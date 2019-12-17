Андрей Пионтковский: Зеленский прикрывается ужасной легенде - судить за подписание Минских договоренностей и одновременно их выполнять

19 декабря, 2019, 07:11

Антин Борковский

Политолог, деятель российской оппозиции в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о разногласиях между заявлениями и финальным коммюнике Парижского саммита, путинскую ложь о Сребреницу и ненависть Зеленского к украинской оппозиции

Нормандский саммит завершился, но Путин уже смог перечеркнуть то, что он оценивал как так называемое "потепление в отношениях".

В принципе, мне понравилось выступление Зеленского на пресс-конференции. Он старательно и дисциплинированно подчеркнул все те "красные линии", о которых ему напомнило гражданское общество, направляя его на саммит. Все это звучало очень обнадеживающе. Но потом подоспело коммюнике, а коммюнике - это практически немного отредактированный известный нам текст проекта, согласованного 14 сентября Ермаком, который сконцентрировал в своих руках все управление внешней политикой Украины, с его куратором Сурковым в Москве. Там даже Сурков на месте отметил, что некоторые формулировки были пропущены, и настоял на их восстановлении. То есть на пресс-конференции Зеленский заявил, что, мол, с одним ОРДЛО на путинских условиях Украина воссоединяться не собирается, она не позволит создать на ее территории легальный, с точки зрения украинского законодательства, военно-террористический плацдарм с двумя армейскими корпусами, никаких препятствий для распространения которого на остальную территорию Украины нету. А документ свидетельствует, что да, мы идем по пути ОРДЛО, мы обязательно инкорпорируем знаменитую "формулу Штайнмайера" в Конституцию, мы закону о статусе предоставим постоянный характер, то есть завуалировано это означает то же самое - внесение в Конституцию. Устное выступление и подписанное коммюнике абсолютно противоречат друг другу. Что после этого можно сказать ... Ну, с одной стороны, поблагодарить Зеленского, что он нашел в себе мужество сказать в лицо главному врагу Украины эти слова, а с другой - он снова поставил Украину в то же положение, после всех этих протоколов Ермака , подписанных сначала 12 июля, затем 14 сентября, - в положение школьницы, которую поставят в угол и будут бить розгами за то, что она не выполнила каких-то домашних заданий. То же самое будет сейчас продолжаться.

Путин начал "топиться" сразу же после Нормандского саммита, заявив, что, мол, Украина готовит так называемую "Сребреницу", если Россия отдаст контроль над границей.

Ужасное преступление в Сребренице совершили сербские фашисты при попустительстве и поддержке России, тогда еще ельцинской России, а путинская Россия всячески их покрывала и сорвала объявления решения Совета Безопасности ООН о признании этого преступления актом геноцида. А сейчас он вдруг, откуда-то, из глубины своей памяти, вспомнил о Сребренице. Ну, у него уже старческий маразм - он на пресс-конференции фактически признался в ответ на вопрос журналиста, что его террористы убили гражданина Грузии в Берлине, и долго очень объяснял, какой тот был негодяй и почему его надо было убить. Дело не в Путине и не в Меркель - дело в Киеве. Киев и Украина должны сами для себя решить: на них накинули эту петлю - ОРДЛО, и Путин, Сурков, Чесноков и другие ненавистники Украины ее затягивают. Либо Украина сорвет эту петлю и скажет: "Мы видим все ваши планы, речь идет не о возвращении территориальной целостности Украины, хотя бы частично, - речь идет о путинском плане подчинения всей Украине через внедрение этой раковой опухоли в ее геополитическое тело. Мы отказываемся от этого". Зеленский не сказал, сегодняшняя власть этого не сказала. более того, новая фенечка у них появилась: "Да, это плохо, но это подписал "преступник Порошенко", и мы должны это выполнять". Мы помним, при каких условиях прежняя власть подписала это соглашение. И в нем есть масса спорных моментов. Почему вот теперь у Зеленского "забывают", говорят о передаче границ после выборов и разводят руками: "Ах, мы теперь ..." Там написано другое! Там написано "вывод вооружений и всех иностранных военных подразделений". Порошенко в течение 5 лет блокировал путинский план поглощения Украины из-за расширения ОРДЛО, заявляя, что Россия не выполняет ключевых положений Минских соглашений: "вывод войск и вооружений", не говоря уже о прекращении огня.

