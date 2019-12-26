Десять лучших зарубежных книг 2019 года

27 декабря, 2019, 14:00

Игорь Бондарь-Терещенко

Большинство книг этого обзора - современные литературные сенсации, мировые бестселлеры, а также наконец переведенная культовая классика

По жанру также имеем большое разнообразие - любовная драма и психологический триллер, детектив и боевик о будущем.

В общем 2019-й был плодотворным на зарубежные переводы, в чем можно убедиться на примере этих книг.

Альфред Деблин. Берлин Александерплац. - М .: Издательство Жупанского, 2019

...Множество книг, и фильмов начинались именно так, как в этом культовом романе, экранизированном самим Фассбиндером в 1980 году. Герой выходит из тюрьмы, у него есть план, но нам заранее известно, чем все это закончится. В этом романе проблемы в героя, кроме бытовых, скорее, метафизические, они предусматривают более поздние "экзистенциальные" ощущения эпохи Сартра и Камю. "Когда смешаться с толпой, тогда все проходит, тогда уже, брат, ничего не замечаешь", - успокаивает себя главный герой, потому что в стаде, стае, колхозе или коммуне легче выживать, становясь удобным быдлом для погонщика и пастуха с канцлером и генсеком включительно. Зато оставаясь в одиночестве, сталкиваешься с проблемами своего собственного "я", которое отличается от планов всего человечества на нынешнее Рождество или запуск очередного Днепрогэса. Конечно, "советских" реалий в "немецком" романе Дёблина нету, однако угроза тоталитаризма - духовного и физического - слышалась в Европе уже в 1920-х, когда писался "Берлин Александерплац", или же "История Франца Биберкопфа", бывшего цементника и грузчика мебели", который стоит в начале романа в Берлине эпохи между двумя мировыми войнами, и думает, как бы ему "снова стать порядочным".

Кристиан Ге-Поликен. Вес снега. - Л .: Издательство Анетта Антоненко, 2019

Иногда это чтиво напоминает настоящую «снежную» медитацию. Неспешное, плывущее, завораживающее. "Це вино, яке нам дав Жозеф? Так, мій дорогий. П’ємо, стежачи за нашими спінінгами, тішачись теплом від сонця. І вина. Поки передаємо один одному пляшку, повітря теплішає. Ні вітерця. Гори випинають груди, і на них мерехтить сніг". Но до такой эйфории главному герою еще нужно пройти немалый путь. По сюжету, молодой человек отправляется к отцу, которого не видел уже много лет, по дороге попадая в автомобильную аварию. Люди с заброшенного далеко в горах поселка спасают его. Ухаживать героя-рассказчика берется загадочный Маттиас - как и друг, но настоящий деспот, замечательный повар и любитель рассказывать басни. Тем более что заняться этим есть возможножность - его дом, засыпана снегом, стоит на краю села. Поэтому в течение долгой зимы обоим героям придется бороться и за жизнь, и за сохранение собственного человеческого облика, не теряя веры и надежды на приход весны. Хотя это на самом деле трудно в таком замкнутом, герметичном пространстве, не самые простые действия иногда кажутся подарком судьбы. "Я опановую себе, стискаю руками лижні палиці й роблю кілька кроків. Відразу виникає враження, що я віднайшов те відчуття свободи, яке, як гадав, втратив назавжди, під автівкою, серед понівеченого брухту і осколків скла".

Ллойд Джонс. Мистер Пип. - М .: Фабула, 2019

Этот роман - всемирный бестселлер новозеландского писателя, который в свое время вошел в шорт-лист Букеровской премии. Переведен на десятки языков и экранизирован Эндрю Адамсоном (постановщиком «Шрека» и фильмов о Нарниях), причем главную роль исполнил сам «доктор Хаус» - Хью Лори. Итак, крошечное село на тропическом острове на юге Тихого океана. Все белые полетели в Австралию, с другого конца острова приближается война, школа три месяца закрыта. И вдруг местный отшельник - единственный белый человек, который остался в деревне и никогда ранее не был замечен в склонности к учительству, восстанавливает школьные занятия. Таким образом, «Большие надежды» Диккенса, о которых рассказывает новый «учитель», на маленьком тихоокеанском острове в разгар гражданской войны перевернули жизнь маленького заброшенного села и девочки, героини романа. И это - лишь первое звено в цепочке событий, которые должны привести к трагическому финалу. «Я была удивлена, что помню "Большие надежды" в очень неожиданные минуты, - говорит героиня. - Чаще всего это случалось ночью, когда я хотела убежать в другой мир, но также и в другое время. Однажды я смотрела на море, ни о чем особенном не думала, и поймала себя на мысли, что иду к Сатис-Хаус, мрачный и весь в паутине, вместе с Пипом, которому хотелось вернуться в прошлое».

