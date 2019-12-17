Протесты против рынка земли: под Радой произошла драка. Фоторепортаж
17 декабря, 2019, 14:00
Во время митинга начались столкновения с полицией, митингующие установили палатки
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-