Рататуй о штоленне и огромной индейке от кордон-блю: удиви гостей на Новый год блюдами со всего мира!

17 декабря, 2019, 07:26

Татьяна Зинченко

Интегрируемся во вкусный мир, готовя на праздники блюда мировой кухни

Любой праздник по умолчанию - уже фейерверк всего хорошего, что накопилось во вселенной и время, выделенное на восприятие и осознание этого. А тем более - новогодний праздник, этот поистине настоящий фейерверк надежд, настроения, музыки, цветов и вкусов. По вкусам, то они занимают в этой связи одну из первых позиций: семьи, друзья, коллеги собираются за общим столом, чтобы встретить новый виток жизни.

Поскольку мы все больше интегрируемся в мир и все прямее направлены в Европу, должны знать и блюда мира, тем более это знание приятное и практичное. В этой подборке Еспресо-TV собрало самые вкусные блюда мира, которые можно приготовить на наших кухнях. Праздничными рецептами будут делиться известные кулинарные мастерицы.

Штоленн - немецкий праздничный кекс

Но эту душистую, сладкую, нарядную выпечку знают во всем мире. Штоленн - традиционная немецкая выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была "напоминать" завернутого в пеленки Христа-младенца.

Готовится заранее, и если начать сейчас, на праздничном столе всех, кто постарался, будет красоваться это ароматное сладкое произведение. Рецептом штоленна делится Лилия Цвит - известная нам кулинарная мастерица из Дрогобыча.

Штоленн Лилии Цвит.

"Оригинальный рецепт сохранен, но адаптированный к современным продуктам и моего опыта работы с дрожжевым тестом. В моем штоленне все ингредиенты натуральные, подобраны так, чтобы это было аппетитно, ароматно и вкусно. В рецепте много сливочного масла, домашние сливки, миндаль, сухофрукты, натуральные специи, коньяк. Последний можно заменить ромом, но, по-моему, коньяк придает более выраженный аромат этой выпечке. Специй по минимуму, но аромат получается замечательный. Здесь важно не переборщить. Именно такой набор специй, на мой вкус, самый лучший. Мои штоленны прекрасно сохраняются более 4 недели. И чем дольше они настаиваются, тем лучше становятся. Рекомендую минимально выдержать штоленн в холодильнике хотя бы неделю. Попробуйте! Это как раз тот случай, когда лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть ", - говорит хозяйка и делится испытанным рецептом.

Ингредиенты на 2 шт. по 700-800 г:

Для опары:

мука - 100 г

дрожжи сухие - 10 г

молоко - 150 мл

сахар - 1 ст. л.

тесто:

яйца - 2 шт.

сливки - 50 г

сахар - 80 г

ванильный сахар - 1п. 16 г

соль - щепотка

масло 82% - 150 г

мука - 450 г

наполнение:

цукаты апельсиновые -50 г

цедра грейпфрута - 1 ч. л.

сухофрукты - 150 г

миндаль - 100 г

лимонная кислота - щепотка

коньяк - 100 мл

специи:

корица - 1 ч. л.

куркума - 1 ч. л.

кардамон - 1 ч. л.

мускатный орех - 3-4 шт.

дополнительно:

масло - 50 г

сахарная пудра - 300 г

Форма 25х35 см

Сначала приготовим наполнение. Для этого все сухофрукты, цукаты, цедру грейпфрута, лимонную кислоту и специи ложим в стеклянную посуду, заливаем коньяком и плотно закрываем крышкой. Оставляем в холодильнике настаиваться минимум на 5 суток.

Тесто. Для опары, муку перемешиваем с сахаром, добавляем сухие дрожжи и снова все перемешиваем. Тогда вливаем теплое молоко и замешиваем тесто консистенции, как сметана. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в тепле на 30 -50 минут, чтобы опара подошла.

