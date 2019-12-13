11 декабря 2019 года состоялась церемония награждения книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

13 декабря, 2019, 18:35

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В мае 2017 года телеканал "Еспресо" основал книжную премию, которая в этом году состоялась уже в третий раз. Премия "Еспресо. Выбор читателей" основана с целью отмечать лучшие отечественные литературные новинки года и для поддержания интереса к чтению книг в Украине. Здесь издатели имеют возможность найти надежный путь к широкой общественности через рекомендации, отзывы и оценку книг авторитетными экспертами и самими читателями.

В этом году премия, которая состоялась с мая по ноябрь, проходила в три этапа. На первом этапе, в течение июня оргкомитет принимал заявки от издательств на участие книг в конкурсе, более 30 издательств подало более 150 заявок. На втором этапе, в течение июля экспертное жюри в составе 24 человек определило в каждой номинации по 3 книги, которые попали в финал. На третьем этапе, с начала сентября до 10 ноября читатели в 276-ти библиотеках по всей Украине путем голосования выбирали победителя. Как результат, организаторы получили от библиотек около 4500 анкет для голосования с голосами читателей и отзывами на книги финалисты.

На самой церемонии присутствовали более 80-ти поэтов, писателей, литературоведов и издателей. Интересным интерактивом, который отметили все присутствующие, была возможность ознакомиться с более 4000 рукописных отзывов о книгах финалистов, которые оставили читатели в анкетах для голосования.

В номинации "Литература для детей" было три финалиста: "Дитя песиголовцев" Владимира Аренева; "Стая" Анастасии Никулиной и "Арктическая пасека" Александра Дерманского. Победила книга Анастасии Никулиной "Стая". Стая - это о подростках и паркуре. Стая - такое название себе возьмет группа друзей-парней, которые являются трейсерами, то есть людьми, которые практикуют паркур. Это остросюжетный роман, который будет вполне интересен и взрослым.

Перейдем к номинации "Литература для взрослых", здесь в финал вышли книги: "Фонетика тишины" Ивана Андрусяка; "За спиной" Гаски Шиян и "Братство" Олега Криштопы.

Книга "За спиной" Гаски Шиян стала победителем в номинации "Литература для взрослых". В основе романа история 27-летней Марты. Ее бойфренд в связи с войной на востоке нашей страны, получает повестку и решает променять уютную жизнь, хорошую работу и саму Марту на блиндажи. Это разрушает привычное состояние вещей и их восприятие. В конце девушка и сама решает измениться и переосмыслить реальность.

Спасибо всем, кто присоединился к книжной премии "Еспресо. Выбор читателя 2019", в частности организатору премии общественные организации "Всеукраинский демократический форум", генеральному медиа партнеру телеканала "Еспресо", логистическому партнеру "Новая почта", организационном партнеру общественные организации "Действие". Спасибо всем библиотекам, читателям, экспертам, которые присоединились к премии и помогли нам отметить лучшие литературные новинки и их авторов. Спасибо, что вместе с нами популяризировали чтение книг в Украине.