Новый глава УИНП не понимает ни функций института, ни его роли в обществе, ни цели создания, - Княжицкий

13 декабря, 2019, 11:34

Николай Княжицкий

Дробович - молодой человек. Возможно, встреча с замечательным коллективом УИНП изменит его взгляды на работу

Тема, о которой я не писал. Презентация Антона Дробовича, нового руководителя Института национальной памяти, у нас на комитете. Антон не понимает ни функций института, ни его роли в обществе, ни цели создания.

Идея создания института принадлежит не Владимиру Вятровичу, при всем глубоком уважении к Володе, а академику Игорю Рафаиловичу Юхновскому. Игорь Рафаилович был первым руководителем института и создателем Фонда национальной памяти, куда пригласил и меня. Я был среди соучредителей этой организации. Целью института Игорь Юхновский видел "создание национальной памяти у нации". В 2010 году Юхновского убрали и снизили статус УИНП из-за письма предателя Вадима Колесниченко, в котором он обвинил институт в "ревизии общей истории Украины и России". Впоследствии институт возглавляли лица, которые либо имели антиукраинские взгляды, либо не имели никаких взглядов на будущее института.

Пока Вятрович с командой не превратили его в сильный и влиятельный орган власти. Дробович, который властью рассматривается как альтернатива Вятровичу, в своей презентации скорее сознательно или нет повторял аргументы Вадима Колесниченко в борьбе с Юхновским. "Мы не будем чествовать фигуры, которые разделяют общество, но отметим Лобановского и ликвидаторку аварии на ЧАЭС, говорит Дробович. То есть почтим добрых людей, которые бесконфликтно жили в "общий период существования Украины и России".

А на самом деле речь идет о ревизии деятельности института, которая происходит всегда, когда приходит антиукраинская власть. Идея академика Юхновского, который сам в советской армии прошел фронты Второй мировой и внес огромный вклад в науку именно во времена СССР, заключалась в восстановлении подлинной памяти, которую Россия, которой служил Колесниченко, пыталась запретить. Поэтому я и заметил во время комитета, что Бандера, Мельник, Бульба-Боровец и Кожедуб были в разных идеологических либо даже воинских формированиях, которые были часто оппонентами или врагами. Но все они - часть национальной памяти.

По логике Дробовича, мы должны забыть не только о Бандере, но и о Кожедубе. Конечно, мы должны забыть о Мазепе, которого терпят некоторые россияне и о Богдане Хмельницком, к которому могут иметь претензии поляки, евреи и некоторые украинцы греко-католики. Абсурд? Но именно это фактически предложил новый глава УИНП.

Я хочу верить, что эти мысли исходят не от злого умысла, а от неопытности и коньюктурного желания понравиться новой власти, которая пройдет. Дробович - молодой человек. Возможно, встреча с замечательным коллективом УИНП изменит его взгляды на работу. В противном случае организация, которая так много сделала после Майдана для декоммунизации и восстановления исторической памяти украинского и других народов, проживавших и проживающих на территории современной Украины, будет уничтожена. Как видно из новейшей истории, не впервые.