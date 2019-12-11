Руки на экспорт: куда, кем и зачем едут работать украинцы

11 декабря, 2019, 07:12

В последние годы миллионы украинцев поехали за длинным рублем на заработки за границу. Ускорение этому процессу косвенно оказал и безвиз с ЕС

Правда, темпы выезда, по данным Госслужбы занятости, в последнее время несколько затормозились в количественном измерении, хотя и продолжают расти - почти все, кто хотел ездить, уже ездят, да и разница в зарплатах с той же Польшей не такая критическая. Но вскоре рынок для украинцев открывает Германия, на очереди - вся Западная Европа. Что запустит процесс массового выезда с новой силой, и остановить это будет очень трудно.

Заработчанство пошло, что называется, в глубины народные. Теперь за границу едут уже не только айтишники или ученые, но и слесари, строители, сантехники. И едут не только за длинным рублем как раньше. Едут за возможностями жить в социальной системе, которой ты доверяешь.

Согласно данным Государственной службы занятости, в 2018 году услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей оказывали 511 субъектов хозяйствования (в 2017 году - 427 субъектов).

В прошлом году за рубежом было трудоустроено 97,1 тыс. граждан Украины, что на 16% больше, чем в 2017 году (для сравнения: в 1997-2000 годах от 11 до 30 тыс. человек). При этом следует отметить, что официальные данные отражают лишь частный незначительный сегмент зарегистрированной трудовой миграции, ведь большинство наших соотечественников находят работу за границей без посредников. И почти не становятся на официальный посольский учет.

Теперь мы имеем ситуацию, когда едут те, кого вернуть назад будет очень трудно - даже выравниванием зарплат в Украине. Разговоры о патриотизме, не подкрепленные экономически, для них не играют никакой роли. Плюс общее разочарование, что в Украине можно честно работать и зарабатывать, выталкивает на путь заработка по социальным глубинам даже тех, кто никогда не отличался социальной мобильностью.

Единственный положительный фактор во всей этой массовой рабочей миграции - падение количества тех, кто едет в Россию и приобретения украинскими гражданами опыта жизни не в постсоветском пространстве. Итак, куда и как едут работать украинские работники, хорошо это или плохо, разбиралось "Еспресо".

Конкуренция за украинцев

Пока украинская власть обещала, европейские соседи уже просчитали выгоды от украинских гастарбайтеров. В конце августа правительство Чехии утвердило квоты по приему иностранных работников для отдельных стран. Чехия готова принимать 40000 работников из Украины в год, вместо 19 600, да еще и платить гастарбайтерам зарплату большую, чем гарантированная рядовым чехам.

С такими правительственными инициативами не только Украина должна волноваться о руках и мозгах на экспорт, но и Польша, где легально и "в черную" работает более 2 млн наших работников. В топовых польских СМИ уже есть большое беспокойство, как вытягивать экономику из-за инициативы чехов и словаков по привлечению украинцев.

На запрос "Еспресо" в Государственном центре занятости сообщили, что общее количество украинских гастарбайтеров уже достигает от 3 до 9 млн в разные сезоны.

"Проблема определения точного количества трудовых мигрантов заключается в том, что граждане не декларируют трудоустройство как цель выезда за границу, а выезжают в качестве туристов или по личным делам", - говорят в ведомстве.

Стоит добавить, что в Украине вообще отсутствует нормальный учет работающих за рубежом. Фактически, в большинстве случаев речь идет об отметке о выезде у пограничников.

То есть, например, если один человек дважды в год поедет на сезонные работы на несколько месяцев, то она может быть посчитана как несколько человек. Именно этим объясняется такой гигантский разлет количества работников по разным данным.

Официальные данные Госслужбы занятости свидетельствуют, что подавляющее большинство наших граждан было трудоустроено агентствами, которые ведут свою деятельность в Одесской области (73% или 71 тыс. человек), в Киеве (9% или 9 тыс. человек), Донецкой (3% или 3 тыс. человек) и Львовской области (3% или 3 тыс. человек).

Хотя, как показывает даже беглый нерелевантный опрос среди своих знакомых из всех регионов страны, процесс заработка касается гораздо большего количества людей и абсолютно во всех регионах страны. Проще говоря - на заработки поехали все, а не только Западная Украина, как обычно говорят.

