Иван Андрусяк рассказал о своей новой книге "Сера на порох"

17 декабря, 2019, 12:55

Недавно вышла в свет новая книга популярного украинского детского писателя Ивана Андрусяка "Сера на порох"

Это исторически-приключенческая повесть о казацких временах, и следует заметить, что в этом жанре автор работает впервые. Еспресо ТВ решило расспросить писателя об этой книге подробно.

Что побудило написать повесть для детей, действие которой происходит в казацкие времена?

Потому что это интересно. Не только в смысле какого-то конкретного исторического периода - того же казачества, а прежде всего в понимании самой человеческой природы. На встречах с детьми в школах и библиотеках я часто спрашиваю: "Какими были бы вы, если бы родились не в наше время, в начале XXI века, а, скажем, 400 лет назад?". И первая реакция, конечно, очевидна: "Ой, это же так давно ... Наверное, мы были бы совсем другими". И я тогда говорю: "А если подумать?" И тогда западает длинная пауза, по которой кто-то сообразительный непременно отзывается: " А действительно ... ".

Конечно, еще Сковорода писал: "Край наш будет знаменит? А человек же то же". Мой читатель - прежде всего в возрасте 10-14 лет, которому и адресована повесть "Сера на порох", - обычно "примеряет" литературных героев на себя, стремится узнать себя в герое. Казалось бы, в историческом тексте это сделать сложно, учитывая разницу в житейском укладе, в самом ритме жизни. Но в том и штука, что эта разница проявочная прежде во внешних обстоятельствах - "а человек же тот же". Это прежде всего я хотел донести своим читателям. Дать им возможность "побывать в шкуре" своих прапрародители тогда, когда они были в таком же возрасте.

Мне кажется, что нам, современным украинцам, и взрослым тоже, этого очень не хватает - вменяемого понимания прошлого, ассоциирования себя с ним. Говоря "история", мы часто имеем в виду исключительно политическую историю - и думаем "ах, это были несчастные люди, забитые, забитые, крепостные, которые вечно нуждались, жили в гнете" и другие. На самом деле это далеко не так. Более того: если мы не "найдем общий язык" со своими предками, не "ощутим" их в себе, не "узнаем" себя в них - то следующие поколения точно так же думать о нас как "несчастных, забитых и затурканных". Тем более, что наша современная политическая история в очередной раз "повторяет" прошлое: тот же авантюрный выбор руководителей государства, все та же гибридная война с Россией, которая периодически входит в "горячую" фазу, все та же коррупция, наивная вера населения в то, что "все чужое лучше" и "кто-то придет и порядок наведет" ...

Так, в своей повести я пытался поговорить не столько о собственно истории, как о нас, украинцах, в преемственности времени. И поговорить с теми людьми, которые уже достаточно сознательные для того, чтобы все это осмыслить, и еще достаточно юные и амбициозные для того, чтобы из этого сделать собственные житейские выводы, - с младшими подростками. Понятно, что для такого разговора я выбрал удобную для них художественную форму - приключенческую повесть, в которой ключевые герои Сера и Яшка - их ровесники.

В аннотации к книге говорится о том, что действие происходит в Березани Киевской области. Вы заинтересовались историей города, в котором сейчас живете?

Понятно, что лучше писать о том, что знаешь сам, что почувствовал и пережил лично. Живя в Березани, я ее чувствую и переживаю, - так естественно, чтобы приключения, которые я описываю, произошли именно здесь. Тем более, что Березань как раз очень удобен для разговора о людях в контексте истории - она никогда не находилась в эпицентре каких-то определяющих исторических событий, но непременно принимал в них деятельное участие. От знаменитой битвы под Хотином в 1621 году, где казаки Березанской сотни сражались бок о бок с легендарным гетманом Сагайдачного, к нашему времени - при входе в маленькую школу на Заречье, которую заканчивали мои дочери, две мемориальные доски выпускникам, которые героически погибли, защищая Украину от российской агрессии. Здесь до сих пор немало интересных казацких фамилий - Богатыри, Боронилы, Быченко, Бессмертные, Журбы, Раздобудько (один из тех Березанке, к которым я отношусь с особым уважением, врач-доброволец Игорь Раздобудько, и сейчас на фронте) ...

