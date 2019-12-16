"Децентрализация" от Зеленского - попытка превратить Украину в авторитарное и полицейское государство

16 декабря, 2019, 14:47

Николай Княжицкий

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), внесенный президентом Украины как безотлагательный

Президент в законе об административно-территориальном устрое забирает себе функции прокуратуры через префектов, отменяет децентрализацию и позволяет единолично федерализировать страну. Похоже на действия Путина после избрания, но циничнее и жестче.

За "децентрализованной" Конституцией назначенный президентом префект будет осуществлять "административный надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления".

Интересно, что термин "административный надзор" толкуется только в законе "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". И там сказано, что "административный надзор - это система профилактических и принудительных мер по контролю полицией за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". То есть чисто полицейская функция. Таким образом, изменения в Конституцию фактически впервые официально подтвердили, что мы строим именно полицейское государство. Государство, в котором "административный надзор" осуществляется не только за бывшими осужденными, но и за органами местного самоуправления.

Виктор Федорович, имея соответствующий опыт, на такое не решался.

Также под децентрализацией предлагается ввести сплошной контроль лично президента по всем вопросам, которые существуют на местах. То есть все, что в учебниках называют "авторитаризм", в данном случае существует в лучшем виде.

Ну и вишенка на торте: достаточно 226 голосов народных депутатов чтобы ликвидировать, например, Львовскую область (как и любую другую). А отсутствие в Конституции перечня областей с одновременным наделением Верховной Рады полномочиями устанавливать границы областей фактически позволит Верховной Раде теми же 226 голосами исключить Львовскую или Луганскую области из состава Украины. Никаких предохранителей этом нет. Важно, что в соответствии с предложениями к пункту 16 статьи 92 Конституции Верховная Рада может предоставить особый статус любой административно-территориальной единице.