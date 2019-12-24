Роман Бессмертный: Зеленского приводили к власти, чтобы манипулировать им и вести по пути Лукашенко

26 декабря, 2019, 11:22

Антин Борковский

Украинский политик, дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о скрытых последствия Парижского саммита, мути децентрализационного законопроекта и белоруссизации Украины

Итак, Нормандский саммит завершился, и сразу появилось несколько очень мощных информационных поводов для того, чтобы украинский политикум сделал вид, что об этом можно забыть. В то же время мы видим, как президент Зеленский пытается протащить свою версию так называемой децентрализации, которая, на мой взгляд, с настоящей децентрализацией имеет слишком мало общего, и тем более мы там видим вшитыми очень опасные моменты для украинской государственности как таковой.

Дело в том, что, отметив "святость" Минских договоренностей, дальше говорить о возможности их корректировки - это большая условность. И тут очень важно, что, да, все стороны подписали коммюнике, но обратите внимание на поведение украинской стороны после этого и поведение российской стороны. Что делает Украина, подписав в лице президента Зеленского этот документ? Продлевает действие закона "Об особом порядке местного самоуправления", вносит изменения в законопроект "О внесении изменений в Конституцию" в Верховную Раду. Если кто-то считает, что в этом законе нет вещей, пунктов, которые отвечают за суть концепции, указанной в коммюнике, то он ошибается. Там предлагаются изменения в 85 статье. Это очень интересная статья. Это полномочия Верховной Рады, где прописана возможность! возможность принятия закона о предоставлении статуса, особого статуса отдельным административно-территориальным единицам. Так, человек, желающий что-то хорошее, будет говорить, что безусловно, такой статус нужен городам-миллионникам, которые очень быстро развиваются, - Одесса, Кривой Рог, Днипро, Львов, Харьков, Киев и так далее. Но в этом случае не об этом идет речь. Это закрыто, завуалировано о том, что попытались протащить в 2015 году. Помните? "В переходных положениях"... И это то же самое без конкретных названий. А теперь давайте посмотрим, а что же сделала Российская Федерация? Российская Федерация созвала съезд боевиков ОРДЛО, который делился на две части: сначала - официальная открытая часть, а затем - закрытая. На закрытой части собрали всех "вождей" ОРДЛО и сказали: "никто ни на какую реинтеграцию идти не будет". Всю неделю после Парижа в ОРДЛО шли эшелоны с боеприпасами, с новой техникой и так далее. На линии фронта накапливается артиллерия, накапливаются бронетанковые силы. Вот вам ответ Москвы, Кремля на коммюнике и на содержание договоренностей, которые достигались в Париже. Я уже не касаюсь вопроса границы и других. Ну, и совсем для меня неприятно то, что на последней встрече в Минске так и не удалось договориться об освобождении военнопленных. Хотя все формальности анонсированного освобождения еще в августе выполнены. То есть, так называемая правовая очистка пройдена, определен перечень лиц. Это, собственно, те, кого называют "всех определенных на всех определенных", кто содержится в Донецке и Луганске. Знаете, если кто-то думает, что это какие-то недоработки, - нет. Просто там, в Москве, на этом собрании боевиков ОРДЛО, совершенно четко им сказали: "остановились, никаких шагов дальше не делать". И тем самым они будут дрессировать нынешнее политическое руководство Украины в тех или иных шагах. Я не знаю, что еще до Нового года, до Рождества, Москва вытянет из президента Зеленского.

Насколько я понимаю, Украина взяла на себя обязательства следовать, так сказать, определенным договоренностям, в то время как Россия пытается не просто игнорировать, а откровенно плевать на подписанные документы, боевики сейчас начали говорить о том, что территория бандитских анклавов в целом расползается на Донбасс. А здесь мы встречаем такие вот странные, "неотложные" законодательные инициативы, которые позволяют переводить те или иные административные территории Украины в особый статус.

