Путин ткнул Зеленского носом в Минские договоренности и сказал: "Читай пункт 9!". Зеленский должен был не побояться сказать, что Украина не подпишет коммюнике

17 декабря, 2019, 14:53

Антин Борковский

Тарас Стецькив, политик, общественный деятель, член координационного совета "Движения сопротивления капитуляции" и Николай Давидюк, политолог, руководитель аналитического центра "Политика" - о проигрыше Зеленского на парижском саммите, об ультимативных 120 днях и развертывании большого кризиса из-за непродуманных шагов власти

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Антон Борковский После Нормандского саммита мы начали слышать довольно странные вещи, как Зеленский всех переиграл, но на выходе мы имеем совместное коммюнике. И мы видим, что там прописаны достаточно, или и крайне опасные для Украины вещи, особенно, если их начнут толковать по кремлевским требованиям.

Тарас Стецькив: Никаких серьезных, прорывных решений в ту или иную сторону не произошло. Я думаю, что это просто отложенная капитуляция. То есть, капитуляции в самом Париже не произошло, просто решение отложили на четыре месяца. Почему я считаю, что это нулевая ничья с большим знаком "минус"? Потому что во многих пунктах Зеленский ухудшил позиции Украины. Самое главное, что Зеленский впервые как президент Украины поставил подпись под безальтернативностью Минских договоренностей. С этого сразу следует второй вывод: он согласился на особый статус Донбасса. Политически согласился, еще не юридически. Юридически - это только Верховная Рада может сделать. Но он политически согласился на действие особого статуса для Донбасса на постоянной основе. Там прямо так и записано. Более того, там записано: все правовые аспекты этого закона должны быть реализованы в украинское законодательство. Подчеркиваю - все правовые аспекты! С амнистиями, с народной милицией, с назначением прокуроров и судей по согласованию с этими органами власти, которые где-то будут выбраны. Второе, Зеленский согласился на имплементацию формулы Штайнмайера - политически - в украинское законодательство. Это означает, что этот закон об особенностях местного самоуправления будет пролонгирован на год, но в следующем году будет разработан новый закон и Верховная Рада должна принять новый закон, где уже будет имплементирована формула Штайнмайера. И зачем тогда на пресс-конференции заявлять, что он как президент не допустит федерализации Украины? Когда формула Штайнмайера и есть федерализация Украины, вернее - шагом в этом направлении, потому что там прямо записано: сначала - выборы, а затем - граница. Не наоборот. И третий весомый пункт - это, что осталось за кадром, а о чем договорились по газу?

А.Б. Вот собственно.

Т.С. По газу мы же не знаем, какая договоренность. А я подозреваю, что все-таки зашито что-то вроде Харьковских соглашений 2010 в году.

А.Б. Я бы Вас попросил напомнить нашим читателям об особенностях Харьковских соглашений.

Т.С. Как известно, эти соглашения в 2010-м году Янукович подписал взамен за согласие Украины на базирование российского флота до 42-го года, а мы получили скидку 100 долларов на газ. Так вот - что-то подобное Путин мог втюхать Зеленскому и сейчас. Во всяком случае, газовой составляющей мы не знаем. Мы не знаем, будет контракт на транзит или не будет. Если он будет на год - значит выиграла Россия. Если он будет на 10 лет - выиграла Украина. Будут прямые поставки газа в Украину или не будут? Если будут - выиграла Россия. Если Украина устоит и будет покупать газ из Европы - тогда выиграла Украина. Всего этого мы пока не знаем. Я думаю так, какая-то попытка президентом Зеленским посмотреть Минские договоренности, скорее всего, была сделана. Однако, эта попытка не нашла поддержки в трех других участников переговоров. И Путин об этом прямо заявил на пресс-конференции: "Читайте Минские договоренности. А если ты, Зеленский, согласился на Минские договоренности, то я менять их не хочу. Я против их изменения". Итак, в Минских договоренностях прямо записано: сначала - выборы на оккупированной части Донбасса, и на второй день - начало восстановления контроля Украины над границей. С этой точки зрения, я считаю, что стратегически Зеленский никакой своей игры Путину не навязал. Все стратегические позиции Путин навязал те, которые были нужны России. Все! И через четыре месяца, в конце марта или в начале апреля, мы будем иметь ту самую острую общественную ситуацию, которую мы имели накануне встречи нормандской четверки в Париже.

