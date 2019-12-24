5 причин ждать от сборной Украины на Евро-2020 сенсации

3 января, 2020, 10:29

Дмитрий Марценишин

Еспресо.TV рассказывает, почему сборная Украины летом 2020 года способна стать одной из сенсаций чемпионата Европы по футболу

Менталитет победителей

Со сборной Украины под руководством Андрея Шевченко произошла удивительная трансформация. За три с половиной года на посту главного тренера он смог превратить посредственную команду с большими игровыми проблемами в сборную, которая демонстрирует зрелищную игру, а главное - достигает результата.

Сначала украинцы осенью 2018 г. убедительно выступили в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где победили в группе с крепкими командами Словакии и Чехии и получили право в следующем розыгрыше турнира выступать в сильнейшем дивизионе соревнований с европейскими топ-сборными.

А в 2019-м команда Шевченко блестяще прошла квалификацию Евро-2020, где ее соперниками были действующий чемпион Европы - Португалия и мощная по составу Сербия.

Сербов украинцы унизили во Львове, где разгромили их со счетом 5: 0 , сыграв, по мнению многих специалистов, свой лучший матч в истории. Португалию Украина одолела в Киеве 2: 1 в решающей игре отбора и досрочно гарантировала себе не только путевку в финальную часть турнира, но и первое место в группе .

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У украинских футболистов в течение этой отборочной кампании сформировался менталитет победителей. Они не признают авторитетов на поле, что должно сильно помочь в финальной части турнира. Уже в стартовом матче группового раунда сборная Украины встретится в Амстердаме с одним из фаворитов Евро-2020 - Нидерландами, которые обладают фантастическим подбором исполнителей. Но Португалия во главе с Криштиану Роналду мало в чем им уступала, что не помешало украинцам оставить ее позади и отправить на ЧЕ в группу "смерти" с Германией и Францию.

Сама сборная Украины, благодаря успешному выступлению в отборе, получила гораздо более удобную группу. Кроме Нидерландов, она сыграет с Австрией, которая является середняком европейского футбола. Еще один соперник украинцев определится в плей-офф Лиги наций. Если в финальную часть не пробьется Румыния, то наша команда получит в "подарок" кого-то из четверки - Беларусь, Грузия, Северная Македония, Косово.

Лидеры в расцвете

Во время этой отборочной кампании у сборной Украины появились новые лидеры, которые определяют ее игру. Прежде всего речь о полузащитниках Руслане Малиновском и Александре Зинченко и форварде Романе Яремчуке. Все они находятся в расцвете сил.

26-летний Малиновский в 2019-м стал настоящим двигателем и мозговым центром команды, который руководит ее действиями. Решившись в 2016 году на переход из "Зари" до "Генка" хавбек, права на которого принадлежали "Шахтеру", сделал решающий шаг в карьере.

Постепенно он стал одним из лучших футболистов чемпионата Бельгии и помог своему клубу выиграть в 2019 году национальное золото. Благодаря стремительному прогрессу, украинец минувшим летом за 13,7 млн евро перешел в итальянскую "Аталанту". Украинец становится незаменимым и в новом клубе, который держится среди лидеров в серии A и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, отобрав в заключительном туре группового раунда путевку в 1/8 финала у "Шахтера".

Зинченко в свои 22 года уже является двукратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити" и самым дорогим украинским футболистом, трансферная стоимость которого оценивается сайтом Transfermarkt в 30 млн евро.

У Зинченко было мало шансов попасть в основу одного из лучших клубов мира. Однако он не оставил команду и продолжал бороться за "место под солнцем", дождался своего часа и получил доверие от тренера англичан Хосепа Гвардиолы.

В отличие от "Манчестер Сити", где Зинченко действует на левом фланге обороны, в сборной он играет в центре полузащиты и отвечает за креатив в атаке. Фирменным почерком хавбека стали острые передачи и надежность, а также низкий процент брака.

24-летний Роман Яремчук в прошлой квалификации Евро-2020 выиграл борьбу за место центрального форварда сборной Украины. Он забил в отборе 4 гола, в том числе и в ключевых матчах с Сербией и Португалией.

А каких-то два года назад нападающий оказался не нужен "Динамо" и перешел в бельгийский "Гент", где сейчас проводит лучший сезон в карьере. В нынешнем сезоне он уже забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Нет сомнений, что следующий сезон Яремчук начнет в более сильном чемпионате.

Самое же главное, что Малиновский, Зинченко и Яремчук покончили с зависимостью сборной Украины от формы и настроения многолетних лидеров команды - Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки. Команда Шевченко научилась добиваться результата, благодаря командной игре, а не вспышке индивидуальностей.

