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Espreso.tvОбществоГод Белой Крысы - год чистого листа: встреть 2020-й правильно!

Год Белой Крысы - год чистого листа: встреть 2020-й правильно!

Выбросить хлам из квартиры и головы, собрать большую компанию и одеться в белое и пастельное. Как встретить новый год, чтобы быть в гармонии с тотемом года

Новый год - это прежде всего веселый праздник, который мы ждем целый год, чтобы встретиться в хорошей компании, возможно, с людьми, с которыми давно виделись, с семьей, с близкими. Поэтому встретить праздник желательно весело и хорошо, потому что, как говорится, "как новый год встретишь ...". А уже способы, методы и планы праздники - это уж кто что сможет. Календари, гороскопы, гадания - это также часть новогоднего веселья, определенного рода игры, ибо, как говорили бабушки: "Когда-то не было тех календарей, и здоровые росли ...".

Когда также были игры, верования и традиции, и мы их стараемся соблюдать, осовременивать, приумножать, потому что это - наше родное, неоднократно подкрепленное опытом и историей.

Но мы все больше интегрируемся в мир, знакомимся с культурой мира и кое-что хорошее выбираем оттуда и для себя. Соблюдение канонов восточного календаря у нас в определенной степени условно, но все же интересно. И пусть мы это также воспринимать как элемент игры, а почему бы и нет? Праздник же! Впрочем, вся наша жизнь - игра, и в каждой игре, как и в каждой шутке, есть доля правды.

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Так что предвещает, что хорошего дарит нам Восточный календарь на новый год? 2020 знаменателен уже своими числами: две двадцатки - это уже счастливое стечение!

Прежде всего следует знать главное: астрологи предсказывают успех во всех делах, стартапах и начинаниях, потому Крыса (он же Миша, он же Крыска) - на Востоке считается символом благосостояния, добродетели, порядочности, экономности, трудолюбия и богатства.

На Востоке любят крыс за их природный магнетизм, по забавность и за - о да! - красоту. Там не убегают от них с шумом, как это умудряемся делать мы, потому что немножко по-другому воспринимают это интересное пушистое существо. В Китае вообще Крыса считают национальным героем, ведь именно она, по легендам, когда-то впервые принесла голодным китайцам рис. В Японии крыса символизирует счастье. В Индии крыса ассоциируется с той Крысой, который везет бога Ганешу - бога знаний и мудрости. Во многих странах крыса - символ богатства.

  Люди - волшебные Крысы

Если вы родились в какой-то из этих лет:
... 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 ...
то вы - Крыса, и это прекрасно! Потому что рожденные в год Крысы - люди с естественным магнетизмом. Они умеют привлекать, очаровывать, очень общительны, проницательны, интуитивны, экономные, веселые и мудрые. Стремятся к успеху в социуме, к материальному благополучию.

Осенние и зимние Крысы склонны к накоплению. Весенние и летние - более легкомысленные, не так экономны, немного даже имеют что-то от тунеядства, но они умеют вовремя опомниться и взять себя в руки.

Открытка Ларисы Лукаш

Что готовит год Белой Крысы

В восточном календаре год Крысы открывает новый 12-летний цикл. Крыса как тотем белая, поэтому в следующем году будут преобладать чистые и светлые мысли и помыслы. Трудолюбивые, неусидчивые, вездесущие крысы задают темп новому году: движение, преодоление препятствий, а отсюда - успехи и достижения. Астрологи пишут, что хорошо в этом году вступать в брак (несмотря на то, что год будет високосным), потому что белый год - это начало хорошего, а также делать шаги в карьере, главное - решиться!

Ольга Соломка, психолог, таролог, арт-магиня и наша, можно так сказать в эти волшебные новогодние праздники, волшебница советует делать собственные проекции на год, а не особо беспокоиться о том, что пишется сразу для всех. Надо знать себя, знать то, что вы хотите для себя и от себя в следующем году, и знать качества и свойства символа года - Крысы. И птица удачи обязательно улыбнется!

"Если хотите розбратися с символами года по восточному календарю, то смотрите на мышь и проецируйте ее качества в год. Мышка, или крыса - существо маленькое, быстрое, умное, запасливое. Вот и нам в этом году стоит быть экономными, хитрыми, осторожными и не светиться слишком, быть больше в тени, хорошо анализировать, рассчитывать все факторы перед тем, как на что-то решаться. Ну и не транжирить деньги, а обязательно делать запасы, она точно должна знать, что у нее есть на что жить при любых условиях ", - говорит Ольга Соломка.

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Ольга Соломка

Как встретить Год Крысы 2020?