Николай Давидюк: Большие ожидания, что Зеленский посыплется, полностью не состоялись, но, скажем, ощущение, что Путин явно не повелся на его «sensitive», как говорил Зеленский о себе ...

А.Б. А чего Путин должен вестись, кстати, на «sensиtive» Зеленского? Путин что, понимаете, выбирает себе партнера по книжному клубу?

М.Д. Или для танца. Но это вопрос к Зеленскому, почему он так думал и чего был уверен. Вторая вещь, что Зеленский думал сыграть на человечности Путина. Как оказалось, этой человечности нет. Есть жесткий грубый расчет. То, как вел себя Зеленский - постоянные почесывания, опрокидывания ног, фразы "я соскучился по Киеву" - это говорит о том, что Путин на него жестко нажал. Прям жестко. И он был выбит из седла. А на то, что зеленоботы или эксперты, которые поддерживают Зеленского слепо и на всю жизнь, говорят, что это была суперпобеда, - я суперпобеды там не вижу. Я здесь скорее согласен с господином Тарасом, что имплементация на постоянной основе особого статуса Донбасса - это явно Непобеда. Вторая вещь, формула Штайнмайера, которая сначала предусматривает проведение выборов без реинтеграции, деоккупации и только потом возвращение границы. Так, а, возможно, потом и возвращения границы не нужно будет? Ибо те, кто стоят сейчас с автоматами на руках, им не надо будет выходить. Они мэрами станут! Они депутатами станут. Чего им выходить? Они скажут: "Да, простите меня, но я сегодня депутат городского совета, областного совета или чего-либо другого". Поэтому я побед точно не вижу. В тех моментах, где Порошенко еще мог играть в дурака, говоря, что "вот, первого пункта вы не выполнили, значит выполняем не по порядку", это нам позволяло рассчитывать на деоккупацию. То, что Зеленский подтвердил первоочередность выборов, а затем - безопасность компонента, то это с нами еще сыграет в злую шутку. Единственное, чему я верю, в то, что ситуация не является безнадежной, не является катастрофической, - потому что подпись президента не является всесильной, и все законы должны быть реализованы парламентом, так как раз таки расчет - на парламент, на улицу, и на само общество, которое может не принять и не примет антиукраинское решение.

А.Б. Формально, российская сторона не фигурировала, как непосредственный агрессор и оккупант. Российская сторона выходила, как участник определенных договоренностей, и, соответственно, появилось коммюнике, где "Россия будет пытаться всячески способствовать кому-то там" и так далее. Кремль фактически деликатно выскользнул, дистанцировался.

Т.С. Так и есть. С самого начала подписания Минских договоренностей Россия предостерегла за собой статус не участника конфликта, а только гаранта его решения. И коммюнике, подписанное в Париже, то же подтвердило. Россия не имеет статуса стороны конфликта. Более того, сама российская агрессия в коммюнике названа конфликтом в Украине. И это о многом говорит. Россия на той же позиции, на которой она стояла в начале, стоит и сейчас. И в этом случае, не знаю пробовал или нет Зеленский, но ему не удалось поменять позицию хотя бы на сантиметр. И я считаю, что тем самым мы должны сейчас, как свершившийся факт, принять, что Зеленский идет той же дорогой, которой шел Петр Порошенко. Куда привела эта дорога Порошенко - мы хорошо знаем. Я боюсь, что Зеленский, имея все возможности, поставить ребром вопрос о ничтожности Минских договоренностей этой возможностью не воспользовался. Единственное, что он, скорее всего, будет цепляться, действительно одно - это разная трактовка, что первое - граница или выборы? Здесь, я вижу, Зеленский, очевидно, будет сопротивляться. Но он признал Минские договоренности. И его сопротивление рано или поздно приведет к конфликту между Украиной, с одной стороны, и Россией-Францией-Германией - с другой стороны. Потому что надо было попробовать, иметь смелость поставить вопрос о пересмотре Минских договоренностей, по крайней мере их 9 пункта!

