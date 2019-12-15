Украина колядует - весь мир слышит! Что было до коляды, что там в вертепе, лучшие колядки: тексты, видео, песенные истории

2 января, 2020, 14:30

Татьяна Зинченко

Колядки: правда и мифы, и что нам от них? Какие колядки известны всему миру и почему их нужно знать нам? Перед праздниками Еспресо-TV предлагает подборку нашего рождественского песенного наследия и тексты лучших колядок и щедривок

Мы можем по праву гордиться своими народными песнями, которые подхватывает, обрабатывает на свой лад и поет весь мир, и колядки - как раз из таких песен. Сейчас Украина - светская страна, и все же колядки, в основе своей - духовные песни, посвященные созданию мира, рождению и восхвалению Спасителя, - до сих пор одна из лучших страниц украинского народного творчества.

Эти замечательные песни, появившиеся на заре украинства

Колядки появились так давно, что даже их исследователи определяют даты приблизительно.

"Впереди всего, еще до начала мира, как не было ни неба, ни Земли, мы видим только синее море, а среди моря два дуба. Во вторых вариантах колядок говорится о зеленом тополе, но в украинских песнях явором называется дуб. Это дерево играет большую роль в колядки, и о нем упоминается даже в веснушках и купальских песнях ", - пишет И. Нечуй-Левицкий в книге" Мировоззрение украинского народа. Эскиз украинской мифологии ".

Давным-давно, еще когда наши бабушки под стол пешком ходили

Все песни, как и праздники в целом, в дохристианские времена были веселыми и полными надежд на новые урожаи, на благосостояние в семье, на здоровье родных и близких. Поэтому колядки фиксировали эти желания, колядники воспроизводили их в игровой форме. А Книга Книг "Библия" напишет-суммирует: "По вере вашей да и будет вам". Но наши предки верили в простое-хорошее, не заглядывая за тридевять земель.

Коза в вертепе - олицетворение солнца

"Так колядники ходят по домам с козой; коза здесь служит образом солнца. О той козе в колядках поют, что она имеет " золотеньки копиточка ", там жито родит; где не бывает, там полегает; где коза топ-топ, там ржи семь круп; где коза рогом, там рожь стогом ». Нечуй-Левицкий Иван Мировоззрение украинского народа. Эскиз украинской мифологии

Исследователи предлагают различные мнения относительно происхождения термина "коляда". Многие считают, что оно происходит от латинского слова Calenda, что означает праздник нового года.

"Чтобы обеспечить себе урожай хлеба от темных зимних сил, народ исполняет некоторые жертвенные обряды Морозу и Дюди: хозяин, бросая ложку кутьи к потолку, просит к себе ужинать Мороза, чтобы он не поморозил хлеба". Нечуй-Левицкий Иван Мировоззрение украинского народа. Эскиз украинской мифологии

С появлением христианства обряд колядования был приурочен к Рождеству Христову. Возникли новые религиозные колядки с библейскими образами, которые также пользуются большой популярностью в народе.

Колядуют на Рождество шумной, дружной компанией с Вифлеемской звездой, вертепом, масками, костюмами.

В народе есть такое полушутливое мнение, что первым в дом на Рождество должен зайти мужчина. Поэтому на Рождество колядуют ребята, а уже на следующий день к ним присоединяются и девушки.

Вертеп - символ Рождества

Прежде всего выбирают "михоношу" - того, кто будет носить мешок для даров. Хозяева должны класть угощение в этот мешок, а не давать другим героям действа. Еще одевались козами, медведями, ангелами. При подготовке костюма понадобятся и старый полушубок, одетый наизнанку, и бабушкина яркий платок, и всевозможные маски.

Обязательно сделайте Звезду. Ведь главная задача в рождество - славить Христа, пели колядки.

Вертеп - маленький переносной театр с библейскими персонажами и рождественскими сюжетами - один самых ярких символов Рождества. Организуйте вертепы!

Когда колядуют в Украине?

Колядуют в разных регионах по-разному., Но везде - в рождественские дни. Колядовали обычно 7 января, на Рождество, и 8 января, которое в народе так и называют "Колядой". В действительности же на Покутье это делают уже на Святой вечер; на Слобожанщине и Гуцульщине - в первый день Рождества; на западном Подолье - на второй день праздников утром. А поскольку мы празднуем Рождество с миром, то колядовать начинаем также с миром - 25 декабря. И - долго, от души прославляя рождение Спасителя, праздник Рождества Христова, рождения нового года.

