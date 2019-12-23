Оазу Нантой: Знаете, сначала имитируют проевропейскость, а потом едут в Москву со словами "мы же должны их всех обмануть"

24 декабря, 2019, 07:20

Антин Борковский

Депутат парламента Республики Молдова от проевропейского блока ACUM в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о синхронизации федералистских сценариев в Молдове и Украине

Блок ACUM обратился к президенту Молдовы Додону с требованием не допустить федерализации Молдовы и создания так называемого плацдарма против Украины.

Игорь Додон с самого начала своей политической карьеры в качестве представителя Партии социалистов стал активным проводником идеи федерализации. И во время своего последнего выступления во время Генеральной Ассамблеи ООН он открытым текстом призвал к тому, чтобы опыт Молдовы использовать в других странах. Но мы-то понимаем, как указания со стороны Москвы навязывают Молдове такой сценарий, который потом Россия попытается навязать и Украине. В Молдове мы это называем попыткой транснистризации ситуации в Украине. Я хочу обратить внимание ещё на один момент. Наш "Блок АКУМ", который состоит из двух политических партий, состоял в этой временной коалиции с Партией социалистов. И тот факт, что мы были в одном блоке с социалистами, было гарантией того, что мы не допустили бы никаких антимолдовских и антиукраинских сценариев по указанию Москвы. Но сейчас Игорь Додон вместе с коррумпированными представителями партии Плахотнюка, Демократической партии, фактически устроил государственный переворот и отправил в отставку правительство Майи Санду, это первое некоррумпированное правительство в Молдове, которое решительно боролось против коррупции и за глубокую реформу судебной системы, чтоб Молдова, наконец, имела независимую судебную систему. И после этого, когда Игорь Додон, который является фактическим хозяином Партии социалистов, вместе с коррумпированными депутатами Демпартии создали свой альянс, гарантия, которую мы могли раньше предоставить, исчезла. Также в связи с тем, что мы видим настойчивые попытки России навязать Украине так называемый диалог с марионетками с Донецкой и Луганской областей, мы призвали Партию социалистов и Демпартию к тому, чтобы Партия социалистов официально отмежевалась от идеи федерализации, которая зафиксирована во всех программных документах этой партии; и мы призвали фракцию Демократической партии, чтобы они отмежевались от идеи федерализации. В Молдове складывается чрезвычайно опасная ситуация, когда по указанию Кремля, Молдове начнут навязывать сценарий так называемого решения приднестровской проблемы, который, превратит Молдову в вассала Российской Федерации. И самое главное, мы видим, как Украина героически борется против российской агрессии, и мы не хотим, чтобы Россия использовала Игоря Додона и Партию социалистов для того, чтобы создать опасный прецедент для Украины.

Я просил бы вас немного детализировать. По вашему мнению, какой сценарий в отношении Украины Кремль будет сейчас пытаться реализовывать?

Я внимательно следил за саммитом 9-го декабря и наиболее красноречиво то, что последовало за этим саммитом. Я следил по интернету за так называемым Съездом добровольцев Донбасса, где была и закрытая часть съезда, где участвовал Сурков, а после этого появились комментарии о том, что ни о какой интеграции оккупированных территорий в состав Украины не может быть и речи. Более того, на том Съезде люди, заляпанные кровью граждан Украины, говорили о том, что грядет фронтальная война против Украины. И тут – заявление Министерства иностранных дел России, где Россия опять говорит о том, что нужен диалог с представителями марионеточных режимов. То есть, нет никаких оснований считать, что путинский режим под влиянием каких-то внешних факторов склонен идти на какие-то уступки в случае Украины. Нет. Путинский режим остается последовательным в худшем смысле этого слова, и он продолжает гибридную войну против украинского государства, стремясь превратить Украину в подконтрольную территорию. Мы видим возросшую опасность того, что Путин попытается навязать какой-то сценарий Молдове, о котором потом демагогически будет кричать, что "вот, удачное решение конфликта в случае Молдовы, почему его не применить в случае Украины?" Но мы-то знаем, что скрывалось за "меморандумом Козака" в 2003 году, и что представляет из себя, к сожалению, президент Игорь Додон и Партия социалистов, которая является его карманной партией, лишенной политической воли.