А.Б. Причем Ангела Меркель делала определенный пас, когда она сказала, что Минские договоренности, они немножко гуттаперчевые и предусматривают возможность их как-то там растягивать.

Т.С. Да. Не хватило. В этом случае я согласен с теми экспертами, которые говорят, что либо Зеленскому не хватило духа, либо не хватило компетентности, либо не хватило смелости и опыта. Я думаю, что он робко пытался это сказать. Но, как говорит итоговое коммюнике, и как говорит особенно пресс-конференция, он дал заднюю. Он согласился, что Минск безальтернативный. Мы и дальше обманываем украинский народ и мировое сообщество, что Минские договоренности могут быть способом решения конфликта на Донбассе. Нет! Это ложь!

А.Б. Они приобретают так называемое политическое мяса. Еще с десяток-другой подписей и мы действительно увидим реализацию этого всего дела в Конституции. А украинская милиция, украинские спецслужбы - все будут вынуждены подчиняться украинскому законодательству. Новому украинскому законодательству, где в соответствии эти вот все странные формулы будут прописаны.

Т.С. Это - первое. А второе, мы же еще на один нюанс должны обращать внимание: а откуда взялись четыре месяца? Вот всегда возникает вопрос, когда есть какая-то цифра - откуда она взялась? Оказывается, как следует из итоговой пресс-конференции четырех лидеров, четыре месяца, оказывается, нужны для подготовки условий для проведения выборов. Так четко и ясно было Макроном сказано. То есть, четыре месяца берутся для того, чтобы заставить Украину подготовить условия для проведения выборов. Заметьте: о границе никто не говорит - ни Макрон, ни Меркель. Так четыре месяца Украину будут заставлять, простите за слово, нагибать, чтобы она создавала условия для проведения выборов. И каким образом через четыре месяца Зеленский собирается выскользнуть из той петли?

А.Б. А, может, он не собирается ускользать?

Т.С. Он может занять только позицию глухой обороны, или сдаться. Поэтому я и делаю предположение, что это отложенная капитуляция. То есть, мой пессимистический вывод заключается в том, что Зеленский, даже при всем желании, - такое желание он, скорее всего, имеет - затруднил себе позицию выскользнуть из минской петли после саммита в Париже, потому что он согласился на то, на что даже еще не соглашался Порошенко - постоянный особый статус, подготовка условий для выборов. Разная трактовка вопросов "границу или выборы" - ну, это такая пикировка может быть, но на следующей встрече ему еще раз ... и Путин это очень откровенно сказал, он ткнул, ткнул Зеленского носом в Минские договоренности и сказал: "Читай! Читай пункт 9". Как надо было с этого выходить? Надо было не побояться сказать, что Украина не подпишет коммюнике, если там не будет поставлен вопрос о пересмотре пункта девятого Минских соглашений. Ну, не подписал бы это коммюнике. А для чего ты ехал в Париж? Чтобы посмотреть Путину в глаза? Ну, посмотрел в глаза. Ты так сильно рвался на этот Нормандский саммит. Перед тем советники президентов России и Украины согласовали коммюнике, поэтому ты знал, что там будет написано, ты ехал и это подписал! И где победа? Как ты дальше думаешь двигаться? Все равно вопрос рано или поздно выйдет в плоскость решения Верховной Рады. Если формула Штайнмайера имплементируется, изменения в конституции и имплементируются, так народ придет под Верховную Раду. И ситуация будет очень острой. Каким образом ты, имея монобольшинство, будешь объяснять Меркель и Макрону, что, имея большинство в Верховной Раде, ты не выполнил то, что ты подписал в Париже?