Еспресо подобрало лучшие колядки, от вас - вдохновение!

По всьому світі стала новина!

Невероятно сильная, красивая колядка с евангельским сюжетом о поисках Иродом Иисуса Христа.

Ее тема - бегство Марии с Младенцем в Египет и чудо с пшеницей. По мнению Михаила Грушевского, этот мотив связан с популярным в христианской символике сравнением Христа с пшеничным зерном.

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина. Діва Марія Бога просила:

– В що ж би я Сина свого сповила?

Ти, небесний Царю,

Пришли мені дари,

Сього дому господарю. Зійшли Ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусови Христови. Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають Їй пісні,

Господній Невісті,

Радости приносять.

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Это - одна из самых известных колядок. Яркий образец тесного сочетания религиозной и народной колядковий традиции. Колядка вместе с другой рождественской песней "Во Вифлееме ныне новость" звучала в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Добрий вечір тобі, пане господарю. Приспів: Радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився! (Приспів повторюється після кожного рядка.) Застеляйте столи та все килимами, Кладіть паляниці з ярої пшениці. Бо прийдуть до тебе три празники в гості: Ой що перший празник – Рождество Христове,* А другий вже празник – Святого Василя, А третій вже празник – Святе Водохреща. А що перший празник зішле тобі втіху, А що другий празник зішле тобі щастя, А що третій празник зішле всім нам долю, Зішле всім нам долю, Україні волю.

Нова радість стала!

Также очень известна колядка - тесное переплетение религиозной и народной колядковий традиции. К религиозного содержания добавлен характерный для народных колядок побажальних мотив: "Даруй лета щасливии сего дома хозяину".

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Просиме тя царю небесний владарю

Даруй літа щасливії цьому господарю

Цьому господарю та й цій господині

Даруй літа щасливії всій його родині.

Бог предвечный

Очень древняя коляда "Бог предвечный», известная еще с 1780 года. Колядуют ее в каждом доме не только на Украине, но и в Европе.

Бог предвічний народився, Прийшов днесь із небес, Щоб спасти люд свій весь, І утішився. В Вифлеємі народився, Месія, Христос наш, І пан наш, для всіх нас, Нам народився. Ознаймив це Ангел Божий Наперед пастирям, А потім звіздарям І земним звірям. Діва Сина як породила, Звізда ста, де Христа Невіста Пречиста Сина зродила. Тріє царі несуть дари До Вифлеєм-міста, Де Діва Пречиста Сина повила. Звізда їм ся об'явила, В дорозі о Бозі, При волі, при ослі Їм ознаймила. "Тріє царі, де ідете?" "Ми ідем в Вифлеєм, Вінчуєм спокоєм * І повернемся". Іншим путем повернули, Погану, безстидну, Безбожну Іроду Не повідали. Йосифові Ангел мовить: З Дитятком і з Матков, З бидлятком, ослятком Хай ся хорониить. "Слава Богу!" - заспіваймо, Честь Сину Божому Господеви нашому.

Тиха ніч

Рождественская песня, созданная в Австрии в 1818 году. Один из самых известных и широко распространенных в разных языках по всему миру рождественских песнопений. Относится к нематериальному культурного наследию ЮНЕСКО.

Песня была создана 24 декабря 1818 году в рождественский вечер в австрийской деревне Оберндорф под Зальцбургом. Текст написал викарный церкви св. Николауса и поэт Йозеф Мор. Музыку - композитор и органист Франц Грубер.

Тихая ночь, святая ночь!

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні. Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя! Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ. Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

Бог рождается

Это - авторская колядка от Остапа Нижанковского, которая уже давно стала народной.

Бог ся рождає, хто ж Го може знати! Ісус Му ім’я, Марія Му Мати! Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут! Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!* Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко! Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.*** А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають. І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Небо и земля ныне торжествуют

Очень популярная колядка за пределами Украины. Варианты похожей колядки поют также в Беларуси и Польши.