А в чем конкретно заключается настоящий план Кремля по отношению к Молдове? То есть чего в конце концов нам ждать в Украине? Ведь старый план Козака был несколько модернизирован.

Изменилась терминология, но суть осталась неизменной. Центральной конституционной власти навязывается диалог с марионеточными режимами. К сожалению, Молдова согласилась с этим ещё в 92-ом году, и мы беспомощно барахтаемся в этом капкане до сих пор. Во-вторых, к этим территориям слово "федерация" не употребляется, но употребляется термин "особый юридический статус", который позволяет фактически скрывать право вето этих территорий на всю национальную политику государства. Не говоря уже о том, что эти территории становятся очагами великорусского шовинизма, насильственной русификации, не говоря уже о коррупции и организованной преступности. Все сводится к тому, что навязывается диалог с этими подконтрольными территориями и навязывается статус, который будет обеспечивать этим марионеточным режимам право вето на национальную политику государства.

А Европейский Союз и наши европейские союзники? Как они себя ведут по отношению к Молдове и чего ждать в реальности для Украины?

Я считаю, что Европейский Союз пока что над такими проблемами даже не задумывается. Мы видим, что Европейский Союз глубоко разочарован этим государственным переворотом, который произошёл в Молдове, и если правительство во главе с Майей Санду сумело в рекордные сроки восстановить не только моральную и политическую поддержку, но и финансовую поддержку, то сейчас Додон проводит абсолютно циничную политику имитации многовекторности. Потому что вчера, например, состоялся прием по случаю Дня Национальной армии Украины. Да, я знаю, что празднуют 6-го декабря, но прием состоялся вчера. Я был, откровенно говоря, шокирован, когда на этот прием пришел Виктор Гайчук, министр обороны, назначенный Игорем Додоном. Это человек, который открыто ставит в качестве примера эти бандитские формирования в Донецке и Луганске, как пример эффективной борьбы. Это человек, который открыто поддерживает федерализацию. Это человек, который ездит в Москву на заседание с Патрушевым, на котором обсуждают, как противостоять "деструктивному вмешательству США на пространствах СНГ". И вот этот человек вчера пришел на прием, абсолютно цинично постоял с лицемерием на лице, когда мы поминали погибших украинских бойцов, и это – политика режима Додона. То есть они имитируют что угодно - проевропейскость, проамериканскость, а потом едут в Москву и говорят "ну вы же понимаете, мы должны их всех обмануть, для того чтобы консолидироваться и прийти во власть с парламентским большинством". И мы хотим этот сценарий предотвратить.

В случае проведения выборов под российским контролем те или иные российские откровенные агенты, - речь не идет об агентах влияния, просто прямая российская агентура, - вследствие амнистии - имеет шансы попасть в законодательные органы украинской власти, но, кроме того, они могут продолжать удерживать этот военнополитический российский плацдарм на территории сейчас оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Здесь очень красноречивый момент. Когда президент Зеленский сказал, что для того, чтобы были проведены выборы, Украина должна вернуть себе контроль над всей границей, а Путин отказался это сделать. Более того, Путин провел абсолютно циничную параллель, что якобы будет Сребреница. Мы про визитку Яроша слышали много, ещё в 2014-ом году. Путин хочет сохранить полный контроль над этими оккупированными территориями. И он хочет, чтобы выборы на этих оккупированных территориях превратились в фикцию, и чтобы он имел гарантированный 100%-ый контроль над марионеточным режимом в этих областях, но уже в ситуации, когда он попытается навязать признание легитимности этих режимов. Поэтому риски очевидны и очевидны интересы. Я возвращаюсь к тому, что после того, как Игорь Додон в партнерстве с коррумпированной Демпартией, которую формально покинул Плахотнюк, устроил этот государственный переворот, мы хотим обратить внимание политиков в Украине на то, что резко возрос риск того, что Путин попытается использовать Молдову в качестве плацдарма для последующего навязывания сценария Украине. И мы рассчитываем, на открытый и искренний диалог для того, чтобы эти риски ликвидировать.