Да, на самом деле, если взять пролонгированный закон об особом порядке местного самоуправления, то это да, это полбеды, полтрагедии. Но у нас в законопроекте о внесении изменений в Конституцию вообще вещь очень неприятная. Почему? Потому что этот правовой статус отдельных административно-территориальных единиц - это именно то, чего добивался Кремль все эти годы от Украины. И вместо того, чтобы использовать то правовое регулирование, те правовые нормы, которые уже устоялись в законодательстве Украины, особенности местного самоуправления, говорят о сужении, а не о расширении прав, украинская сторона почему-то вторит требованиям Кремля и предлагает экстерриториальный статус для отдельных единиц. Если бы в этой записи было "для городов-миллионников" и так далее, было бы понятно о чем идет речь. А здесь, очевидно, попытка скрыть от общественности этот скрытый маневр для того, чтобы потом его упаковать в закон об особом статусе ОРДЛО. Вот о чем идет речь. Собственно, это - то, чего добивался все эти годы Кремль.

Насколько я понимаю, формально никто не будет говорить о федерализации, но де-факто мы можем получить повышение этих вот особых статусов до уровня напивабсурду.

На самом деле, если вчитаться в этот документ, там нет децентрализации. Там есть противоречиво-эклектичные нормы, которые по сути возвращают президента в систему исполнительной власти и дают ему возможность полного вертикального контроля. Причем, такие шаги заложат конфликт между Офисом президента - Кабинетом министров, между премьер-министром и президентом и так далее. Раз мы уж провозгласили парламентско-президентскую республику, то, очевидно, что надо отказываться от такой категории как префекты, надо идти на правительственных секретарей - волостных, уездных, областных и дальше. Причем вводить на каких-то уровнях это как переходный статус и так далее. И тут я понимаю прекрасно: раз этих вещей нет, так в этом проекте есть, скорее, ответ на внешний запрос по запросу Кремля, ведь явно в данных условиях и в данном тексте нет децентрализации. Поэтому, с моей точки зрения, я бы рекомендовал все же и автору законопроекта, и депутатам поработать над ним. И если они декларируют децентрализацию, то надо менять соответствующий текст и повторно подавать для того, чтобы это в обществе не порождало ту волну недоверия на фоне Парижского саммита, на фоне всех событий, которые происходят сейчас в Российской Федерации, роста агрессивности, угрозы агрессии против Украины со стороны Российской Федерации (я уже не говорю о ситуации в Беларуси), для того, чтобы стабилизировать ситуацию, восстановить доверие к идее децентрализации, к идее территориальной реформы.

А у вас нет опасения, что Кремль может сыграть с президентом Зеленским, как с президентом Лукашенко? То есть, с одной стороны, он будет поджимать его на выполнение тех или иных договоренностей, которые могут представлять угрозу, а потом он просто возьмет и кинет Зеленского, как он кинул Лукашенко. Мы понимаем, этот так называемый кассетный скандал вокруг Лукашенко на самом деле бьет не персонально по Аляксандру Ригоровичу, он бьет по президенту Беларуси для того, чтобы ускорить интеграцию. И мы понимаем, что над внутренней украинской энтропией царит как раз Путин.

В этом есть опасность. Вы абсолютно правы. И у меня такая вот мысль, что на самом деле Зеленского как личность и приводили к власти для того, чтобы манипулировать им и вести его по дороге где-то такой, как ведут Лукашенко. Это же не случайно. Сначала обнародуют социологический опрос о том, что украинцы на первое место ставят Лукашенко, с точки зрения его функций как президента. И эта тактика - сначала сесть за стол переговоров с Зеленским, который не понимает сути вопросов, загнать его в угол, дальше - дискредитировать его через идеи и формирования, из-за неспособности сформировать ответ на вопрос земли, войны и мира, столицы и так далее. Потом, видимо, следует ожидать, что произойдет то, что произошло с председателем ЦИК Беларуси Гончаром, с министром внутренних дел Захаренко. Я очень боюсь этих вещей, потому что это все очень напоминает нынешнюю ситуацию вокруг убийства Шеремета. Тут надо искать вещи, которые Кремль будет разыгрывать через свои кагэбэшными схемы, и свою кагэбэшную агентуру, которая находится в Украине. Я всегда отрицательно относился к Лукашенко. Его вина в неподготовленности, неуклюжести, он просто издевается над белорусами. В конце концов, Лукашенко такой как Лукашенко, но его руками сегодня Кремль делает эту работу. И я очень опасаюсь, что Кремль руками Зеленского будет делать то, что Кремль делает руками Лукашенко в Беларуси. Очень опасная вещь. Осознает ли это сам президент Зеленский, его команда? Вот, понимая то, что произошло в Париже, то, что происходит на фронте, какова попытка формулировать ответ, это очень напоминает то, что президента Зеленского может ожидать судьба президента Лукашенко. Но здесь не о Зеленском-Лукашенко идет речь. Надо помнить: в Беларуси - девять миллионов, украинцев - 40 миллионов. Украинцы не будут терпеть это. Украинцы сейчас защищают свою родину. Они вооружены. Они дадут отпор этому.

