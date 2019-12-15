Свободная Европа против "русского мира", "нормандский формат" и идеи Ежи Гедройца

15 декабря, 2019, 10:38

Николай Княжицкий

На прошедшей неделе я был в Варшаве. И выпала мне большая честь получить премию Rzeczpospolita имени Ежи Гедройца. Премия эта присуждается за установление хороших контактов между народами Центральной и Восточной Европы. Это - тем более для меня ответственная история, потому что эту премию еще получало лишь два украинца - известный публицист, покойный уже Богдан Осадчук и Мирослав Маринович, директор Украинского Католического университета, философ, диссидент. Следовательно, ответственность была сумасшедшая. Я вышел на сцену и прочитал речь, которую вам и предлагаю.

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего я хотел бы от всей души поблагодарить за эту огромную награду!

Оказаться в достойном кисти лауреатов. Награды им..Ежы Гедройца, основанной "Речи Посполитой" - известным и уважаемым и в Украине изданием, - это большая честь и для меня. Спасибо Вам!

Это честь, но и вызов к продолжению дел, которые позволили Вам, уважаемые, выделить меня среди других лиц, номинированных в этом году на Награду им..Ежы Гедройца.

Я хотел бы поздравить всех номинированных и выразить огромную благодарность за титанический труд, который вы выполняете для Польши и европейской культуры, а соответственно - и для Вашей и нашей родины - Европы.

Мы часто слышим, что Украина - это часть Европы, в чем есть несомненная заслуга совместного проживания разных народов в многонациональной Речи Посполитой - это и поляки, и литовцы, и белорусы, и евреи, и немцы, и караимы, и армяне. "Семейная Европа" Чеслава Милоша - это книга также и об украинском опыте борьбы с историей первой половины прошлого века.

Я родился и вырос во Львове - месте, особом для каждого из этих народов. И Львов, чтобы развиваться после стольких лет советской деиндивидуализации и созданию местного типа "советского народа" заново открывает свое прошлое.

Важным элементом построения нового пространства символической Украины было предоставление имени Ежи Гедройца улицы Тверской в Киеве. Это произошло ровно год назад, 29 ноября 2018 года. Чтобы украинцы не забыли, что "без свободной Польши нет независимой Украины". А поляки понимали, что "без свободной Украины нет независимой Польши".

Моей любовью, страстью и новой "малой родиной" стала Гуцульщина, начальником которой я выбрал Станислава Винценза с его гениальным произведением "На высокой горной долине" - гуцульским эпосом, как это четырехтомную эпопею называют сами гуцулы.

Сейчас мы работаем над художественным фильмом о Винцензе, а в сотрудничестве с польскими коллегами приступили к созданию Центра Станислава Винценза в Криворивне. На почетном месте в центре окажется его библиотека, которую мы вместе с женой приобрели в этом году.

В рамках ежегодного фестиваля "Via Carpatia" мы организуем международную конференцию под названием "Круг Винценза". Основали мы и награду им. Станислава Винценза за особый вклад в развитие региона.

Символическое возвращение Станислава Винценза на Гуцульщине является уплатой нашего долга благодарности мыслителю и писателю, который, как никто другой, отдал ей свое сердце. В то же время, я оцениваю это, как один из элементов укоренения Гуцульщины, и шире - Украины - в Европе.

В заключение, несколько замечаний относительно политики - ведь куда без нее. Особенно в наше время и в нашей части Европы.

В дискуссии об актуальности мысли Гедройца и среды "Культуры", я однозначно стою на стороне тех, кто призывает и в дальнейшем руководствоваться указаниями "Культуры".

Сегодня от судьбы союза Украины, Литвы, Беларуси конечно же зависит безопасность Польши и всей Европы.

В Париже, во время встреч лидеров Украины, Франции Германии и России, президент Владимир Зеленский не перешел "красные линии" и не пошел на катастрофические уступки Кремлю. В этом есть огромная заслуга тысяч украинцев, которые в течение нескольких месяцев выходили на киевский Майдан Независимости и площади других городов в рамках акции "Нет капитуляции!".

Но опасность не миновала, ведь в Москве считают, что рано или поздно украинская власть купится на дешевый российский газ и ей можно будет втиснуть Донбасс на российских условиях, чтобы заблокировать наши стремления к членству в ЕС и НАТО.

Мы - парламентская и внепарламентская оппозиция - этого не допустим.

С беспокойством мы смотрим на развитие ситуации в Беларуси, которую Путин решил аннексировать в обновленную империю, чтобы продлить свое правление и распространить влияние на весь наш регион и всю Европу.

Мнение Ежи Гедройца именно поэтому так актуально сегодня. Победа над мартирологическим способом мышления и попытками историко-политического ресентимента обоих наших народов - это надежная гарантия нашей свободы.

С 2009 года российская армия в совместных учениях с белорусскими войсками оттачивает сценарий появления на Сувалськом перешейке "зеленых человечков", которые там "заблудились", спасая от "польского экспансионизма" литовцев и белорусов. После аннексии Крыма и оккупации части Донбасса мы знаем - это - не фантастические выдумки военных штабов.

"Скажи, что ты думаешь о Гедройце, и я скажу тебе, на какой стороне фронта ты стоишь". Это наука, которую мы в Украине хорошо изучили за более 5 лет войны с Российской Федерацией.

Уважаемые дамы и господа,

Прошу еще раз принять мою искреннюю благодарность за честь, которую я имею, получая эту награду.