Виржини Депант. Вернон Субутекс # 1 - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Этот роман, а также его автор - литературные сенсации Франции. Книга разошлась миллионным тиражом, 45-летняя писательница стала финалисткой Букеровской премии 2018 года, первой феминисткой, провокаторшей и главным персонажем литературного андеграунда. По роману снят культовый телесериал, а сама книга утвердила за автором славу литературной панк-иконы, которая началась с романа «Трахни меня» (1993). На этот раз, а именно в истории о Верноне Субутексе, автор доказала свое главное преимущество - стремительно сатирический ритм письма - до поразительного совершенства. По сюжету, герой романа, до недавнего времени владелец музыкальной лавки, который никогда не верил, что всю жизнь придется продавать пластинки и футболки с рок-звездами, неожиданно получает сомнительную свободу. А именно - распродает весь товар, становится неуловимым персонажем, точнее, нищим, который медленно спускается на самое социальное дно. Конечно, секс, драгз и рок-н-ролл при этом добавляются, хотя на волне безденежья мужчина с ностальгией вспоминает времена, когда прекрасно знал, «как дешево съездить на концерт The Stooges в Ле-Ман или как проиграть сто евро в покер». Впрочем, жизненной мудрости а ля Буковски ему все равно не занимать. «Жизнь часто играет в два тайма, - убежден наш герой, - в течение первого она тебя укачивает, заставляя думать, что ты всем управляешь, а в течение второго, когда ты расслабляешься и складываешь оружие, застает врасплох и наносит удар».

Урсула Познански. Эреб. - Л .: Астролябия, 2019

Эта загадочная история, которая оказывается настоящим триллером, захватывает с первых страниц. Сначала главного героя, который учится в школе и ходит на баскетбол, удивляет внезапное изменение поведения и таинственность некоторых его одноклассников, но наконец он и сам оказывается в пространстве загадочной компьютерной игры «Эреб». Ведь задачи и квесты не просто становятся все более сложными - некоторые, бессмысленные на первый взгляд, надо выполнять в реальной лондонской жизни, а за ловкость «Эреб» осуществляет даже невысказанные Никовы желания, он знает его друзей, его симпатии и даже страхи. Но если проиграешь, то окончательно - возвращения в строй нет. «В конце останутся только несколько, - сообщают нашему герою. - избранных для боя с Ортолани. Они убьют монстра и найдут клад». Но на это способен не каждый. Так можно ради игры переступить собственную совесть, потерять друзей? Где граница между виртуальным миром и реальным? Что стоит за «Эреб»: мистика или не известная до сих пор технология?

Макьюэн. Свой среди машин. - М .: КМ-Букс, 2019

По сюжету этого романа, Великобритания проиграла войну за Фолкленды. Маргарет Тэтчер борется за власть с Тони Бенном. Сэр Алан Тьюринг, герой войны, достигает прорыва в конструировании искусственного интеллекта. Итак, это - 1980-е, но немного не такие, к которым мы привыкли. Чарли, внезапно разбогатевший бездельник, любит Миранду, умную студентку, которая скрывает свои секреты. Имея лишние деньги, Чарли покупает Адама - первую модель искусственного человека. Вместе с Мирандой они конструируют его личность, и новый человек, который возникает, безупречен во многом - красивый, сильный и умный. И когда между ними почти неизбежно формируется любовный треугольник, перед Чарли и Мирандой возникают непростые моральные дилеммы, на которые они должны найти ответы.

