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Espreso.tvКультураБелки и репейник - 5 книг, изданных современными украинскими музыкантами

Белки и репейник - 5 книг, изданных современными украинскими музыкантами

Все авторы этих книг - участники музыкальных групп и популярные личности, но литературное наследие добавляет немало ярких красок в их образ. Во-первых, оно выгодно оттеняет музыкальные достижения, во-вторых - это, без сомнения, еще и интересное чтиво

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Кузьма Скрябин. Я, Шоник и Шпицберген. Х .: Фолио

В повести "Я, Шоник и Шпицберген", а также в песнях 2006-2014 лет, вошедших в сборник, лучше раскрывается яркий талант Кузьмы с его искрометным юмором, тонким лиризмом, четкой гражданской позицией. Тексты песен интересны не только как музыкальная лирика, но также, как поэзия - авторская философская, саркастическая. Так же проза иногда напоминает "народный" юмор в стиле "Приключений бравого солдата Швейка". "Огромный норвег, сидевший спереди, страшно вонял и создавал впечатление человека, который душ видел только в кино, - начинает выкручиваться автор. - И когда самолет трухануло на воздушной яме - он выпустил маленького Хоттабыча, который сразу отправился гулять по салону. Сначала в этом позорном поступке я заподозрил кума, но норвег выпустил еще одного Мюнхгаузена уже со звуковым сопровождением и барон повис прямо передо мной, так что сомнения растаяли. Спасла ситуацию стюардесса, которая появилась со столиком с напитками, она несколько всколыхнула воздуха, и тяжелую облако отнесло в сторону бизнес-класса".

 

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Сергей "Колос" Мартынюк. Репейник. - М .: Фабула

Этот сборник стихов солиста группы "Фиолет" похож на манифест поколения, когда биографию многих современников можно разделить на количество стихов в ней, и в сухом остатке останется то ли "запах эпохи", то ли "привкус времени". В любом случае, вехи на пути к росту почти совместные, когда "залегли между трав, утонули в лазури высокой, / все так просто - любовь к любви, рука к руке, / нам на пару с тобой всего восемнадцать лет, / нам на пару с тобой в волосах липкие репейник". Тем более, что "география" стихов в сборнике-автобиографии довольно широка: "во Львове - Высокий Замок, в Луцке - холодный Стир, в Дубне - моя колыбель, в Киеве - мира омут", а если учесть, что в активе автора еще и недавний роман "Капитан Грусть", то портрет поколения выйдет почти идеальный: "не хватает времени и свободных выходных, / собираю распыленные камни, / сквозь время пролегал над миром крик: / пора домой, к своим корням". "Что важно, "Репьяхов" никогда бы не было, если бы не тысячи ваших сообщений с вопросом: когда, наконец, выйдет сборник? - подтверждает автор. - Я счастлив, что это произошло именно тогда, когда произошло".

 

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Ирэна Карпа. День всех белок. - Черновцы: Черные овцы

Эта поучительная история - от современной украинской писательницы, путешественницы и участницы группы "Qarpa". Интересная и полезная будет книга детям и их родителям, так как учит самостоятельности, уверенности в себе и готовности прийти на помощь. Так, по сюжету, который разгорается в Карпатском лесу, всем его жителям - и не только белкам! - придется объединить усилия, чтобы спасти родные места от посягательств бандитов и чиновников. А помогать им в этом будет семья лесников, что стоит на страже леса. На страницах этой книги юные читатели узнают о том, как важно бороться за свою мечту и отстаивать права, быть внимательным к нуждам других и с уважением относиться к природе. Но здесь не будет никаких скучных поучений - только захватывающие приключения с харизматичными и смелыми героями!

 

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Валентин Терлецкий. Книга силы. Воля. - Л .: Кальвария

Интрига в романе лидера запорожской группы "Декаданс" закручивается уже с самого начала. Читателя сразу предупреждают о мистических событиях, которые происходили с автором во время сбора материала для книги и общения с потомками тех, кто хранит тайну Силы. Поэтому чтение, как предостерегает автор, может сопровождаться неожиданными эффектами. На самом деле "Книга Силы" - это серия романов об источниках силы. Художественное исследование легенд и феномена украинского казачества от его зарождения до настоящего времени, основнно исключительно на реальных событиях, малоизвестных фактах и многочисленных загадках. Среди героев первого романа серии "Книга Силы. Воля" не только такие знаковые имена, как Дмитрий Байда-Вишневецкий, Иван Подкова, Северин Наливайко, Самийло Кишка и другие, но и многие почти неизвестныеширокой публике казаки и казачьи старшины. "Что касается самой загадочной Книги, о которой идет речь в романе, то авто не дает однозначного ответа, видел ее или нет. "Мы все тогда что-то видели, что-то слышали, что-то думали, - говорит он. - Книга, безусловно, существует, но в руки посторонним ее не дают. Я знаю, где она находилась на момент начала работы над этим произведением. Но говорить об этом мне пока что не разрешено".

 

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Фоззи. Василий Гупало. - Л .: Издательство Старого Льва

Ранее, кроме музыки и песен в группе "Танок на Майдане Конго", автор этой приключенческой книги писал в основном о спальных районах Харькова и о детстве в далеких 90-х. А теперь уже заглянул в историческую даль, в дремучую древность нашего края - страшную, как у Гоголя, но страшно интересную, как в мультике у Диснея. Добро в сборнике олицетворяет простой человек - Гупало Василий. Но простой он до поры до времени. Когда же наступает другое время и людям начинает что-то угрожать, Гупало Василий физически проявляет метафизическую способность добра расти, увеличиваться в размерах и таки побеждать ... "Гупало Василий закрутил кисти, сам закрутился и стал вдруг великаном со страшными белыми глазами, которые много лет пугали всякую дрянь на земле. Кисть превратилась в огромную булаву, и ею Гупало Василий доброжелательно почесал свою стриженую под горшок голову и сказал: "Вы мне как раз и нужны, уважаемые. Именно вы".

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