позвоню Баканову (на то время и.о. председателя СБУ, - ред.) по поводу этого черта".

Ирония судьбы в том, что "разбойник" по которому кипели такие страсти, во время президентских выборов горячо поддерживал Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook Годунок на участке вместе с семьей. И подпись: Проголосовал за "честного Презедента".

Зеленский: "Я - не лох, мне 42 года"

В октябре президент Украины Владимир Зеленский ездил к добровольцам в Золотое объяснять зачем нужно разведение.

Ветеран спросил гаранта о протестах "Нет - капитуляции", которые прошли по всей стране накануне. Тогда заговорили, что формула Штайнмайера и возможность ее применения является ничем иным как капитуляцией перед РФ.

Президент эмоционально ответил следующее: "Послушай, я - президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции", - сказал Зеленский.

Эти слова многим показались хамскими, позже в соцсети выложили полную версию общения Зеленского с добровольцами, где многих возмутили еще и местные жительницы, которые просили украинских защитников "убираться прочь" и "вернуть мир", чтобы все было как раньше.

Федына, Звиробий и обыски за стрим

То же общение Зеленского с добробатами получило неожиданное продолжение в качестве стрима на Facebook от депутата от "ЕС" Софии Федыны и Маруси Звиробий.

Сидя в кафе Львова, девушки критически высказывались в адрес президента и предположили, что может произойти с Зеленским на передовой.

"Там случайно может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно. Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московского обстрела, когда кто-то снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую", - высказалась Федына.

Спикеры гаранта расценили стрим о ситуации на передовой, как "угрозы убийством в адрес президента Зеленского" со стороны волонтеры Маруси Звиробий и депутата Софии Федыны.

Обыск у Звиробий и вызов ее на допрос, проект подозрения Звеиробий и Федыне, отправленный ГБР в ГПУ, резкие заявления со стороны депутатов от "Слуги народа" (вплоть до предложения ограничить свободу слова в том, что касается главы государства от Ольги Василевской - ред.) - все это поставило страну на грань правового поля.

Впрочем, есть и имиджевые плюсы для девушек: каждое выступление Софии Федыны превращается в сенсацию, а каждый поход Маруси Звиробий в ГБР цитируется по телевидению - и малоизвестные девушки стали звездами. Очевидно, на следующих выборах партии будут бороться за право внести себе в списки известные имена, которые подверглись преследованиям от "режима Зеленского".

Дело Шеремета: Без доказательств, но с волонтерами

В декабре, когда встал вопрос, чем 100 дней занимались чиновники Алексея Гончарука, Арсен Аваков и МВД решили сообщить о расследовании резонансного дела убитого журналиста Павла Шеремета.

Брифинг посетил Владимир Зеленский - что вызвало затем абсолютное непонимание.

Дело в том, что подозреваемыми оказались ветеран и музыкант Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко и военный медик Яна Дугарь. А вместо прямых доказательств спикеры МВД предложили аргументы: "у них были похожи бороды", "у них были аномально выключены телефоны".

Антоненко в повестке клеят идеи арийской расы, а поводом внимания стали посты с нацистской символикой с личной страницы в соцсети.

Юлию Кузьменко еще год назад называли "гордостью страны" за тысячи операций на детских сердцах. Сейчас дама в зале суда в слезах заявляет, что эта история и подозрение разрушили ее жизнь и карьеру.

Пока общество подвергает сомнению версии следствия, заместитель главы МВД Антон Геращенко собирает брифинги "офрекордз" с блоггерами, где четко признает, что прямых доказательств нет, а его работа - это информационное сопровождение.

Все это вместе порождает следующую проблему - полное разрушение системы правосудия, нарушение презумпции невиновности и разрушенные репутации и судьбы. Кроме того, это поднимает перед каждым вопрос: буду ли следующим с подозрением я, если вдруг окажусь не в том месте или не в то время?

Лиза и "декабрьский путч"

В первый день работы новой Рады в СМИ попала переписка новоизбранного нардепа Лизы Богуцкой. Случилось так, что в этот день выбирали нового премьер-министра и утверждали новый состав правительства, и многим было непонятно, что среди новых лиц делает Арсен Аваков, который возглавлял МВД в течение 5 последних лет.

В Раде сфотографировали переписку Лизы с подружкой Леной, которой она объясняла, почему Аваков так нужен в правительстве Алексея Гончарука:

"Хочу только тебе написать: мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность, но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", - написала Богуцкая.

У Порошенко над этой переписки посмеялись, посоветовав обращаться к "спикеру по путчу".

Позже Богуцкая в комментарии "Радио Свобода" сказала, что просто "хайпонула".

Тищенко и "надувная кукла" Штайнмайера

С тех пор как светский лев и ресторатор Николай Тищенко выиграл столичную мажоритарку под брендом "Слуги народа", он стал любимым комментатором политических корреспондентов. Сначала он стал героем таблоидов, потому что на должность помощницы взял Instagram-модель. Дальше - не мог назвать имя министра здравоохранения, еще позже - просил защиты полиции, когда на митинге предпринимателей в правительственном квартале его встретили две избирательницы и взяли за руки.