А.Б. На самом деле, мы не знаем, чего ожидать, потому что прозвучало заявление Зеленского о том, что, мол, украинское общество, которое ему подставило плечо на Майдане в Киеве, на площадях по всей стране, предостерегая его от непродуманных шагов, демонстрируя европейским лидерам, что Украина не готова на капитуляцию, что эти люди ему очень помешали. И еще их обвинили чуть ли не в том, что они подыгрывают Кремлю.

М.Д. Это, кстати, прозвучало и из уст Путина, который сказал, что "смотрите - есть Зеленский - деловой персонаж, с которым можно вести разговор, а есть националисты, которые мешают ему идти к миру и которые мешают делать конструктив". Поэтому на националистов будут "набрасываться". Кстати, от комментаторов Зеленского, так называемых "независимых" комментаторов, пришлось услышать, что патриотизм - это уже не почетно в Украине, надо идти на уступки, потому что мира так не добьешься. Ну, а, давайте, зададим вопрос, а Путин кто? Путин - националист, Борис Джонсон - националист, а Трамп - кто? America first или America great again - это, разве не о национализме история? Из украинского националиста делается образ отрицательного персонажа, но по всему миру там, где они у власти, возьмите любого президента, любой страны, то есть он все равно будет патриотом своего государства, он будет его отстаивать, а нам навязывается, что отстаивать интересы своего государства - негативный признак. Это что, любовь к своему государству негативный признак !? Здесь большой минус с этим, потому что многие люди начинают воспринимать, как это нормально. Вторая вещь, собственно, что Путин пытался Зеленскому навязать, - это собственные условия. То есть согласовывали оба советники то, что хотелось России, а не общее. И в этом большой минус. Я понимаю, что для Зеленского большая победа, что на следующий день после переговоров оказалась новость, что "слуги народа" будут показывать в российском прокате и это дополнительные деньги, но, извините, это ничем не отличается от позиции Порошенко, который говорил, что завод в Липецке - это также не о бизнесе.

А.Б. Для Зеленского это станет Липецкой фабрикой, понимаем, как люди на это отреагируют, даже эти люди, которые голосовали за Зеленского, не зная, что скрывается за так называемым прекрасным политическим узором.

М.Д. Поэтому как раз есть четыре месяца. Я думаю, что там привязка не только к выборам. Это завязано и на энергетическом уровне, судебные решения, которые должны быть. Они надеются, что Украина от некоторых своих претензий откажется. Ну и, понятно, что это завязано с внутренне-политическими процессами в Украине и России, поэтому они как раз берут эту паузу, чтобы, с одной стороны, порциями съедать этого слона, с другой - все равно может быть сыграна определенная комбинация, потому что тайная встреча для чего-то же проводилась. Я думаю, что точно не для того, чтобы договориться о показе фильма, хотя это было бы самым безопасным. Поэтому эта встреча выводит на такие дополнительные непонятные моменты, потому что, если мы уже требовали встречи в присутствии Макрона и Меркель, зачем тогда идти говорить наедине !? Какие у нас от них секреты? Что мы можем от них скрывать? У нас одна проблема - Крым и Донбасс. Все, больше ни о чем мы не говорим. Хотите газ - руководители хозяйствующих компаний, езжайте в Вену, договаривайтесь, то есть вы на этой площадке уже работали. Не нравится Вена, возьмите любую другую столицу, но есть люди, которые за это получают деньги, пусть они договариваются. Последний раз, когда было политическое решение по газу, оно было проигрышное.