Януш Леон Вишневский. Смещение спектра. - М .: Фабула, 2019

Этот роман - настоящая литературная сенсация, ведь украинские читатели первые во всем мире имеют возможность познакомиться с продолжением бестселлера «Одиночество в Сети», поскольку роман польского писателя не вышел даже в его родной Польше! По сюжету, Якуб - студент факультета информатики в университете. Он не знает, что в жизни его матери была большая любовь, которая до сих пор ее волнует. Между тем его девушка вдруг замечает удивительные связи между книгой, которую в данный момент читает, и жизнью своего возлюбленного. Она начинает поиски и наталкивается на тайну. Кто на самом деле является отцом мальчика? Имеет ли она право найти ответ на этот вопрос? Запутанные отношения, семейные тайны, разные страны - и любовь, которая побеждает время и преодолевает все препятствия. Герои заново переживают давно забытые эмоции, стремятся разобраться в собственных чувствах и понять, правильный ли выбор они когда-то сделали. «Одиннадцать лет он находился в состоянии ожидания того, что женщина, которая меня родила, все же вернется, - говорит одна из героинь. - Когда он потерял надежду, начал убегать от упоминаний. В основном от тех лучших, а тем самым наиболее болезненных, связанных с Гамбургом. И главным образом именно поэтому мы вернулись в Польшу».

Делевинь. Зеркальце, мое зеркальце. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Автор этого романа - популярная английская актриса, певица и бывшая супермодель, решила покинуть мир моды, написав книгу, ставшую настоящей сенсацией, В ней она разрушила все стереотипы о представительницах модельной индустрии и привлекла внимание общественности к проблемам подростков. Герои романа - подростки аутсайдеры, каждый из которых считает, что его жизнь - настоящий ад. Один живет с матерью-алкоголичкой, второй ждет возвращения брата из тюрьмы, третья ищет забвения в выпивке и парнях, четвертая - одета как персонаж аниме, думая, что в этом ее свобода. Все вместе они - это группа «Зеркальце, мое зеркальце», играя в котором они забывают о своих проблемах. Но однажды одна из участниц исчезает, ее находят уже в коме, остальные друзей до смерти напуганы. Кто это сделал? Неужели кто-то заигрался в опасные игры? «Когда я начала писать «Зеркальце, мое зеркальце», - вспоминает автор, - мне хотелось рассказать людям истинную историю о безумных американских горках подросткового возраста и создать персонажей, родство с которыми мог бы почувствовать каждый. Мне хотелось написать книгу о силе дружбы, о том, как человек становится сильнее, когда окружает себя людьми, которых любит и которым доверяет».

Джефри Бетчен. Огонь желания: зарождение фотографии. - М .: Родовид, 2019

В монографии австралийского теоретика и историка фотографии, возглавляющего кафедру истории искусства в Оксфордском университете - одновременно о модернистских и постмодернистских представлениях о фотографии. Однако автор не пытается примирить эти два оппозиционных теоретических лагеря: вместо исследовать онтологию или власть Бетчен предлагает посмотреть на процесс возникновения фотографии, анализ которого показывает, что фотография не является одномоментным технологическим изобретением или художественным средством, которое создал один автор. Она скорее возникает из множественных источников в определенном временном промежутке конца XVIII - начала XIX века, таким образом проявляя настойчивое желание современного видения (в его физиологическом и метафорическом смысле). Автор опирается на концепции Мишеля Фуко и Жака Деррида и рассуждает о фотографии как инструменте формирования и отражения современного виденья.

Ричард Флорида. Кризис урбанизма. Почему города делают нас несчастными. - М .: Наш Формат, 2019

Эта книга о том, как современные города колонизировали состоятельные и успешные люди, оставив далеко позади жителей сел и городков. Хабы, коворкинг и хайтек-инновации поглотили парки, магазины и кафе. Развитие городов и городских районов привело к безудержному увеличение арендных плат и концентрации богатства. В этой книге экономист и социолог Ричард Флорида рассматривает кризис, который стал причиной нынешнего типа урбанизации. «Сегодня, как никогда раньше, - пишет он, - благодаря силам кластеризации наиболее важные и наиболее инновационные отрасли промышленности и талантливые, амбициозные, самые богатые люди концентрируются в минимуме ведущих суперзвездных городов с интеллектуальными и технологическими хабами. Эта небольшая элитарная группа побеждает в гонке, тогда как большинство городов, если не все, борются, замирают.