Небо і земля (2) нині торжествують, Ангели, люди (2) весело празднують. Приспів: Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, Царіє витають, Поклін віддають, пастиріє грають, “Чудо, чудо!” повідають. Во Вифлеємі (2) весела новина: Пречиста Діва (2) породила Сина! Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло: В темностях земних (2) сонце засвітило. Ангели служать (2) свойому Королю І во вертепі (2) творять Його волю. Три славні царі (2) зі сходу приходять, Ладан і смирну (2), золото приносять.* Царю і Богу (2) тоє офірують, Пастирі людям (2) все розповідують.** І ми рожденну (2) Богу поклін даймо, “Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо. *Приспів повторюється після кожного куплету

Спи, Иисусе, спи ...

Нежная и праздничная колыбельная Иосифа Кишакевича. Коляда дарит наслаждение и вселяет веру в рождественское чудо.

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи! Я Тебе му колисати, Пісоньками присипляти: Люлі, серденько, люлі. Спи, Лелійко, спи, головку склони. Ту на рученьки Марії, Бач Вона Тебе леліє: Люлі, серденько, люлі. Спи, Убогий, спи, рученьки зложи! Йосифа, що лиш не видати, Несе хлібця Тобі дати: Люлі, серденько, люлі! Спи Терпінє, спи, очка зажмури! Не питай, що колись буде, Що зготовлять хрест Ти люди… Люлі серденько, люлі. Спи Зірничко, спи, сни про небо сни! Слава Богу в вишних буди, Мир на земли, благо людем! Люлі серденько, люлі. Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори, Най при Ньому спочиваю Ту на земли і там в раю Люлі, серденько, люлі!

Молитва на Рождество

Это шестой сингл социально-художественного проекта #ПісніВійни. Автором слов и музыки этой современной колядки является украинский воин и бард Зиновий Медюх, известный также как Зеник с Майдана. Колядку он написал в прошлом году перед Рождественскими праздниками, когда возвращался с передовой в родной Стрый на Львовщине. "Ехал домой и думал о всех тех ребятах, которые остаются защищать нашу землю и при минус 10-20 градусов, в то время, когда на мирной территории все семьями собираются за праздничными столами, - вспоминает воин-бард. - Им, в первую очередь , эта песня и посвящается ".

Колядки для детей

Динь-дзинь

Прилетели ангелочки

Прилетіли ангелята,

Як пташата з неба,

І співали всі Дитятку

Весело, як треба: "Гей же, гей же! О Ісусе!

Гей же, гей же! Слава!"

Та будили там пастирів

Всю нічку – до раня. Голосили, що на світі

Сталася новина:

Діва в яслах днесь на сіні

Породила Сина, Боже Дитя, всіх Владику.

Пастирі, вставайте,

Біжіть скоро до вертепу,

Його повитайте! Поспішім ми до вертепу,

Поклін Му віддаймо

І весело: "Гей же, гей же!"

Йому заспіваймо. Гей же, гей же! О Ісусе!

Гей же, гей же! Слава!

За щасливу тую нічку

Вічна Тобі хвала!

Добрый вечер, люди!

Добрий вечір, люди, Вашій теплій хаті! Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає! Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті

Нині все співає,

Бог ся рождає! Гарно колядуйте

І святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

Известная рождественская песня Jingle Bells зазвучала на украинском

"Шпилясти кобзари" спели на украинском языке хит Jingle Bells и сняли в новогоднем видео шестерых бездомных щенков, чтобы найти для них дом.

Идея видеоклипа и слова украинской версии новогодней песни принадлежат поэтессе Оксане Боровец, которая занимается проектом развития бренда бандуры в Украине Bandura Style.

Щедрик щедрик щедривочка, прилетела ластивочка! Щедривка Леонтовича

На Рождество мы щедруют - от души желаем родным, близким, друзьям, миру добра, мира и уюта. И эти пожелания - в наших песнях, щедривках.

Ежегодно перед рождественскими и новогодними праздниками вот уже почти 100 лет весь мир начинает слушать, петь и выполнять на музыкальных инструментах наш "Щедрик", в западном мире более известный как Carol of the Bells.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Щедрик на разных языках мира

Украина колядует!

Поэтому давайте колядовать, щедровать, в песнях прославлять рождения Спасителя, добро, мир, жизнь! Нам нельзя забывать свои традиции, такой песенной красоты, которая удивляет и очаровывает весь мир. Повторяем слова колядок, чтобы на Рождество и Коляду прийти к друзьям с хорошей колядкой и песней пожелать лучшего в новом году. Светлых, приятных, песенных праздников!