Так, в небольшом поселке на Сумщине, Недригайлове, откуда родом автор материала, каждый третий на заработках в Польше или Чехии. Это сезонные работы и работа на предприятиях фасовщиками, токарями, грузчиками и плотниками.

Ранее все эти люди традиционно ездили на работу в Москву, особым шиком было устроиться на строительные работы или служанкой в Подмосковье. Сейчас - это, скорее, дикость, когда рядом европейские просторы, зарплата в евро и относительная безопасность.

Именно поэтому едут не только мужчины, но и семейные пары или несколько представителей одной семьи. Единственным плюсом является то, что работники пока не собираются остаться на ПМЖ по месту своего труда, а вкладывают заработанное в малый бизнес или лучшее образование детей. Впрочем многие из опрошенных мечтают при первой же возможности остаться там на постоянной основе.

Теперь давайте разберемся, куда же едут украинцы. И если использовать, опять же, предоставленные УП официальные данные, то крупнейшими потоки трудовой миграции были на Кипр (19,2 тыс. человек), в Польшу (12,5 тыс. человек), Германию (10,6 тыс. человек) , Великобританию (7,9 тыс. человек), Греции (7,0 тыс. человек), Литву (3,6 тыс. человек), Либерии (3,4 тыс. человек), Маршалловые Острова (!) (3, 3 тыс. человек), Нидерланды (2,8 тыс. человек), Панаму (2,5 тыс. человек), Бельгию (2,4 тыс. человек), США (2,3 тыс. человек), Чехию (2, 2 тыс. человек).

К слову, в Россию официально выехало на заработки якобы только 110 человек - еще один показатель, который свидетельствует об отсутствии представления у украинского государства о том, куда и как едут украинцы.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству называет специалистов, которых не хватает не только в западных областях: сантехники, электрики, строители, столяры, парикмахеры, повара, официанты и тому подобное. Кроме того, что представители этих специальностей едут искать работу за границу, в самой Украине не работает должным образом современная система подготовки подобных кадров и материальная база учебных заведений находится в упадке.

"Квалифицированным рабочим легче устроиться на работу за границей, так как несложно подтвердить свой профессиональный уровень на месте у работодателя и знание иностранного языка требуется минимальное. Поэтому понятно, что сварщики, бетонщики, водители дальнобойщики и многие другие специалисты едут за границу, потому что там они могут получить зарплату в 3 раза выше украинской (в Польше) или в 5 раз выше (в Германии). Средний уровень зарплат в Польше составляет 1150 евро, в Германии от 1600 евро ", - говорит эксперт.

Движение на Запад

"Специалистов нельзя будет вернуть в Украину поднятием зарплаты, потому что они уже попробовали жизнь и работу в странах ЕС и видят там стабильное будущее для себя и своих семей, в том числе детей. Поэтому для возвращения украинцев домой нужно строить в Украине образ будущего, который бы стал привлекательным для соотечественников. Иначе мы будем и в дальнейшем терять квалифицированные кадры ", - добавляет Воскобойник.

Михаил Красюк, политконсультант и пиарщик, переехал в Гданьск в 2015-м и является скорее нетипичным примером успешного развития украинца за рубежом. За 8 месяцев он самостоятельно выучил польский, потом почти полтора года пытался заявить о себе на местном рынке PR-услуг.

А дальше в его жизни случилась Гданьская верфь - место зарождения польского профсоюзного движения и "Солидарности", которую польское правительство выкупал у украинского бизнесмена Сергея Таруты. Под руководством бывшего главы наблюдательного совета Stocznia Gdanska, а ныне депутата "Слуги народа" Людмилы Буймистер, строил сложные отношения с профсоюзами и служил представителем предприятия для польских и мировых СМИ.

"В Польше можно достичь успеха, поляки привыкшие к стабильности, они медленные, а украинцы умеют напрягаться и работать, - и в конце могут конкурировать", - объясняет Михаил.

По его словам, минусом является предубеждение относительно квалификации украинцев:

"Когда незнакомый человек слышал, что я работаю на Гданьской верфи, спрашивала: "Кем? Электриком?". Ну, конечно же, кем еще может работать украинец".

