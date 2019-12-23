Александр Ганущин: Азаровская схема Гончарука, ситуация с "Приватом" и так называемая "децентрализация" - вызовут эффект домино

24 декабря, 2019, 16:18

Антин Борковский

Глава Львовского областного совета в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о печальных реалиях "закона о децентрализации" и скандале с замораживанием бюджетных проплат

Ну, "эпоха благоденствия", то есть "конец эпохи бедности", постепенно превратилась в то пушистого зверька, который начал подкрадываться к украинской финансовой системе.

Все украинцы почувствуют последствия, когда пойдет цепная реакция, которая коснется курсовой разницы, потому что так уже взгляд привык к дешевому доллару в обменниках, но если мы говорим о финансовой системе Украины в целом, то действительно, мы вернулись в 2013 год. Тогда некоторый господин Азаров вместе с господином Арбузовым изобрели суперсхему: денег в государственном бюджете нет, поэтому по платежам, которые должны выполняться государственным казначейством, мы будем выполнять только те платежи, которые нам надо, а какие не надо - в очередь. Именно такое изобретение позаимствовал у господина Азарова и господина Арбузова новый великий премьер-технократ господин Гончарук, который подписал поручение для органов казначейства, - остановить выплату платежей и даже, подчеркиваю, что такое себе Азаров не позволял, потому что был мудрее, он это делал, но не подписывал - не регистрировать платежи и другие бюджетные обязательства. Другими словами, строитель выполнил работы в школе где-то в Верхнем Синевидном, приходит в отдел образования и говорит: "Я выполнил работы. Вот акт выполненных работ. Все подписи стоят. Оплатите мне пожалуйста". А ему в отделе образования говорят: "Вы знаете, нам премьер запретил не только оплачивать, но даже в банк занести все эти платежки".

Возможно, это свидетельство, даже не того, что пытаются переориентировать определенные потоки, а того, что, наверное, в бюджете огромная дыра, которую не могут залатать, - суд по Привату перенесли, а МВФ средств еще не выдал.

Кроме этих двух фактов, которые вы назвали, вопреки всему, никто не готов говорить вслух, что таможня не выполняет свои планы, а, напомню, значительная часть доходной части бюджета - таможенные платежи. Если они не допоступают из-за неправильной политики на таможне, тогда урезается целый ряд расходов. Их можно урезать по честному, то есть прийти в Верховную Раду и сказать: "Мы - правительство, признали, что не смогли собрать столько налогов с граждан Украины, как планировало предыдущее "преступное" правительство. Мы вас просим - проведите секвестр государственного бюджета, сократите такую, такую и такую статью". У них есть большинство и с этим проблем нет, но это будет очень не популярное решение и об этом узнает страна. Поэтому решили минимизировать проблему и повесить ее на плечи тех, кого это касается, то есть глав ОТГ, городов, сел, поселков, которые, как я говорил уже, ремонтируют сады, школы, площади, больницы и дороги. Вот тем людям прилетела депеша с подписью Гончарука: "Нечего вам проводить любые расходы, кроме заработной платы и энергоносителей". Что это значит? Это означает, что условная структура, в которой работают люди, которые рассчитывали перед Новым годом получить свою зарплату за выполненные работы, не получат этих денег, потому что правительство не смогло провести какие-то действия, какие-то заимствования, чтобы покрыть расходы этой дыры и этого бюджета. Я не помню документов, которые заведомо, на бумаге, заставляют делать заведомо незаконные действия. Даже упомянутые ранее "донецкие". Они не делали этого на бумаге. Они это делали, но никто не подписывал ничего. Была определенная круговая порука, которая, слава Богу, разрушена после революции Достоинства и все требуют приказ, распоряжение, поручение. Вот Гончарук пошел по пути поручений, то есть если кто-то его и "сливает", то в первую очередь он себя сливает сам.

То есть он мог не подписывать? Но мы же видим, как ситуация в стране может "слиться" в результате непродуманных действий офиса президента, готовил "Закон о децентрализации" без децентрализации. За счет определенных манипуляций мы можем получить, с одной стороны разбалансированную государственную систему, а с другой - супермощную централизованную президентскую вертикаль.