Это знает каждый, но, как и любые знания, и эти желательно систематизировать, чтобы ничего не пропустить. Поэтому:

1. По возможности навести порядок в доме, потому что крысы - аккуратные, любят чистоту и порядок, в чем-то даже щепетильны. Особенно - белые крысы, что логично. Как не хочется, но все же надо помыть окна и пол: и себе приятно, и гостям, а главное - символу года.

2. Такой же порядок следует навести в документах, рабочих бумагах, а женщинам - в сумках. Опять женщинам больше работы!

3. Елке - быть! То есть все-таки надо украшать елку, если встал вопрос: украшать или не украшивать. Но она должна быть сдержанной, нарядной, без хаотического набора украшений и цветов, украшения лучше выбирать однотонные, если удается, то белых, золотистых и серебряных оттенков.

Открытка Ларисы Лукаш

4. Мыши любят собираться целыми кублами, следовательно хорошая веселая компания на праздник - самое то! Мышам это понравится, а вы весь год для будете душой компании.

5. Не сидите на месте! Где вы видели, чтобы мыши сидели? Если не отправились в путешествие, в вашем городе или селе точно есть места, где можно прогуляться веселой шумной новогодней компанией и домой вернуться в прекрасном настроении. Ну вы поняли - позаботьтесь о своем настроении на год в новогоднюю ночь!

Новогодний стол постарайтесь накрыть щедро!

Подойдет все, чем богата ваша фантазия, возможности, но не забывайте о том, что любят крыски: сыры в нарезках, изделия из творога, вкусности с добавлением сыра; орешки и все, куда входят орешки; семена; приветствуется блюда из риса, пшеницы - экспериментируйте! Скатерть лучше белая, как и посуда, а подсвечники - металлические. Восточные календаре говорят, что момент накрытия новогоднего стола в этом году особенно важен.

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Подарки на Новый год - инвестиция в семейный уют

Что касается подарков, то они должны быть простыми и практичными. Крыса - животное практическое,  и любит соответствующие подарки: что-то для дома (даже какая-то мелочь, но необходима, о которой часто и забываешь, очень порадует того, кому адресован такой подарок), для всей семьи, словом - для семейного уюта. Это может быть посуда, интересные современные кухонные аксессуары: от соломки для коктейлей и ручных ступок до блендеров, кухонных комбайнов и др. Прекрасно восприниматься вкусные гостинцы: мыши - еще те любители погрызть!

В чем встречать Год Белой Крысы 2020?

Ответ очевиден: в том, в чем вы будете чувствовать себя лучше в этот замечательный праздник! Затем - вам и выбирать, исходя прежде всего из собственных желаний. А по советам, то они опять же связаны с восточным гороскопом - чтобы понравиться Белой Металлической Крысе. Цвет Крысы - белый, ее стихия - метал, поэтому и одежду, и аксессуары желательно подбирать, учитывая это.

Открытка Ларисы Лукаш

Астрологи рекомендуют не увлекаться в этот раз яркими красками ни в гардеробе, ни в макияже. Пишут, что мы все будем прекрасно выглядеть в одежде белого цвета, а также в цветах светлых оттенков, пастельных тонов: молочный, кремовый, бежевый, серый, светло-желтый, серо-коричневый, серебристый, пепельный, песочный. К тому же будем нравиться и хозяину года Крысе, а это важно! Если хочется яркости - добавьте ее украшениями, аксессуарами: блестки, пайетки, ткани с люрексом, но не переусердствуйте. Умеренность, деликатность, простая нарядность, она же совершенство нынешнего празднования - должно чувствоваться во всем.

Ваш образ на главной вечеринке года зависит и от места вечеринки: если вы дома, в кругу семьи, хорошо будет чувствовать себя в мягком приятном на ощупь свитере или платья в светлых тонах, если в гостях или на большой вечеринке - коктейльное платье или костюм.

Черный цвет также в тренде, утверждают астрологи, если вам подходит - надевайте что-то и черное. Образ должен быть продуманным, достаточно строгим, поэтому черное может отлично помочь в этом. Сюда же подойдет маленькая яркая деталь. В этом году логично выбирать серебряные или металлические украшения.

При создании картины собственного мира, при проектировании собственного году весьма полезно забыть о предубеждения, стереотипах и сконцентрироваться на положительных моментах, воспользовавшись в том числе и китайской прагматичностью. Всего должно быть в меру и все должно быть пропущено через собственное сердце и собственный разум.

Белый цвет тотема года - Крысы - приятный и нежный цвет, цвет чистого листа. Так редко бывает, чтобы с нового года начать с чистого листа. Поэтому все, о чем мечталось и мечтается, можно и нужно начинать! Занимайтесь благотворительностью, женитесь, поступайте учиться, делайте карьеру, изучайте языки, пишите книги, путешествуйте,  главное - движение! Пусть новый год будет белым и пушистым, как его тотем! Веселых праздников желает вам Эспрессо.TV !

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