Парадоксально: такой "плохой" Порошенко, что подписал Минские соглашения, но мы будем их придерживаться. И, в отличие от Порошенко, мы, с помощью Верховной Рады, имплементируем определенные изменения в Конституцию.

Это ужасная легенда, которой Зеленский с удовольствием сейчас прикрывается. Теперь они еще собираются судить Порошенко как "предателя" за подписание Минских сделок! А вот они их будут выполнять. А он как раз 5 лет, достаточно успешно, с поддержкой международного сообщества, сопротивлялся давлению. А после того, как они полгода кричали, что в Украине правила "партия войны", они, конечно, разрушили всю международную поддержку. И, учитывая комментарии в Киеве, мой позитивный настрой после пресс-конференции Зеленского все больше рассеивается, я начинаю задавать себе вопрос, а не была ли эта пресс-конференция дымовой завесой, скрывающей настоящую измену, которая содержится в сем коммюнике. Теперь, когда он подписался под "формулой Штайнмайера" и "особым статусом", идиотская легенда о вине Порошенко отпадает: вот твоя подпись стоит, Зеленский, ты за все это отвечаешь. Мы же видим: вот министр иностранных дел Пристайко, не раз подчеркивал свои патриотические взгляды, он фактически отстранен от руководства внешней политикой.

Насколько я понимаю, все решения принимаются в офисе президента, и ситуация будет, с определенными изменениями, подобной тому, что происходит в офисе у Трампа, к которому быстро после Нормандского саммита поехал Лавров.

У США ситуация лучше. Трамп, конечно, делает все, чтобы угодить Москве, и этот его позорный жест с демонстративным приемом Лаврова в Белом доме показывает, где лежат его симпатии. Но в Америке есть Конгресс и военно-политический истеблишмент, и, параллельно с этим визитом, группа сенаторов, причем в основном сенаторов-республиканцев, внесла законопроект о так называемых "адских санкциях" в отношении России. То есть международные позиции Украины в США, как ни парадоксально, укрепились в результате предательской - и по отношению к Украине, и по отношению к своему государству - политики Трампа. Действия Трампа вызвали противодействие Конгресса и истеблишмента. А вот превращение Макрона на путинского холуя нанесло удар по позициям Украины. Обратим внимание: Меркель, по крайней мере, как-то пыталась поддержать Зеленского... Проблема не в Макроне, не в Меркель, не в Трампе - проблема в Киеве. Все зависит от готовности Украины сопротивляться демагогии и путинской агрессии.

Есть еще один очень важный момент: практически Россия выведена из числа агрессоров. Ее в Париже не называли агрессором, фактически ее уже задокументировали как страну, которая вместе со своими верными европейскими союзниками пытаться создать «мирный сценарий» в Украине!

Формально Москва всегда подчеркивала этот статус, и в тех же Минских соглашениях - она как бы не является участником Минских соглашений. Но здесь эта формальная сторона превратилась в фактическую. Ведь то, что мы знаем из истоков, - кстати, рекомендую всем перечитать полный ненависти и презрения к Украине репортаж путинского холуя Колесникова - там три человека давили дружно на Зеленского. Красочная фраза, которую приписывают Зеленскому - в какой-то момент он сказал: «Если вы так будете заставлять меня соглашаться буквально со всеми пунктами Минских соглашений, то в следующий раз сюда приедет другой президент». Он как бы сослался на тех людей, которые стояли на Майдане и на Банковой. Они ему помогли, возможно, хоть что-то отстоять в этом документе, но в своей пресс-конференции перед украинскими журналистами он не мог скрыть своей ненависти и снова на них набросился. Он сказал, что они мешали - люди, которые выходили с требованиями, мешали его переговорам. К своим политическим противникам - к трем фракциям в Раде - он относится с гораздо большей неприязнью и даже ненавистью, чем к Путину. Их он видит в качестве врагов.