Кстати, президент в этой вертикали, которая будет очень централизованной, фактически не будет отвечать за какие-то ошибки, но всегда сможет отстранить мэра, назначить "смотрящего" за каким-то городским советом, распустить любой совет под очень надуманными предлогами. Но есть и еще одна сторона проблемы - поднятия на уровень президента полномочий, которые ему не свойственны. Самая большая проблема в этих изменениях в Конституцию, которые предлагаются президентом Зеленским как неотложные, кстати, не консультируясь с местным самоуправлением, которое является основным бенефициаром этих изменений, худшее, что они в себе таят такую маленькую, мягкую, но очень действенную версию "Лугандонии", или "Лугандонов". Потому что прописано "черным по белому" в изменениях к Конституции, что Верховная Рада в любой момент может изменить границы любой области, а самое худшее, что это могут менять просто 226 голосов...

А даже не конституционное большинство.

Конечно, т.е. принимать решения о любом административно-правовом статусе, то ли общины, то ли района, то ли области. То есть "Лугандон" теперь может быть на уровне одного района, двух районов, трех районов, отдельного сообщества где-то там в Закарпатской области, в Бессарабии и т.п. То есть "Лугандон" теперь можно масштабировать. Если мы все раньше боялись просто специального статуса оккупированного Донбасса, то сейчас открывается шлюз, ящик Пандоры открыт, чтобы Верховная Рада могла принять решение о правовом статусе любой админтеррединицы, а, как вы понимаете, в первую очередь речь идет об оккупированных территориях, как сейчас они правильно звучат по законодательству - отдельные районы Донецкой и Луганской областей, или ОРДЛО.

А почему такая спешка? Насколько я понимаю, возможно, это было порождено "парижским саммитом", где фактически Путин выставил ультиматум в 120 дней до следующего заседания, весной следующего года, до которого осталось уже не так много времени, подготовить соответствующее законодательное поле. Возможно, я ошибаюсь.

Собственно я считаю, что примерно так проходили переговоры в формате по этому вопросу. Вопросов, очевидно, было больше, одно из них - газ. Поэтому "вы это сделайте", а Зеленский наверняка говорил: "Я это не могу сделать. У меня там митинги. У меня там под офисом президента митингующие". А ему: "Ну, если вы не можете это сделать напрямую, то сделайте это обтекаемо, чтобы могли это сделать в любой момент". Я думаю, это был такой легкий компромисс, и сейчас мы видим последствия этого компромисса, когда в законопроекте, который касается децентрализации, кроме децентрализации зашивается абсолютная власть президента над местным самоуправлением с одной стороны, а с другой - Верховная Рада получает рычаг когда угодно собраться и признать какой угодно отдельный статус административно-правовой, что угодно в него написать для любой территориальной единицы. Я, как уже сказал, то ли одна община в Донецкой или Луганской области, то ли те территории, являющейся сегодня оккупированными. Я думаю, что Путину такая версия подошла, Зеленский на нее согласился, и мы сейчас имеем спешно "склепанный" законопроект изменений в Конституцию, который лег в Верховную Раду, и мы будем свидетелями интересного квеста - какой комитет будет это рассматривать, с тем, чтобы это вынести на рассмотрение Верховной Рады еще в этом году, чтобы отсчет между двумя сессиями и заключением Конституционного суда стартовал.

Де-факто это означает, что пока вся украинская публика, политическая или экономическая, обеспокоена Законом о земле, пока патриотические среды пытаются заблокировать тот или иной вариант особого статуса для временно оккупированных районов, у нас может появиться законодательная норма, которая в корне перевернет ситуацию внутри страны, но об этом говорят мало, потому что все в основном озабочены ситуацией с импичментом Трампа и чем-нибудь другим.