Собственно, наш украинский мир во многом и "держится" на таких казачьих городках как Березань, в которых сейчас, кроме фамилий коренных жителей, мало что напоминает о старине, - но в критических ситуациях тот казацкий дух проявляется.

Чтобы написать историко-приключенческую повесть, Вам нужно было изрядно изучить тот исторический отрезок. Как вы исследовали казацкую эпоху?

Книги, книги, книги ... Исторические студии, воспоминания, документы - здесь ничего нового не придумаешь.

Но на самом деле для меня эта книга началась с того, что основательница Березанского краеведческого музея Галина Лаврентьевна Рих как-то упомянула в разговоре о том, что в казацкие времена Березань была одним из ключевых центров селитроварения. А селитра - это главная составляющая для производства пороха. И есть даже предание о том, будто здесь был небольшой пороховой заводик. Это меня заинтриговало, и я начал искать более подробную информацию - и ее, как водится, оказалось еще меньше, чем кот наплакал ...

Однако когда я все-таки нашел описание того, как это происходило, и выяснил, что селитру в те времена добывали из старых могил и городищ, то сразу понял, что это просто идеальная тема приключенческой повести для младших подростков! И в воображении буквально сама собой вырисовалась первая сцена: лунная ночь, раскопаная могила, костер, над ним котлы, в которых булькает какая-то землистая жидкость - и смелая девочка, которая за всем этим наблюдает ...

Так и получилось.

Как долго вы писали эту книгу? И как вам удавалось ее писать, несмотря на постоянную занятость? Ведь вы постоянно встречаетесь с детьми и редактируете книги других авторов ...

В общем, включая подготовительный этап сбора и анализа информации, это заняло чуть больше двух лет. Но сам процесс писания ограничился тремя поездками в Гелон.

Это мое "место силы", где мне лучше всего пишется, я там большинство своих прозаических книг написал, - дача в селе Куземин над Ворсклой. Куземин и соседней Бельск - это территория Бельского городища, где, как утверждают историки, когда-то был описан Геродотом "Город Солнца" - Гелон. Валы этого городища в XVII веке тоже, кстати, активно раскапывались для добычи селитры.

В Березани или Киеве я всерьез писать не могу - здесь всегда куча работы и очень найдется что-то, что может отвлечь внимание. Здесь я собираю материал, обдумываю, "проживаю" его - и когда чувствую, что повесть меня "переполняет" и рвется "на волю", то бегу на неделю-две в Куземин, отключаю интернет, вынимаю из телефона карточку с номером, который знают все, и вставляю другую - с номером, который знают только самые близкие. Только так и можно что-то путное написать.

Рассказывали ли вы об идее этой книги школьникам во время ее написания? И как реагировали дети? Что, по вашему мнению, их заинтересует и побуждает таки прочитать повесть "Сера на порох"?

Разумеется, большинство того, о чем я рассказывал в этом интервью, - это "взрослые штучки", которые в повести прописаны максимально ненавязчиво, далеко не на первом плане. Это смыслы, к размышлениям над которыми я пытаюсь склонить читателя, а раскрываются они, как и положено в приключенческом тексте для младших подростков, из-за событий и характера.

Событий и сюжетных "зацепок", интересных читателям этого возраста, здесь немало: и та же технология с "раскапыванием могилы", и погоня на болотах, и казацкие "гаджеты", и сабельный бой ... Когда я это рассказываю на встречах в школах , то даже самые большие разбойники "с задних парт" слушают с раскрытыми ртами. А о характере, то, судя по отзывам тех детей, которые первыми успели прочитать книгу, в образах Серы и Яшки они себя узнают - а это самое важное, к этому я и стремился. Ибо только узнав себя, читатель задумывается над смыслами.

В конце концов, история Серы и Яшки только начинается - внимательный читатель непременно заметит, что в книге завязано далеко не все сюжетные "узелки", остались интересные "ниточки", которые хочется "размотать" дальше. Собственно говоря, раздобыв все ингредиенты для пороха, мои герои еще даже не брались за само его изготовление. Поэтому, если читателям полюбятся мои герои, эта история непременно будет иметь продолжение.