Отсутствие травм

И вообще, Андрею Шевченко за время работы в сборной Украины удалось выстроить четкую тактическую модель, которая не зависит от персоналий. Тренер донес футболистам свои идеи и может варьировать составом, а также делать в случае необходимости перестановки. Рисунок игры от этого не меняется.

Скажем, на левом фланге обороны за Шевченко в сборной поиграли Эдуард Соболь и Николай Матвиенко, пока в состав в 19 лет не ворвался Виталий Миколенко. Тот же Матвиенко безболезненно перешел в центр защиты, заменив в критический момент Ярослава Ракицкого, который поставил крест на своей карьере в сборной, подавшись на заработки в российский "Зенит". А натурализованный бразилец Марлос на правом фланге атаки, когда было нужно, нивелировал отсутствие травмированного Андрея Ярмоленко

И все же, в сборной Украины есть несколько системообразующих футболистов, которых в команде заменить будет сложно. Это Руслан Малиновский, Александр Зинченко и опорный полузащитник Тарас Степаненко.

То, что важно подойти к Евро-2020 без травм, подчеркивал и сам Андрей Шевченко. Хотя он научился варьировать составом, свой максимум в финальной части команда сдана продемонстрировать лишь при условии, если все лидеры будут здоровыми.

Атмосфера в команде

У сборной Украины традиционно существовало два не слишком дружественных лагеря, которые состояли из футболистов сильнейших клубов страны - "Динамо" и "Шахтера". Поэтому в национальной команде почти никогда не было единого коллектива.

Перед Евро-2016 вообще вспыхнул жесткий конфликт между динамовцем Андреем Ярмоленко и игроком "Шахтера" Тарасом Степаненко, которые подрались во время матча чемпионата Украины. Через месяц они уже вместе играли за сборную Украины на финальной части чемпионата Европы, где наша команда проиграла все три матча, не забила ни одного гола и стала худшей на турнире.

Симптоматической стала и ситуация с одним из тогдашних лидеров сборной Олегом Гусевым из "Динамо", которого вообще не включили в заявку на турнир. Говорят, что из-за "дедовщины" в команде в отношении молодых игроков, в частности - полузащитника "Шахтера" Виктора Коваленко.

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При Андрее Шевченко атмосфера в команде изменилась к лучшему и сборная наконец стала единым целым. Отчасти, поспособствовало этому то, что футболистов "Динамо", которое сейчас переживает кризис, в сборной стало гораздо меньше. Основу команды преимущественно формируют легионеры и футболисты "Шахтера". Распри остались в прошлом, поэтому команда имеет все, чтобы подойти к Евро-2020 не только в хорошей форма, но и в надлежащем психологическом состоянии, что на турнирах такого уровня может иметь решающее значение.

Усталость фаворитов после клубного сезона

Перед каждым чемпионатом мира и Европы у главных фаворитов турнира возникает одна и та же проблема. Из-за насыщенности клубного календаря их лучшие футболисты подходят к Евро и ЧМ истощенными и не демонстрируют на турнирах максимума своих возможностей.

На ЧМ-2018 из группы не удосужились выйти действующие чемпионы мира - сборная Германии. Португалия с Криштиану Роналду и Аргентина с Лионелем Месси вылетели в 1/8 финала, а Бразилия с Неймаром - в 1/4. На Евро-2016 в первом раунде плей-офф остановились чемпионы Европы из Испании. И таких примеров множество.

Лидеры этих команд после девяти месяцев выступлений за клубы не похожи сами на себя. А сборные, перенасыщенные футболистами топклубов, наоборот, проявляют себя с самой лучшей стороны. Например, Хорватия на ЧМ-2018 дошла до финала, а Исландия стала главной сенсации Евро-2016, где сыграла в четвертьфинале.

Сборная Украины сейчас выглядит именно той командой, которая способна на сюрприз на чемпионате Европы-2020. За топклуб из наших футболистов выступает только Александр Зинченко. Остальные игроки "не будут разрываться" на несколько "фронтов", параллельно ведя борьбу за победу в национальном чемпионате и еврокубках.

А вот лидеры соперника украинцев по группе - сборной Нидерландов - будут загружены на полную. Вирджил ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум в английском "Ливерпуле", Матейс где Лигт - итальянском "Ювентусе", Фрэнки де Йонг - в "Барселоне".

Это касается и других фаворитов турнира - Англии, Бельгии, Франции, Германии и Испании. А их проблемы - это шанс для "темных лошадок", таких, как сборная Украины. Андрея Шевченко, который способен на Евро-2020 продолжить начатый в отборочном турнире путь и создать сенсацию.