Буду откровенным. Граждане Украины проникнуты в первую очередь Рождественскими праздниками. И для Зе-команды подоспел очень благоприятный момент. Можно отвести внимание, так, как Вы говорите, на что-то одно, спровоцировать какую-то ситуацию, которая имела место с волонтерами, которые якобы участвовали в организации убийства Шеремета, которые имеют достаточно большой вес в обществе. На них сейчас вешают всех собак, делят дальше общество, "мы же говорили, это все они, это все зло" и так далее. То есть создаются дополнительные информационные поводы в то время, когда делается свой вопрос. То же с рынком земли. Смотрите, рынок земли идет в сессионный зал, четыре различных митинга (я был там на месте), которые происходят под Верховной Радой, и самый большой импульс, больше всего медийных сообщений получает столкновение между представителями Национального корпуса и Национальной полиции. То есть, по итогам, мы видим, как отвлекается внимание от важного вопроса, который называется рынок земли, и все затачивается, все обсуждается вокруг того, какая была стычка, кто первый начал, кто бросал камни, кто применил силу и так далее. Собственно, хайпом, созданием информационных поводов нынешняя Зе-команда, ну, она очень хорошо владеет, но экономика диктует свое. И возвращаясь к вопросу, связанному, собственно, с непроведением платежей по бюджету и хуже всего нерегистрацией соответствующих бюджетных обязательств - это первые звоночки очень серьезного кризиса, который реально затронет всех. Они еще до конца, думаю, не чувствуют, что они натворили. А это все потому, что технократами называться легко, потому что это просто сказать: "мы - правительство технократов", а для того, чтобы никто не видел, какие мы технократы, давайте, приостановим прямые трансляции из Кабмина, там у нас, у технократов, бывает много споров. И технократы не ошибаются, они могут выдать любой приказ, указ, поручения и т.д., которое может остановить нормы кодекса, нормы закона и так далее.

А, по вашему мнению, какие примерно сроки? То есть, когда украинский народ действительно почувствует, что экономика может просто улететь в пропасть?

Те, кто приближен к государственной власти, местному самоуправлению, каким-то образом связан с государственным бюджетом, а это примерно 2-3 - 5% граждан, они это уже почувствовали, а львиная доля украинцев, которые, как я уже говорил, проникнуты праздниками, почувствует это в конце январских праздников, потому что, если эта тенденция будет продолжаться и не будет, чем закрыть дыру в государственном бюджете, окончательно неизвестно, что будет с Приватбанком, то это все может иметь очень и очень тревожные последствия. От какого-то полного блокирования финансовой системы, поиска заимствований под очень неблагоприятные высокие проценты, за которые будут расплачиваться наши дети с вами.

То есть, таким образом нас могут толкнуть на так называемые "грязные кредиты". Имеется в виду, когда, пользуясь ситуацией ...

Я только сейчас подумал о том, что даже появится дополнительный рычаг для того, чтобы на Зеленского давили в вопросах по рынку земли, мол, не останется без рынка кредитов, которые смогут перекрыть ваши или вашего правительства, в данном случае, управленческие просчеты.

А как будет с МВФ и насколько нам трудно без этого кредита?

Нам реально будет трудно. Надо понимать, что в показатели государственного бюджета эти средства уже заложены, то есть они уже представлены...

То есть представили, что мы уже получили этот транш...

Это всегда так делается, но были все основания говорить, что так будет, я лично не уверен. Все сделано для того, чтобы государственный бюджет был максимально консервативным за последние пять лет, хотя эпоха бедности должна была уже завершиться, кажется, учителя должны были получить, чуть ли не 4000 евро заработной платы и тому подобное. Я так понимаю, что соцсети и бумага все стерпит, но от того, что говорить громко "хлеб" - сыт не будешь, и мы в какой-то момент к этой границе можем подойти. Вы правильно говорите, что, наверное, первый квартал 2020 г. будет очень политически показательным: что будет с правительством, будут происходить какие-то трансформации последующие в парламенте, будут даваться какие-то реальные ответы на вызовы, которые есть в экономике украинской и как эта экономика будет справляться.

Я вижу другую дилемму. Понимаем, что, в соответствии с тем предложенным законопроектом Украина становится гиперцентрализованым государством, где в офисе президента будут фактически сосредоточены все нити и веревочки, за которые можно будет дергать регионы, но, с другой стороны, не хватает политического мяса в команде президента. Речь идет о том, что команда формировалась неизвестно по каким критериям, то есть, когда мы слышим о каких-то формальных, публичных критериях, это одно, но есть часть "Квартала 95", есть те или иные друзья, близкие знакомые и так далее. Нет такой системной группы, которая, например, в свое время, была вокруг Виктора Ющенко или вокруг Петра Порошенко, речь идет о среде людей, которые могут и умеют удержать разбалансированную ситуацию.