Отдельно к яйцам добавляем растопленное масло, домашние сливки, сахар, ванильный сахар и перемешиваю все миксером, чтобы сахар растворился. Тогда вливаем готовую опару, добавляю 1/2 муки и замешиваем тесто. Муку добавляем поэтапно, хорошо вымешивая тесто 15-20 минут. Количество муки может варьироваться, в соответствии с вашими продуктов, поэтому следим за консистенцией теста.

Тесто получается густое, эластичное, не липнет к рукам. Добавляем наполнение, пожаренный, измельченный миндаль и еще 30-50 г муки. Вмешиваем наполнения в муку. Долго месить не нужно, только чтобы все объединилось. Оставляем тесто подходить в тепле еще на 1-1,5 ч.

Формируем штоленн (см. видео).

Оставляем подходить в форме еще на 15-30 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 50 минут.

Горячие штоленны щедро смазываем растопленным маслом и посыпаем сахарной пудрой так, чтобы покрыть толстым слоем всю поверхность випички.Залишаемо, чтобы остыли. Тогда перекладываем на чистый пергамент и упаковываем, плотно обвязывая нитью. Настаиваем штоленн в холодильнике минимально 1 неделю. срок их хранения - более 4 недели.

Огромная индейка

Отыскать такую и запечь на праздник! Новый Мир в восторге от этой румяной, сочной, душистой вкусносты. К тому же мясо индейки считается диетическим, поэтому ко всем плюсам под знаком "вкусно и полезно" можно добавить еще и плюс "диетически".

Записываем испытанный рецепт хозяйки из Ивано-Франковска Галины Савчук.

Ингредиенты:

индейка (примерно 5 кг)

4 апельсина

3 стебля сельдерея

2 луковицы

1 морковь

бекон

1 головка чеснока.

соль

перец,

2 ст. л. меда

2 ст. л. соевого соуса

острый соус

Я всегда покупаю замороженные индейку. Поэтому сначала размораживают ее, затем вымачиваю в холодные воде.

Птицу помыть, хорошо вытереть бумажными полотенцем. Натереть смесью из чеснока (4-5 зубчиков), соли и перца. Выложить в форму, в которой будет запекать, и щедро полить острым соусом (у меня - Greek feta and oregano - греческая фета с орегано). Во время маринования индейку ложим грудинкой вниз, так лучше промаринуется, закрываем пленкой и ставим на ночь в холодильник. На следующий день вынимаем индейку, сливаем то соус. На дно формы выкладываем грубо нарезанную морковь, сельдерей, лук, разрезанную пополам, несколько зубчиков чеснока. На овощи ложим индейку, грудинкой вверх. Еще раз смазываем соусом. (Я не фарширую индейку, вкладываю только разрезанный на четыре части апельсин). Сверху полностью покрываем сырым беконом. Если можно закрыть крышкой, то закрываю крышкой, если нет - то фольгой и отправляем в духовку. Время выпекания - 1:00 на 1 кг птицы. (То есть у меня 5 кг - соответственно пекла 5 часов. Проверено - пересушена не будет). Важно часто поливать индейку во время запекания соусом образуется. В конце можно бекон снять, можно подавать с беконом. (Я сняла, намазала индейку смесью меда и соевого соуса и поставила на 10 минут в духовку, не накрывая, чтобы подрумянилась. Сочная и ароматная индейка готова.

Индейка Галины Савчук

Кордон-блю

Просится рифма "я люблю"! Поскольку такой замечательный вкусный привет от французской кухни просто невозможно не любить.

Львовянка Люба Качмар, кулинарные творения которой почитаются во многих кулинарных сообществах и охотно закрепляются на многих кухнях, рассказывает нам, как приготовить себе на праздник такое блюдо.