Однако апофеозом того, что выучили "Слуги народа" на недельных курсах в Трускавце, стало объяснение народного избранника как он понимает "формулу Штайнмайера".

Так, Тищенко сравнил ее с инструкцией к надувной кукле. При этом сама Украина в версии депутата является "насосом".

"Я сравниваю сегодня Украину нашу родную, которую нам построили наши предшественники, с насосом, где куда ни возьмешь, везде что-то не работает... Вот надувную куклу вы берете, вы знаете, как с ней справиться? Нет... Вот я понимаю , что формула эта Штайнмайера - это инструкция".

"Анал-табу, час 100 долларов" - дело Яременко

Пока страна разбиралась с тем, нужна ли ей "формула Штайнмайера", как возвращать Донбасс и надо ли идти на поводу у Путина по газовым вопросам - у главы комитета по иностранным вопросам были дела поважнее. В Tinder, Mamba и Loveeto. Там специалист по международным вопросам решал, как провести вечер в компании женщин, готовых к интимным экспериментам.

После того, как корреспондент издания "Буквы" сфотографировал деликатную переписку Яременко с 32-летней Алиной, которая обещала классику и орал, но настаивала, что анал это - табу, Яременко не нашел лучшего оправдания, как заявить, что это он... троллил любознательных корреспондентов. Мол, переписка была "сфабрикована" и это он просто ловил на живца папарацци.

Лишь после того, как "Буквы" обнародовали новую часть переписки с другими женщинами, где обсуждался ассортимент интимных услуг и их такса - ловелас Яременко несколько отступил и ушел в политическую тень.

Репутацию видный "слуга народа" испортил себе окончательно - поскольку многие не простили не досуг на сайтах знакомств, а ложь и попытки переложить вину на плечи фотокорреспондентов.

Впрочем, это не мешает Богдану Яременко специфически реагировать на другие скандалы.

Например, когда ГБР заявило, что выявило в раздевалках спортклуба Порошенко скрытые камеры, Богдан Яременко написал следующий пост, который тоже возмутил общество.

Все это свидетельствует, что Богдан Яременко - образованный дипломат, не понял на самом деле, что резкую критику вызвали не его хобби, а ложь и попытки переложить вину на чужие плечи, что недопустимо для публичного политика.

Земля, злая Юля и канибал Кива

В декабре Верховная Рада пыталась принять во втором чтении закон о рынке земли - в результате Нацполиция билась с Нацгвардией, а аграрный комитет превратился в ринг для кулачных боев и пылких выступлений Шуфрича, Кивы, Натальи Королевской и Юлии Тимошенко, которые не являются членами комитета, но показали, как они болеют за землю.

Вот как вспоминал 7 часов, проведенных подряд на ночном комитете "Слуга народа" Андрей Мотовидовец:

"Королевская (член фракции ОПЗЖ, - ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива - ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича".

Страсти по земле имеют шансы повториться уже в январе 2020 года, поскольку команда Зеленского хочет реализовать рынок земли. Однако в самой фракции "Слуга народа" вопрос - пока треть ее же членов не готова поддержать землю.

"Аннексия Крыма произошла из-за языка", - гарвардец "Слуги народа"

Можно быть координатором Гарвардского клуба в Украине и получить диплом факультета международной бизнес-экономики в London City University, но выдавать исключительные российские фейки.

25-летний депутат "Слуги народа" Алексей Устенко выдал в эфире одного из телеканалов тезис о том, что оккупация Россией Крыма была... спровоцирована отменой Верховной Радой "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году. По версии молодого депутата, позже был принят новый закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым.

"Это было одним из того, с чего все началось", - сказал Устенко.

На самом деле нынешний закон о языке был принят 25 апреля 2019 года, то есть уже после победы на выборах Владимира Зеленского.

А вот тезис о том, что российские войска высадились в Крыму после того, как крымчаков заставляли учить украинский язык насильственными методами - это заготовки Жириновского, Соловьева, Киселева и пропагандистов "60 минут".

"Девочка Мендель" и харассмент от журналиста Андрушко

В центре этого скандала оказалась пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос Владимиру Зеленскому, однако пресс-секретарь президента физически ему помешала это сделать - вырывала микрофон и закрывала рот.

Интересно, что Андрушко скручивала еще охрана Януковича, но тогда спикеры горячо извинялись за действия УГО.

В то же время сама Юля Мендель начала рассказывать историю о харассменте и угрозах от Андрушко.

А сам президент во время пресс-марафона дал понять, что его не смущает поведение подчиненной и фактически дал добро: нападать на журналистов всем, кто считает это нужным. И не извиняться.

Вот как Зеленский сказал об Андрушко:

"Он - здоровый мужик, честно, если бы я не был президентом, я бы ему, конечно, ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, ну, он нападает, ну, это так. Он прыгает".

Интересно, что Мендель стала первым пресс-секретарем, которая получила за свое поведение иск от журналистского сообщества.

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