Команда, по сути, формировалась по очень простому принципу. Ехал автобус зеленого цвета, на нем написано "Квартал 95", были открыты туда несколько дверей, и люди туда заскакивали. На остановке Кривой Рог многие заскочили. Заскочили где-то на остановке, где живет сердцевина "95 квартала". А дальше уже появляются такие кадры, вот, например, есть народный депутат в горной части Ивано-Франковщины, который двух слов связать не может.

Ну, он очень хорошо матом формулирует свое мнение.

Он путает украинского олигарха с названием района родного и тому подобное. Но вопрос есть в чем - я хочу донести мнение, что эта команда сформирована, как винегрет, из всего, что в принципе не могло быть сформировано и не отвечает каким-либо политическим теориям или понятным прогнозам, как в Украине происходит становление политических элит. Она теперь добралась до власти и считает, что мы теперь "будем рулить". Первые признаки "руления" мы сейчас все почувствуем. Безграничная история, связанная с облигациями внутреннего государственного займа, когда-нибудь закончится. Держать доллар, к сожалению, нашим работникам, которые во Львов и в Западную Украину пересылают средства в виде валюты, она, очевидно, уже долго не будет длиться. Сейчас добавится эта проблемка на несколько десятков, а может сотен миллиардов по неплатежам, все начнет идти, по эффекту домино и где-то там и зверек, о котором вы упоминали, который в тундре...

...пушистый, белый песец

В зимнем периоде он очень белый, летом он будет коричневым. Вот сбросит ли наше животное к лету белый цвет до конца - неизвестно.

Вы меня просто не специально натолкнули на мысль о так называемом рукотворном хаосе. То есть, с одной стороны, в Украине принимается в турборежиме множество законов, мы еще не знаем, как они будут между собой конфликтовать или, наоборот, друг друга усиливать. Но, в интервью, славном или печальном, отца Зеленского, речь шла, по сути, об одном очень угрожающем тезисе. Он предположил, что, возможно, в какой-то момент его сын, Владимир Зеленский, может устать и отойти от дел и, насколько я понимаю, в ситуации так сказать правового нигилизма, не до конца продуманных решений, каких-то странных законов, мы можем пожинать разбалансированный полностью государственный механизм, и я не вижу каких-то политических сил, которые могли бы назад это открутить.

Очень трудно делать прогнозы по заявлениях отца президента Украины, поскольку понятно было, что ни сам Владимир Зеленский, ни тем более его отец, не были готовы к такой тяжелой ноше - быть президентом Украины во время войны с Российской Федерацией. Они толкают какие-то теории о том, что "бубочка" может устать и уйти. На самом деле, он уже сам себе не принадлежит - президент Зеленский, он принадлежит очень многим сегодня. Что скажет господин Коломойский господину Зеленскому, после того как будет принято адекватное решение по Приватбанку или которое не устроит господина Коломойского в одном из случаев. Вот, действительно, как это отразится на финансовой системе страны? Это ведь тоже очень серьезное решение, которое, если не дай Бог, будет принято в угоду одному из крупнейших украинских олигархов, то может быть все очень по-взрослому, даже очень по-взрослому. И проблемы с доходной частью или общим фондом ...

То есть транш МВФ сразу вылетает ...

Это минимум. Это, я думаю, меньше, на что мы можем "рассчитывать".

А по максимуму?

По минимуму выдвижение дополнительных требований других кредиторов, а по максимуму - это реальные действия связанные с дефолтом. По максимуму - это переход в режим очень жесткой экономии, которая очень сильно, в первую очередь, поставит на колени украинскую армию, которая нуждается сейчас, как никогда, во вливаниях, так как ее и так обрезали в этом государственном бюджете сильно. То есть очень много вопросов. Все местное самоуправление превратится в кассу заработной платы, оно больше ничем не будет заниматься, нам всем можно будет спокойно не сидеть в домах, а их закрыть и оставить там сторожа, чтобы там не горел свет и не шло туда тепло. По максимуму может быть все очень по-взрослому.