На 4 шт. нужно двойное куриное филе. Каждое разрезать вдоль пополам. Кусочек мяса ставим на пленку и закрываем пленкой. Отбить, но осторожно, чтобы не порвать. Хорошо, если есть для этого молоточек без зубчиков. Посолить, поперчить, посыпать сушеным чесночком и смазать горчицей. Выложить кусок ветчины, а на нее - сыр. Далее скручивать, как блинчики, заворачивая стороны внутрь. Все это делаем с помощью пленки (как штрудель с полотенцем). Затем в пленке поставить в морозилку на 15-20 минут. Готовим яйца, муку, сухари в три тарелки. Каждый кордон сначала обкатываем в муке, затем - в яйце, далее - в сухарях. Кладем на дощечку и отправляем в морозилку на 20 минут. Затем процедуру панировки повторить. И снова отправляем изделия в морозилку, пока нагревается масло. Разогреть масло (фритюр) и обжарить каждый до золотой корочки. В конце выложить на противень и доготовить еще 15 минут при температуре 180 градусов. Это просто и вкусно!

Кордон-блю Любы Качмар

Бигос - смакота капустная

Распространено это блюдо в польской кухне, но давно уже прижилось и у нас. Люба Качмар делится с нами и рецептами этого блюда, пошагово рассказывая, как приготовить капусту так, чтобы аж за ушами трещало.

По ее рецепту, нужно: 600 г свиных ребер или мяса, главное, чтобы не очень постного. Режем большими кусками и обжариваем на растительном масле до корочки. Далее добавляем два хороших зубчика измельченного чеснока, измельченные 2 луковицы и потертую морковь. Затем немного подлить водички. Накрыть и тушить до почти идеально готового мяса - примерно 50 минут.

Дальше - специи: перец горошком, лавровый лист, укроп зерна, тмин зерна, посолить. Добавить 600 г рубленой свежей капусты и тушить минут 10. Затем досыпать столько же отварной квашеной капусты (можно и сырой).

Тушить 20 минут, а затем добавить порезанные охотничьи колбаски, через минут десять - размоченный чернослив и 100-150 г сливок.

Тушить еще несколько минут, после чего добавить еще специи по вкусу, зелень и 2 зубца чеснока (целого). Выключить и даем немного настояться. По желанию можно добавить томатной пасты.

Бигос Люби Качмар

Рататуй - вкусное овощное совершенство

Готовим простое овощное французское блюдо - классический рататуй. Расскажет, как приготовить это блюдо быстро и вкусно, львовянка Ирина Паращак.

Для основы нам нужно:

2 баклажана

3-4 помидора

1кабачок

соус:

1цибуля

1 перец болгарский

3 помидора

1/2 ч.л. соли

прованские травы

3-4 зубчика чеснока

Готовим соус:

Лук режем, обжариваем до золотистого цвета, добавляем мелко резаный перец, тушим.

С помидоров снимаем кожицу, предварительно обдав кипятком, нарезаем и тушим до мягкости, добавляем прованские травы, чеснок. Все измельчаем блендером - и соус готов.

Овощи режем кольцами. Берем сосуд любой формы (овальная, круглая или прямоугольная). Выливаем соус и выкладываем поочередно кабачок, помидор, баклажан и т.д.). Сверху посыпаем травами, измельченным чесноком и смазываем оливковым маслом. Запекаем при температуре 200-220 1 -1,5 часа. Можно подавать как горячим так и в холодном виде.

Рататуй Ирины Паращак

Финская уха из лосося

Когда, вдоволь нагулявшись "на елке" на улице, компания возвращается в дом догуливать новогоднюю ночь, такая уха внесет замечательную изюминку во все праздничное действо. Как ее быстро и искусно приготовить, расскажет кулинарная мастерица из Тернополя Люба Шепитко.

Ингредиенты:

вода - 2,5 литра

набор для ухи из лосося - 500 г

сливки - 100 г (можно заменить молоком)

картофель - 4 -5 штук

морковь - 1 шт.