А.Б. Был еще один характерный момент. Речь идет об аваковском заявлении о том, что, якобы, бесновался очень сильно Сурков, мол, украинцы отходят от предыдущих тех или иных договоренностей на уровне советников.

Т.С. Я думаю, что Аваков просто выгораживал президента Украины. У меня есть большое сомнение, что было так, как это рассказал Аваков. Скорее всего, Ермак - советник Зеленского и Сурков, согласовали какой-то документ. Вполне возможно, что этот документ, при встрече один на один вызвал дискуссию. Я так думаю, что дискуссия была лишь в одном пункте, Зеленский мог настаивать, что Украина сначала восстанавливает контроль над границей, а затем выборы, а Путин, соответственно, имел противоположную позицию. Но говорить о том, что кто-то бросал бумагами и так далее, и тому подобное - все вопросы были согласованы. Эта встреча один на один, собственно, и является доказательством того, что Путин в таком случае знает, какие аргументы принять. Он мог дословно Зеленскому намекнуть: "ну вот видишь является протокол, вот есть Минские договоренности. Ты можешь, конечно, что-то не выполнять, но, ты же знаешь, я боевиков не контролирую, эскалация может быть, ты хочешь прекращения огня?". Путин, в таком случае, шантажирует очень сильно, а Зеленский, вместо того, чтобы опереться на протест, к которому причастно Движение сопротивления капитуляции, к которому я принадлежу, я являюсь членом координационного совета, вместо того, чтобы опереться и сказать Путину, что у меня за спиной протест украинского народа, он рассказывает совершенно абсурдные вещи, что, видите, митингующие на Банковой и те, кто протестуют против особого статуса Донбасса, - это в угоду Путину. И посмотри на социологию. Большинство украинского народа против особого статуса Донбасса. Значит ты считаешь, что большая часть украинского народа думает и действует в угоду Путину !?

А.Б. Это парадокс. То есть те в Украине, кто выступает против Путина и коллаборантских сценариев на самом деле действуют в угоду Путину ...

Т.С. Политический детский сад говорить такие вещи публично. Если ты не понимаешь протеста, если ты не знаешь, как использовать этот протест на дипломатических переговорах, то хоть молчи, хоть не говори абсурдных глупостей, которые просто выставляют тебя на посмешище перед украинским обществом. Это мой совет президенту Украины Зеленскому. Он должен понять, что протест имеет объективную основу. Украинское общество никогда не примет особого статуса для части Донбасса и, если Зеленский будет дальше продвигать эту идею, то он принесет в Украину не мир, а гражданскую войну.

А.Б. А для чего это было Зеленскому? Действительно, никто за язык не тянул ...

Т.С. Я думаю, что он боится протестов, он просто боится Майдана. Некоторые ему шепчет на ухо, что эти протесты организуются Порошенко, бывшим президентом Украины, что также не соответствует действительности. Эти протесты носят объективный характер. Они не организованы под какого-то политика, тем более они не инспирируются какими украинскими политиками. Но Зеленский этого не понимает, а в окружении нет людей, которые могут объяснить, как это можно вращать себе в плюс на международном дипломатическом уровне. Поэтому мы эти абсурдные вещи.