Мы понимаем, что все будет только усиливаться. Кризис будет приобретать уже понятные для украинских избирателей формы. И здесь в определенный момент может произойти что-то очень-очень неприятное, что могло бы возмутить ситуацию в Украине. Идет ли речь об определенном компромате, идет ли речь действительно о так называемой усталости первого лица, которое может, например, в стиле Бориса Николаевича Ельцина заявить, "я устал - я ухожу". Даже не хочется прогнозировать, что будет после этого. А после этого придет коллективный Медведчук.

Да, ситуация на самом деле в таком случае очень опасна. Здесь надо думать о том, как преодолеть эти проблемы, как обществу объединиться и каким образом, если хотите, общество навяжет свою волю новоизбранному политическому руководству для того, чтобы избежать катастрофы. Надо понимать, что самое большее, в чем сейчас заинтересован Кремль - в очередном конфликте в Украине между властью и обществом. Надо искать эти пути. И надо и правительству, и парламенту, и общественному сектору, и регионам искать и формулировать ответы на все эти сложнейшие вопросы. Ведь на самом деле 20-й год в вопросах войны, мира, земли и вопросах столицы - а это три вопроса, которые в сумме являются вопросами судьбы Украинского государства, - должен дать ответ. Если тенденция будет сохраняться такой как сейчас, когда политическое руководство игнорирует журналистов, оно не хочет общаться с общественным сектором... если еще в придачу оно не захочет общаться с регионами, с местной элитой, с представителями общественности с представителями избранных представительных органов - быть беде.

Есть еще несколько странных притянутых за уши уголовных дел, или посадки того или иного украинского политика, они могут действительно завести ситуацию в пункт невозвратности, в так называемую точку невозврата.

Есть странное упование, надежда опереться на силовой фактор - Министерство внутренних дел, Службу безопасности и так далее. Вот, например, о чем свидетельствует факт, когда президент, генеральный прокурор вместе с министром внутренних дел идут на брифинг следователей по убийству Шеремета? Надо задуматься над тем, что объектом и субъектом такого мероприятия может быть следователь, поскольку от него зависят все эти процессуальные действия. И когда я вижу на брифинге министра внутренних дел, президента, генерального прокурора, вы знаете, первое, что приходит на ум, - а были случаи в истории Украины, когда все политическое руководство приходило на брифинг следователя? Такого не было никогда! Это же вообще недопустимо. Почему? Президент - гарант соблюдения Конституции. Посмотрите, пожалуйста, на нынешние полномочия генерального прокурора - он следит за соблюдением законодательства в процессе следствия, судебного разбирательства. Я уже не говорю, что министр внутренних дел - что может политическая фигура делать на брифинге следователей?

Вот собственно, а почему был такая спешка? И ради чего согласился Зеленский, Рябошапка прийти на подобный брифинг?

Вы знаете, вы меня на куски режьте, сдирайте кожу, я ни объяснить, ни понять таких шагов не могу. Ну, так неужели не было понятно - а если это все не соответствует действительности, - что будет потом?! Кто тогда будет всего это отвечать?! На минутку представьте себе, а если не будет доказана вина, что тогда? Президенту - импичмент?! Увольнение генерального прокурора?! Ну, хорошо, министра. И это говорит о том, что есть не только институциональные определенные проблемы. Здесь еще есть проблема кадрового наполнения. Я до сих пор пытаюсь понять и объяснить, почему президент пошел на брифинг следователей в Министерство внутренних дел? Я не могу ни эмоционально, ни формально юридически объяснить, что произошло. Что после того, чтобы через несколько часов сказали, что вот эта обвиненная вообще не была на месте, вот этот - вообще не похож. Мы понимаем вообще, что происходит? Какая идет дискредитация следственного процесса, силовых структур, статуса, поста президента, я уже не говорю там генерального прокурора и так далее. Потому что, давайте я скажу так мягко, я бы предостерегал политическое руководство от таких шагов, потому что они ни к чему хорошего не приведут.