лук - 1 головка

соль по вкусу, приправы, зелень, лавровый лист

Хребты отвариваем, как положено для ухи - с луком, перцем, морковью до готовности мяса. Это примерно 20 минут. Процеживаем, отделяем мясо от костей. В готовом рыбном бульоне варим картофель и заправляем пассерованные морковь и луком (морковь лучше шинковать соломкой). Когда все сварилось, кладем порезанный, приготовленное мясо рыбы. Пару минут провариваем. И "гвоздь" блюда - выливаем в суп пачку сливок (100 г) любой жирности. Пару минут провариваем, добавляем зелень (в приоритете - петрушка). Обязательно - приправы для ухи, которые вы любите (хотя достаточно молотого черного перца).

Блюдо в тарелке привлекает цветами: яркая морковь, зелень, мясо и прозрачная жидкая основа.

"В идеале финны не кладут картофель, едят с грубым домашним хлебом. Я сварила немного адаптированный вариант. В конце концов частенько в классические рецепты мы вносим свои нюансы", - заключает хозяйка.

Финская уха Люби Шепитко

Киш - немножко добавь своего!

"В традиционный французский пирог, - говорит кулинарная мастерица из Дрогобыча Люба Бирина, - можно добавить свою" изюминку ", то есть начинку". Хорошая блюдо на праздники - такой пирог! Мастер рассказывает тонкости его приготовления.

Коротко - это пирог на основе рубленого теста и заливки.

Тесто (для круглой формы 25 см в диаметре):

100 г холодного масла

210 г муки

0.5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 яйцо

Немного остановлюсь на технологии, так важно. Итак масло - холодное, желательно 82%. Сначала перетереть масло с мукой, сахаром и солью в крошку - можно пульсаром в миксере (насадка лопатка), это очень быстро. А можно вручную, в последнее время только так и делаю - мне кажется, что тесто нежнее. Тогда даем яйцо и быстро замешиваем тесто. Вот здесь важный момент - тесто не должно быть гладким однородным. Тесто должно быть грубо замешанное (те маленькие крошки, состоящие из холодного масла, покрытого мукой, и дадут в готовом изделии замечательную хрупкую структуру, если их перемесить в однородность - получите твердое нехорошо тесто).

Готовое тесто размещаем на дне и бортах круглой формы, помещаем в холодильник на 1 час.

Далее есть 2 пути: быстрый и правильный. В скором варианте - на тесто сразу ложу составляющие начинки, заливаю заливкой и пеку все вместе при температуре 180 градусов. В правильном - на тесто сверху помещаю бумагу для выпечки, хорошо прижимаю и пеку при температуре 180 градусов 15 минут, тогда бумагу забираю и пеку еще до 10 минут. Вытягиваю из духовки, охлаждаю, ложу составляющие, заливаю заливкой и снова пеку. В первом варианте - скорее, во втором вкуснее. Делаю и так, и так в зависимости от ситуации.

Заливка: 200 г жидкости (молоко со сливками или сметана), 3 яйца, 100 г тертого сыра - перемешать до однородности.

Начинка: здесь вариантов много, все зависит от вкуса. Моя любимая - кусочки тонкие ветчины, покрошенная брынза, прованские травы, тонкие кусочки помидоров. На фото к этому добавила еще брокколи и болгарский перец.

Киш Люби Бириной

Фондю по-нормандски

Подавать к красному вину. Такое угощение понравится всем!

Ингредиенты:

1 стакан белого сухого вина

2 стакана красного полусухого вина

200 г сыра

2 яйца

2 ст. ложки тертого мускатного ореха

щепотка черного перца

1 зубчик чеснока

несколько гренок из белого хлеба.

Глиняный горшок смазать изнутри чесноком, влить в его емкость белое вино и нагреть на огне, подсыпая сыр, залитый предварительно сырыми яйцами, и постоянно помешивая, довести смесь до кипения, добавить перец, мускатный орех. Варить до полужидкого состояния. Подавать в горшочке, отдельно разложив на тарелке гренки.

В эти предпраздничные и праздничные дни весь мир и даже Вселенная будут способствовать чудесам. И рукотворным, в том числе вкусным, - тоже. Творите, пусть праздники будут вкусными и яркими!