М.Д. На самом деле, для Зеленского очень важно избежать ошибок, которые допустил Янукович, и сделать все для того, чтобы силовые сценарии не разворачивались. Но он действительно, как человек из шоу-бизнеса, боится протестов. То есть, на самом деле, если сделать протест типичном классическом политику, он из этого только обрадуется, потому что это дополнительная медийность. Это энергия, которую ты можешь использовать в том числе и нас свою пользу, это то, что ты можешь использовать и в международных переговорах и в внутриполитический ситуации. То есть - это не плохо, это ингредиент, который на политической кухне считается нормальным. Но, посмотрите, как нервничает Лобода, когда приходят активисты к ней на концерт или, как нервничает Ани Лорак, или любой, кто выступал в России, например. В них просто паника. Вот похожая паника бывает у Зеленского, когда он видит протестующих. Но все же надо переходить в политическое русло, коль он уже взялся, коль надел ярмо ответственности президента, то к этому надо нормально относиться, и наоборот следует слышать людей. Мне кажется, что он пытался услышать. Те "красные линии", которые общество ему нарисовало, скажем так, как минимум, он видел, он осознал и пытался где-то за них не заходить публично. Мы не знаем, что произошло непублично, и мы сейчас не можем делать анализа этого. Да, есть подозрения, есть сомнения, но мы сейчас говорим о тех вещах, которые известны общественности. Как минимум публично он пытался их не нарушать. Он понимает, что маленькая спичка гражданского сопротивления может перерасти в большой пожар, что приведет к его отставке. Понятно, что так рано он в отставку уходить не хочет. Я не уверен, что он хочет полный срок отбыть, но менее года усидеть он точно не хочет. Он как раз сейчас входит в эту новую роль, которая ему нравится. Другое дело, справляется он с этой ролью, скажем так на троечку может где-то дотягивать, но пока что, возможно, ему это не удается. Поэтому для Зеленского сопротивление был нужен, как для политика, он его сделал сильнее, но все же нужно делать, чтобы таких сопротивлений не было и я сейчас не о массовых посадки или о цензуре блогеров, прессы. Цензура и "черные письма" не помогают. Человек создает канал в ютубе и поехал вперед, собирает большую аудиторию, чем некоторые информационные каналы. Поэтому ему следует как раз коммуницировать, говорить, что хочет услышать страна. И действительно, у нас были моменты, даже в истории, когда президент слышал страну. Возьмите одного из самых одиозных президентов - Кучму, который шел на российских лозунгах, а пришел в Администрацию президента и заговорил по-украински, потому что он понял, что страна такого президента терпеть не будет.

Т.С. Я думаю, что ситуация сейчас вокруг Минского процесса и Донбасса несколько встанет на паузу. И где-то в феврале-марте она снова будет обостряться. Рано или поздно перед Украиной так называемые европейские партнеры потребуют принять новый закон об особом статусе и о выборах. Но в дело включается еще вопрос земельного закона, мы будем иметь огромное напряжение вокруг рассмотрения земельного закона. И там тоже есть основания полагать, что земельный закон не удастся принять. То, что монобольшинство якобы имеет голоса. Значит, если эти все вопросы перенесутся на 2020 год, а там еще мы добавим вопрос тарифов, цены на газ. Мы можем иметь в феврале - марте следующего года такой коктейль ...

А.Б. А это за пару месяцев ...

Т.С. Который вспыхнет от одной спички. Я могу вам сказать и Движение сопротивления капитуляции, которое организовывало предыдущие протесты, и аграрии, которые будут сражаться за землю, и малый средний бизнес, который будет отстаивать упрощенную систему налогообложения. Все эти общественные инициативы никуда не делись, они будут продолжать свою деятельность, они будут давить на президента и на власть, и будут защищать и свои интересы, и интересы страны.

А.Б. Просто в стране множество оружия. Я боюсь, что кто-то, понимаете, вытянет обрез или калаш и понесется ...

Т.С. Поэтому мы очень осторожно относимся к такому понятию, как третий Майдан, мы прекрасно понимаем, что Путин его хочет организовать, только он хочет сразу организовать кровавый Майдан со стрельбой, чтобы все горело, Банковая горела и Верховная Рада горела, но, с другой стороны, учитывая эту составляющую российской провокации и кучу агентуры, которая сидит сейчас в наших городах, мы так же прекрасно хотим дать понять власти, что мы никогда не допустим сдачу национальных интересов в вопросе Минска и Донбасса, в земельном вопросе и в других чувствительных для украинских го общества вопросах. Поэтому я могу спрогнозировать, что 2020 год, к сожалению, спокойным не будет.