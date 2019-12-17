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Espreso.tvОбществоПротесты против рынка земли: под Радой произошла драка. Фоторепортаж

Протесты против рынка земли: под Радой произошла драка. Фоторепортаж


фото: REUTERS
Во время митинга начались столкновения с полицией, митингующие установили палатки

Возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли. Митингующие облили нескольких правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ.

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фото: REUTERS

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