Огромным недостатком является также отношение украинской власти к работникам, которые работают в Польше. Официальный нарратив пытается привить мигрантам чувство вины, на прием в консульство временами нужно ехать через полстраны, а юридические консультации украинцы обычно получают в фондах, финансируемых польской стороной.

"Когда в конце каденции в Польшу с визитом приезжал Петр Порошенко, дошло до того, что не пригласили никого из лидеров мигрантского сообщества, а приглашение получили представители диаспоры, чьи семьи давно уже рожденные гражданами Польши и не голосуют на украинских выборах", - рассказывает Красюк .

Бесправные, без знания языка и часто с дипломом, который ничего не стоит в ближних странах - именно эти факторы позволяют тем же полякам свысока относиться к украинцам и иногда встревать в ксенофобские скандалы или криминальные истории. Украинцам же не хватает юридической поддержки их прав и самоорганизации.

"Большинству украинцев деньги нужны сегодня и они не будут годами искать работу, а поедут работать сейчас, чтобы заработать деньги для своей семьи. Именно поэтому, из приведенных выше причин, абсолютное большинство украинцев за рубежом работает руками на неквалифицированной работе. Год назад проводилось социологическое исследование среди украинских трудовых мигрантов в Польше, которое продемонстрировало, что 93% наших соотечественников работают в этой стране руками и только 1% - находится на управленческих (менеджерских) должностях ", - объясняет молчаливое согласие наших граждан Василий Воскобойник.

Все может изменить конкуренция между странами, в которых мечтают работать украинцы.

С 2020 ФРГ, имея дефицит 1,6 млн рабочих рук, открывает свой рынок труда для иностранцев из-за пределов ЕС. Это шанс для тех, кто набрался опыта на полях и предприятиях близких стран и хочет получать больше.

Как показывают опросы, большинство украинцев знают о такой возможности, однако немногие из них владеют информацией о том, что Берлин ставит высокие требования к работникам - знание языка, а также наличие соответствующей квалификации. К примеру, только 7,6% украинцев, работающих в Польше, имеют квалификации для работы в ФРГ. Но это временно.

"У нас на стройках украинцев уже становится меньше, это заметно. Если в свое время мы могли говорить о 30% рабочей силы из Украины на объекте, то сейчас осталось 15%. Это наш опыт. Это Германия открыла рынок, украинцам стало легче там устроиться, чем в Литве. Это факт ", - говорит о перетекании рабочих рук гендиректор литовской девелоперской компании Eika Домас Дар.

В условиях конкуренции за украинские руки Европейская бизнес-ассоциация называет условия, при которых украинские специалисты не будут паковать чемоданы на ЕС.

К повышению минимальной зарплаты нужна еще и эффективная полиция и армия, качественные суды и продолжение реформы здравоохранения, решение экологических проблем.

Бизнес должен быть способным повысить зарплату персонала, перейти на белую оплату, а еще ввести медстрахование. Это программа минимум, чтобы к открытию рынков в ФРГ или Франции украинец мог подумать и остаться дома.

Последние годы идет постепенный переток украинских трудовых мигрантов из России в страны ЕС.

Это происходит не только потому, что между Украиной и Россией идет необъявленная война, а еще и по материальным причинам. Минимальная зарплата в Украине пока - 4173 грн или 165 долларов. В России - 11230 рублей или 169 долларов. В то же время минимальная зарплата в Польше 2250 злотых или 593 доллара.

"В РФ несколько последних лет стагнирует экономика, зарплаты снижаются, особенно по сравнению с ЕС, где экономика растет. Кроме этого, в России большинство украинцев работает нелегально и не имеет никакой соцзащиты, в то время как в Европе ситуация противоположная - только 40% украинцев ищут нелегальную работу и эта цифра с каждым годом уменьшается.

Социологические опросы показывают, что украинцы больше всего хотят работать в Германии - 37%, в то время как в России только 6% ", - говорит Воскобойник.

Данные Госслужбы занятости говорят, что для 84% трудовых мигрантов причиной выезда стал низкий уровень зарплаты. Именно поэтому в восточных и южных областях уже ощущается нехватка трактористов, воспитателей, поваров и барменов.

