Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж

18 декабря, 2019, 13:06

Портников Виталий

Представители российского руководства - пока что анонимные, но фамилии вскоре найдутся - убеждают московских журналистов, что пока что нет оснований обсуждать дату новой встречи в "нормандском формате"

Украина продолжает настаивать, что она — унитарное государство. Законопроект Зеленского не предполагает никакого особого статуса для республик Донбасса, зато вводит префектов, чьи полномочия важнее полномочий местных властей любого уровня, и их слово является последним. При таком подходе к апрелю вряд ли возникнут предпосылки для проведения новой встречи лидеров четырех стран» - объяснил "источник из Кремля" изданию "Коммерсантъ".

Интересно и то, что это объяснение - реакция на информацию другого анонимного источника, только немецкого - о том, что обсуждается дата саммита, на которой якобы сошлись во время парижской встречи. 9 апреля, Берлин. То есть Зеленскому как бы дают понять - все можно согласовать, и время, и место. Только ты не очень хорошо себя ведёшь. А будешь вести себя хорошо - Путин с тобой опять встретится.

И тут многое зависит от реакции украинского президента - поддастся ли он на этот шантаж или нет. Накануне парижского саммита мы слышали от Зеленского, что все уступки, на которые пошла наша страна, связаны с его желанием встретиться с Путиным. Потому что от этой встречи зависят договоренности, которые позволят прекратить войну.

Зеленский удовлетворил эту свою нелепую прихоть за наш с вами счёт. Встретился. Убедился, что окончание войны никак не связано с личной встречей с Путиным. И теперь выживание нашей страны будет зависеть от того, готов ли он это принять и понять.

Если готов - тогда ему придётся переоценить и перспективы собственного президентства, и перспективы собственной жизни. Осознать, что он - президент страны, которая сопротивляется агрессору. И что залог хотя бы относительного мира - продолжать сопротивляться, а не «просто перестать стрелять».

А если не готов - тогда он продолжит поддаваться на шантаж, исполнять путинские "хотелки", только чтобы ещё раз встретиться с российским президентом и попытаться его обаять и уговорить. И с каждым новым исполнением нового путинского условия Украина будет оказываться все ближе к пропасти.