Заробитчанские страхи

Однако есть и определенные плюсы в процессе еврозаробитчанства - украинцы, согласно сообщениям Financial Times, только в прошлом году отправили домой 14,4 миллиарда долларов с помощью банковских переводов.

А еще - инвестируют в недвижимость. В результате вокруг Львова растут многоэтажные жилые комплексы. Застройщики говорят, что трудовые мигранты являются одними из их крупнейших клиентов. Именно так на заброшенных окраинах Николаева вырастают новые одноэтажные кварталы - это пары работников строят семейные дома.

Еще один положительный фактор - украинские работодатели все больше ощущают нехватку рабочих рук. И, соответственно, вынуждены подтягивать уровень зарплат к европейскому.

Авторы этих строк своими глазами видели на ультрасовременном металлургическом заводе Виктора Пинчука в Днепре объявление о том, что каждому, кто приведет друга на работу, будет выплачена большая премия, чуть ли не в половину оклада. И это при том, что зарплаты на этом предприятии стартуют от 20-22 тысяч гривен. Но, по словам работников завода, на аналогичных должностях в той же Польше можно заработать в 2 раза больше. Вот и едут все, и ощущается нехватка рук. А работодатели вынуждены хоть как-то остановить этот отток кадров.

Большинство работников ездят на сезонные работы, поскольку именно на них проще устроиться. То есть, все-таки возвращаются домой, хоть и с желанием снова поехать. Поэтому все больше граждан Украины имеет опыт соприкосновения с реалиями ЕС во всех смыслах. Что, безусловно, хорошо для страны, где до недавнего времени три четверти населения даже за пределы своей области пару раз в жизни выезжали.

Почему работники возвращаются

Есть немало примеров, когда люди, которые несколько лет поездили на заработки, потом возвращаются и работают в Украине.

"Мы здесь с бригадой посчитали, - рассказывает Алексей К., бригадир валки строителей, которые 3 года подряд ездили на полгода работать в Польшу. - И решили, что нам нет смысла ездить. Потому что платят вроде как и больше, но все это идет на жилье и еду. Конечно, если сидеть на хлебе и воде и все домой отправлять, то все же больше, чем дома. Ну раз так съездишь, ну два. А дальше надоедает. Поэтому мы стараемся дома работу находить ".

Однако, как утверждают специалисты, все же едва ли не самой главной причиной выезда является уже даже не зарплата, а отсутствие веры в завтрашний день и в то, что на родине есть смысл работать.

Мол, завтра снова или налоговая придет, или власть изменится, или война. Поэтому лучше за границу, потому что там есть правила игры, право собственности защищено, даже на уровне иностранных работников.

И именно с этой проблемой разочарования в собственной стране и стоит прежде всего работать тому, кто хочет возвращать наших людей назад. А именно это неоднократно декларировал и нынешний президент Владимир Зеленский и его команда.

Вернуть веру

В качестве итогов отметим, что новая "безвизовая" волна заробитчан имеет два диаметрально противоположных последствия. С одной стороны, вырывает все более глубинные слои населения из бытовых связей с Россией. Но с другой - вымывает из Украины качественный рабочий класс.

В условиях, когда европейские страны все больше понимают качественность и дешевизну рабочей силы из Украины, можно прогнозировать, что вскоре свой рынок для нас откроет не только Германия, но и другие богатые страны Западной Европы, с которыми мы точно не сможем конкурировать в плане зарплат.

Поэтому новой власти нужно срочно подумать, как же остановить отток людей, которые, может, уже не так хотят в Польшу, но охотно поедут в Германию или Францию.

И очевидно, что речь идет о широком комплексе мероприятий, от чисто экономических до гуманитарных и социально-политических. Если еще проще - люди должны снова поверить, что стоит хотеть быть успешными и защищенными от "налоговых скачек" на Родине.

Без веры и доверия, которые нынешняя власть получила на двух выборах подряд, никаких реформ в Украине не будет. А вот разочарование различных социальных групп и попытки заглядывать в каждый карман станет триггером не для одного украинца, который в последнее время размышлял - побороться за жизнь здесь или начать все с нуля в сытом ЕС.